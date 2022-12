സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ?; വിഷമിക്കണ്ട, തേടിവരും മികച്ച ജോലികൾ

Representative Image. Photo Credit : fizkes/Sutterstock

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്നാണു നിബന്ധന. എങ്കിലും ഒന്നാന്തരം പൊതുവിജ്‌ഞാനം, ഭാഷാനൈപുണി, അപഗ്രഥനശേഷി എന്നിവയുടെ പശ്‌ചാത്തലത്തോടെ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഏകാഗ്രതയോടെ ആസൂത്രിത തയാറെടുപ്പു നടത്തിയാലേ, ദേശീയതലത്തിൽ കൊടിയ കിടമത്സരമുള്ള ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിനു കഴിവും ക്ഷമയുമുള്ളവരാണു നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്.

കൊളംബസിനെ പോലെ ജയിക്കാം!

എല്ലാ സർവീസുകളും ചേർത്ത് ഏകദേശം 1000 ഒഴിവുണ്ടാകും. 10 ലക്ഷത്തോളം പേർ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അവരിൽ പകുതിപ്പേർ മാത്രമാവും പരീക്ഷയെഴുതുക. ഈ 5 ലക്ഷത്തിൽ നേരിയൊരു ശതമാനത്തിനു മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസിൽ കയറാൻ കഴിയാറുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷം പേരും തോൽക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവർ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിനെപ്പോലെയാണു തോൽക്കുന്നത്. മലബാർ തീരത്തെത്തി കുരുമുളകടക്കം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്പെയിനിൽനിന്നു കപ്പലിൽ പുറപ്പെട്ട കൊളംബസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, മറ്റു വിജയങ്ങൾ കൈവന്നു. അന്നോളം യൂറോപ്യന്മാർ കാലുകുത്തിയിട്ടില്ലാതിരുന്ന തെക്കേ അമേരിക്കയടക്കം പല ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലും ആദ്യമായെത്തി, ചരിത്രത്തിൽ ശാശ്വതസ്ഥാനം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു.

ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഗൗരവത്തോടെ തയാറെടുത്ത് സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടാൻ ഇടവരുന്നവരുടെ കഥയും. പൊതുവിജ്ഞാനം, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷാപ്രാവീണ്യം, ഒബ്ജെക്ടീവ്/വിവരണ പരീക്ഷകളിലും ഇന്റർവ്യൂവിലും മികവു പുലർത്താനുള്ള സാമർഥ്യം എന്നിവയിൽ ചിട്ടയോടെ തയാറെടുപ്പു നടത്തുന്നു. ഇതു മത്സരപേശികൾക്ക് അസാധാരണദൃഢത പകരുന്നു. മറ്റ് ഏതു മത്സരത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ വർധിക്കുന്നു. ഇതു നിസ്സാരകാര്യമല്ല.

സിവിൽ സർവീസ് ഇല്ലെങ്കിലും വഴി

പടിക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ കുടമുടഞ്ഞുപോകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രിലിമിനറിയും മെയിനും കടന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിലെത്തിയെങ്കിലും, അവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കും ഇന്റർവ്യൂവിനും നേടിയ മാർക്കുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തും. പൊതുമേഖലയിലെയോ സ്വകാര്യമേഖലയിലെയോ ഉദ്യോഗദാതാക്കൾക്ക് ഇതു നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ ദേശീയതലത്തിൽ മത്സരിച്ച്, ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടായിരത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കു നിശ്ചയമായും പല സാമർഥ്യങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ. ഇന്റർവ്യൂ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്കുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ സമ്മതം നൽകുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തൂ. ആകെ ഒഴിവുകളുടെ രണ്ടു മടങ്ങോളം പേർക്കു മാത്രമാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് അവസരമെന്നും ഓർക്കുക.

