നൂറ് മിനിറ്റ് എൻട്രൻസ് ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ; പ്രഫഷനൽ പഠനത്തിന് ചേരാം ടിസ്സിൽ

മാനേജ്‌മെന്റ്, സേവനരംഗം എന്നിവയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രഫഷനൽ പഠനത്തിന് കീർത്തി കേട്ട ടിസ്സിൽ പോസ്‌റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. (TISS: Tata Institute of Social Sciences, Deonar, Mumbai 400 088; ഫോൺ: 022-2552 5252; admissionsinfo@tiss.edu; വെബ്: www.tiss.edu / http://admissions.tiss.edu). കൽപിത സർവകലാശാലയുടെ പദവിയുള്ള ഇവിടെനിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭേദപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടിയ ചരിത്രമാണുള്ളത്.

1936 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ടിസ്സിന് തുൽജപ്പുർ (മഹാരാഷ്‌ട്ര), ഹൈദരാബാദ്, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലും ക്യാംപസുകളുണ്ട്. മറ്റിടങ്ങളിലില്ലാത്തവയടക്കം 57 പിജി ‍ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും 3 പിജി ‍ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളും ടിസ്സിലുണ്ട്. ഇനി പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ജനുവരി 15 വരെ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

മുംബൈയിൽ 2023-25 ബാച്ചിലെ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകൾ

(1) എംഎ : സോഷ്യൽ വർക്ക് (ചിൽഡ്രൻ & ഫാമിലീസ് / ക്രിമിനോളജി & ജസ്‌റ്റിസ് / കമ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ & ഡവലപ്‌മെന്റ് പ്രാക്ടിസ് / ഡിസെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് & ആക്‌ഷൻ / ദലിത് & ട്രൈബൽ സ്‌റ്റഡീസ് & ആക്‌ഷൻ / മെന്റൽ ഹെൽത്ത് / പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് / ലിവ്‌ലിഹുഡ്‌സ് & സോഷ്യൽ ഒൺട്രപ്രനർഷിപ്), ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് & ലേബർ റിലേഷൻസ്, സോഷ്യൽ ഒൺട്രപ്രനർഷിപ്, ലേബർ സ്റ്റഡീസ് പ്രാക്ടിസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡവലപ്‌മെന്റ്, ചേഞ്ച് & ലീഡർഷിപ്, ഡവലപ്‌മെന്റ് സ്‌റ്റഡീസ്, വിമൻ സ്റ്റഡീസ്, എജ്യുക്കേഷൻ (എലിമെന്ററി–ബ്ലെൻ‍ഡഡ് മോഡ്), എജ്യുക്കേഷൻ, എജ്യുക്കേഷൻ (എജ്യുക്കേഷൻ ടെക്നോളജി), അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി (ക്ലിനിക്കൽ & കൗൺസലിങ് പ്രാക്ടിസ്), ഗ്ലോബൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അനിമൽ–അസിസ്റ്റഡ് തെറപ്പി ഇൻ കൗൺസലിങ്, മീഡിയ & കൾചറൽ സ്റ്റഡീസ്

(2) മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (ഹെൽത്ത് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ / ഹെൽത്ത് പോളിസി, ഇക്കണോമിക്സ് & ഫിനാൻസ് / സോഷ്യൽ എപ്പിഡെമിയോളജി)

(3) മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

(4) മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷനൽ ഇലക്ടറൽ മാനേജ്മെന്റ് & പ്രാക്ടിസസ്

(5) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഎഡ്–എംഎഡ്, എംഎഡ് (ലാറ്ററൽ)

(6) എംഎ / എംഎസ്‌സി : അനലിറ്റിക്സ് / എൻവയൺമെന്റ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് & സസ്‌റ്റെയിനബിലിറ്റി സ്‌റ്റഡീസ് / അർബൻ പോളിസി & ഗവർണൻസ് / റെഗുലേറ്ററി പോളിസി & ഗവർണൻസ് / വാട്ടർ പോളിസി & ഗവർണൻസ് / ഡിസാസ്‌റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് / ഡിസസ്‌റ്റർ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് & ജിയോസ്പേഷൽ ടെക്നോളജീസ്

(7) എംഎൽഐഎസ്‌സി – മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

(8) എൽഎൽഎം (അക്സസ് ടു ജസ്റ്റിസ്)

സമാന പ്രോഗ്രാമുകൾ തുൽജപ്പുർ (4 വിഷയങ്ങൾ), ഹൈദരാബാദ് (10), ഗുവാഹത്തി (8) കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. ചില എംഎ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം.

എൻട്രൻസ് ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ

നൂറ് മിനിറ്റ് എൻട്രൻസ് ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, നവി മുംബൈ, ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ 40 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. അപേക്ഷാ രീതിയടക്കം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ് സൈറ്റിൽ.

Content Summary : Apply for Postgraduate Studies at the Tata Institute of Social Sciences