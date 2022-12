പിഎസ‍്സി, ബാങ്ക് പരീക്ഷകളിൽ ലോജിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണു പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ എസ്എസ്‌സി പരീക്ഷകളിൽ അക്കാദമിക് ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഓരോ വിഷയത്തിലെയും വ്യത്യാസങ്ങളിങ്ങനെ:

∙ കണക്ക്: പിഎസ്‌സി, ബാങ്ക് പരീക്ഷകളിൽ വേഗവും ദൂരവും പലിശയും വിസ്തീർണവുമൊക്കെയാണു ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രിഗണോമെട്രിയും ജ്യോമട്രിയും ആൾജിബ്രയുമൊക്കെയുണ്ടാകും.

∙ ജനറൽ നോളജ്: പിഎസ്‌സിക്കു പഠിക്കുന്നതു പോലെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല. കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം.

∙ ഇംഗ്ലിഷ്: വ്യാകരണം, പദസമ്പത്ത് എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ ഒരു ഖണ്ഡിക തന്നിട്ട് അതിൽനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തൽ, വാചകത്തിലെ തെറ്റു കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയും വരും.

∙ റീസണിങ്: ക്ലോക്ക്, കലണ്ടർ, ദിശ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പിഎസ്‌സി, ബാങ്ക് പരീക്ഷകളിൽ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ എസ്എസ്‌സിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, സ്പേഷ്യൽ റീസണിങ്, നോൺ വെർബൽ റീസണിങ് എന്നിവയ്ക്കു പ്രാധാന്യം നൽകണം.

