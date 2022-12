ബോസുമായി തെറ്റാറുണ്ടോ?, കരിയർ വളർച്ചയില്ലെന്നു പരാതിപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം

അഭിരുചികളെ പിന്തുടരൂ, കരിയർ തേടിവരും എന്നു പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ യുഎസ്എയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ പ്രകാരം 70 ശതമാനം പേരും ജോലി ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അഥവാ താൽപര്യമില്ലാതെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അഭിരുചി നിലനിർത്തുന്നതിനപ്പുറം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ കരിയറിൽ വിജയിക്കാനാകൂ എന്നാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കരിയറിൽ വൻവിജയം നേടണമെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. പുതിയ യോഗ്യതകൾ സ്വന്തമാക്കണം. കൂടെയുള്ളവരേക്കാൾ മത്സരക്ഷമത തെളിയിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ജോലി വിലയിരുത്തുന്ന മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബോസുമായി തുറന്ന ചർച്ച വേണം. ആശയക്കൈമാറ്റത്തിനുള്ള വേദിയുണ്ടാവണം.

ചർച്ച തയാറെടുത്തു മാത്രം

മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള അപ്രൈസൽ രീതിയിലൂടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയെക്കുറിച്ചും മാനേജർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകും. എന്നാലും മനസ്സു തുറന്ന ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ താൽക്കാലികവും ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കൂ. ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നു വ്യക്തമായാൽമാത്രമേ മേലധികാരിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കും മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം. നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നു പറയാൻ കഴിയണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ നോട്ട് തയാറാക്കണം. ഏറ്റെടുത്തു വിജയിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഏതു തസ്തികയിലേക്കാണ് ഉയർച്ച വേണ്ടതെന്നു പറയാൻ കഴിയണം. പ്രത്യേക മേഖലയിൽ പരിശീലനം വേണമെങ്കിൽ അക്കാര്യം തീർച്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം. മുൻകൂർ‌ തയാറെടുപ്പ് നടത്തി കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി ചർ‌ച്ച ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോജനം ഉണ്ടാകൂ. ചർച്ച കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഗുണപ്രദമായ മാറ്റവും വേണം.

സംഘർഷമില്ലാതെ

ചർച്ച പോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയവും. സ്വയം സ്വസ്ഥനായാൽ മാത്രം പോരാ, മാനേജരും സംഘർഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിവേണം സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. പുതുതായി ആർജിച്ച കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദമായിത്തന്നെ ധരിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽമാത്രമേ പുതിയൊരു ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിക്കാനോ ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ നിയമിക്കാനോ ബോസിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കൂ. ചർച്ചയ്ക്കു തയാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാൽ അക്കാര്യം മാനേജരെ അറിയിക്കുക. സമയം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി തയാറാവാൻ ബോസിനും ഇതിലൂടെ സമയം ലഭിക്കും.

നേരിട്ടു കാണുക

നിർദിഷ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അവസരം ലഭിച്ചതിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വേണം ചർച്ച തുടങ്ങാൻ. ഇതുവരെയുള്ള ജോലിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം തേടാം. ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും തുറന്നുചോദിക്കുക. നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്നു മാറി മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്കു മാറണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യുക. നിർദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. പുതിയ കഴിവുകൾ ആർജിക്കാൻ പിന്തുണ വേണമെങ്കിൽ മടിക്കാതെ ചോദിക്കുക. വ്യക്തികളുടെ താൽപര്യവും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഒരുമിച്ചുപോകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച വിജയമായി എന്നുറപ്പിക്കാം.

ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം

ബോസുമായുള്ള ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിക്കും. ആവശ്യത്തിന് സമയം അനുവദിച്ചതിനും തുറന്ന ചർച്ച സാധ്യമാക്കിയതിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെയിൽ അയയ്ക്കുക. പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ജോലിയോ പ്രോജക്ടോ നിർദേശിച്ചാൽ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി അറിയിക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുക.

Content Summary : 4 Ways to Have a Good Relationship With Your Boss