ദ്വിവത്സര പിജി ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാം വാംനികോമിൽ; മാർച്ച് 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമായ വാംനികോമിൽ (വൈകുണ്ഠ് മേത്ത നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്) ദ്വിവത്സര പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെന്റ് – അഗ്രി ബിസിനസ് & മാനേജ്‌മെന്റ് (PGDM-ABM) 2023–25 ബാച്ചിലെ പ്രവേശനത്തിന് 2023 ജനുവരി 11 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

50% എങ്കിലും മൊത്തം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഫുൾ–ടൈം ബാച്‌ലർ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു 45% മാർക്കു മതി. 2023 ഓഗസ്‌റ്റ് 14ന് അകം പരീക്ഷാഫലം അറിയിക്കാവുന്ന ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും. ഐഐഎം ക്യാറ്റ് / XAT / സിമാറ്റ് സ്‌കോർ നോക്കി പ്രാഥമിക സിലക്‌ഷൻ നടത്തി, തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയിലെയും ഇന്റർവ്യൂവിലെയും പ്രകടനം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമ സിലക്‌ഷൻ. വിവരങ്ങൾ: www.vamnicom.gov.in

