അവധിക്കു പോയ സഹപ്രവർത്തകരെ ഓഫിസ് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ!

അവധിക്കു പോയ സഹപ്രവർത്തകരെ ഓഫിസിലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ! ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ‍ഡ്രീം 11 കമ്പനിയാണു ജീവനക്കാരുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന വേറിട്ട നിയമം നടപ്പാക്കിയത്.

അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ജോലിസംബന്ധമായ ഇമെയിൽ, ഫോൺകോൾ, വാട്സാപ് സന്ദേശം എന്നിവയ്ക്കു പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണു നയം. ഓഫിസിൽനിന്നു സഹപ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഓഫിസ് കാര്യത്തിന് അവധിയിൽ പോയവരെ വിളിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഡ്രീം 11 അൺപ്ലഗ് നയത്തിൽ പറയുന്നു.

