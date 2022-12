ആ ചിറകുകൾ മറക്കരുത്

വിദഗ്ധരായ മരംകേറികളെ നമുക്കറിയാം. തേങ്ങയിടാനും മരം മുറിക്കാനും വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ കയറുന്നവർ. എത്ര വിദഗ്ധനാണെങ്കിലും തുഞ്ചത്തെ കൊമ്പു മുറിക്കാൻ കയറുന്നയാൾക്ക് ഉള്ളിൽ നേരിയ ഭയം കാണും. തെന്നിവീഴുമോ, ഓർക്കാതെ കൈവിട്ടു വീഴുമോ, ദുർബലമായ കൊമ്പൊടിഞ്ഞു വീഴുമോ തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഓരോ ചലനവും സൂക്ഷിച്ചുമാത്രമാണ്. വീണുപോയാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം, ചെറിയ ചതവോ മുറിവോ ഉണ്ടാകാം. എല്ലൊടിയാം. ജീവൻ പോയെന്നും വരാം.

മനുഷ്യൻ മരത്തിൽ കയറുന്നത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം. ചെറിയ മരച്ചില്ലകളിൽ വരെ പക്ഷികൾ മിക്കപ്പോഴും ഇരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറുകിളികൾക്കുപോലും കൊമ്പൊടിഞ്ഞുവീണ് അപകടമുണ്ടാകുമോയെന്ന പേടി തീരെയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? പക്ഷിക്കു പൊതുവേ ഭാരം കുറവാകയാൽ കൊമ്പൊടിയാനുള്ള സാധ്യത തീരെക്കുറവ്. ഇനി, കൊമ്പൊടിഞ്ഞെന്നുതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ പക്ഷി ചിറകുവീശിപ്പോകും. ഏതു കൊമ്പൊടിഞ്ഞാലും തന്റെ ചിറകുകൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷിക്കും സംശയമില്ല.

ആ ചിറകുകൾ ഒരർഥത്തിൽ പക്ഷിയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. പ്രയാസം നേരിട്ടാലും അതിനെ ഞാൻ നേരിടും. ഞാൻ തളരുകയില്ല. ഏതു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഞാൻ അതിനെ നിശ്ചയമായും തരണം ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളയാൾക്ക് വെല്ലുവിളികളെ ഭയപ്പെടേണ്ടിവരില്ല. ആരുടെ ജീവിതപ്പാതയും മുഴുവൻ പൂക്കൾ വിരിച്ചതാവില്ല. കൂർത്ത കല്ലും മുള്ളും കാണും. വസന്തത്തിന്റെ സന്തോഷവും മഴവില്ലിന്റെ മനോഹാരിതയും മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോകമുണ്ടോ? കടുത്ത സാഹചര്യത്തെ ഏവർക്കും എന്നെങ്കിലും നേരിടേണ്ടിവരും, തീർച്ച. അതിനു മനസ്സുകൊണ്ടു തയാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘുവാക്കും. ‘നാം കീഴടക്കുന്നത് കൊടുമുടികളെയല്ല, നമ്മെത്തന്നെയാണ്’ എന്ന മൊഴിയോർക്കാം.

പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ബാഹ്യസഹായം തേടാമെന്നതു ശരി. പക്ഷേ അതിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു പോയാൽ നാം അന്യരുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യങ്ങൾക്ക് അടിമയായിപ്പോകും. താങ്ങിനിർത്താൻ മറ്റൊരാളില്ലെങ്കിൽ നാം തകർന്നു വീണതുതന്നെയെന്നു ചിന്തിക്കുന്നയാൾക്ക് ഭാവിയെ ഭയപ്പെട്ടു കഴിയേണ്ടിവരും.

ഇതെല്ലാം മനോഭാവത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. എനിക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പരുക്കും വേദനയും ചതിയും മറ്റും താൽക്കാലികമായി വിഷമിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ക്രമേണ അവയെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തും.

Representative Image. Photo Credit : Hakinmhan / iStockphoto.com

കൊമ്പൊടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസമാണെന്നാണ് നാം ഇത്രനേരം പറഞ്ഞത്. കൊമ്പൊടിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഏതാണ്ട് എപ്പോഴുംതന്നെ പക്ഷിക്കുള്ളത്. ആ നേരമത്രയും പക്ഷി മരത്തെ വിശ്വസിക്കുകയാണെന്നതും ഓർക്കുക. മനുഷ്യരിൽ നമുക്കു വിശ്വാസം വേണം. ചതി പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കരുതൽ പ്രധാനമാണ് എന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം. പക്ഷേ അന്യരെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാമെല്ലാം സമൂഹജീവികളാണല്ലോ.

പറക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നു സംശയിക്കുന്ന പക്ഷിക്കു പറക്കാനാവില്ല. എനിക്കിതു ചെയ്യാനാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ പാതിവഴി എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് എലീനോർ റൂസ്‌വെൽറ്റ്. ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നതാണ് ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി. ധീരമായി തുടങ്ങുക. ഏതു കാര്യവും ചെയ്യുന്തോറും നമുക്ക് അതിലെ പ്രാവീണ്യം മെച്ചപ്പെടും. സംഗീതജ്ഞയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നിക്കോൾ സൊലാഞ്ച്: ‘വജ്രത്തിനു തുടക്കത്തിൽ മിനുസവും തിളക്കവുമില്ല. അത് ഒന്നുംതന്നെയല്ല. വേണ്ടത്ര സമ്മർദ്ദവും കാലദൈർഘ്യവും ചേർന്നപ്പോൾ അതിനു പകിട്ടും മോടിയും തിളക്കവും കൈവന്നു. ആ വജ്രമാണു ഞാൻ.’ ജീവിതം കടുപ്പമെങ്കിൽ, എനിക്കും കടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു മുന്നേറണം. റോമൻ ദാർശനികൻ സിസെറോ : ‘ആത്മവിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ജീവിതസമരത്തിൽ രണ്ടു വട്ടം തോറ്റുകഴിഞ്ഞു. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലാകട്ടെ, തുടങ്ങും മുൻപുതന്നെ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.’

Representative Image. Photo Credit : Mihtiander / iStockphoto.com

റിസ്കെടുക്കുന്നയാൾ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും. പക്ഷേ റിസ്കെടുക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തയാൾ എപ്പോഴും പരാജയപ്പെടും. ‘ജീവിതം ഒന്നുകിൽ സാഹസികപ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ വട്ടപ്പൂജ്യം’ എന്ന് ഹെലൻ കെല്ലർ. ‘നിങ്ങളിൽ സ്വയം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുതുടങ്ങുന്നു’ എന്ന് ഗേഥേ. അന്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏറെയൊന്നും ശ്രമിക്കേണ്ട. വിജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്യരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ട. സ്വയം വിശ്വസിച്ചു മുന്നേറിയാൽ മതി.

ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിച്ച് പിൻതിരിഞ്ഞുകളയാം എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകാം. മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംശയത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അർജുനൻ പിൻതിരിയാൻ തുടങ്ങി. ‘നിന്റെ ധർമം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, നീ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവാതെ ചാഞ്ചാടിക്കൂടാ. ക്ഷത്രിയനായ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ ധർമമില്ല’ എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു (ഭഗവദ്ഗീത 2:31). ഇതു കേവലം അർജുനനുള്ള ഉപദേശമല്ല; സംശയാലുവായി കർമത്തിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടിയാലോയെന്നു ശങ്കിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള പാഠമാണ്. വെല്ലുവിളികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്.

അസൂയ ജനിക്കുന്നതുപോലും സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടത്രേ. ‘ഉത്സാഹം കുറയാതെ പരാജയത്തിൽനിന്നു പരാജയത്തിലേക്കു പോകുന്നതാണ് ധീരത’ എന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ.

യവനനാടകകൃത്ത് സോഫക്ലീസ് : ‘മനുഷ്യൻ എന്തിനു പേടിക്കണം? യാദൃച്ഛികതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭാവി എന്തെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഓരോ ദിനവും വരുന്നപടി ജീവിച്ചുപോകുക.’

നാമെല്ലാം നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നാം തന്നെ നമ്മെ വിസ്മയക്കടലിലാഴ്ത്തുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിയായ എഡിസൺ.

രണ്ടു വിഷയങ്ങളിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ മേരി ക്യൂറി :‘ജീവിതം ആർക്കും ലളിതമല്ല. സ്ഥിരപരിശ്രമവും ആത്മവിശ്വാസവും വേണം. ഏതോ നേട്ടം നാം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിൽ വച്ച് അതു നേടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഇതിനോടു കൂട്ടി വായിക്കാവുന്ന കാര്യം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ വിൻസന്റ് വാൻ ഗോഗ് പറഞ്ഞു : ‘നിനക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉള്ളിൽനിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ, നീ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. അതോടെ ആ ശബ്ദം നിലയ്ക്കും’. നല്ല കപ്പലോട്ടക്കാരൻ കൊടുംകാറ്റിനെ ഭയപ്പെടില്ല.

ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ആ ചിറകുകൾ മറക്കാതിരിക്കാം

Content Summary : How to build confidence and destroy fear?