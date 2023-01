പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള തയാറെടുപ്പുപോലെ പ്രധാനമാണു വിവിധ വിഷയങ്ങളും വിവിധ മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇടകലർത്തിയുള്ള മോക്‌ ടെസ്റ്റുകൾ പരിശീലിക്കുന്നതും. താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക:

1) ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ‘സതാർക്ത ഭവൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :

A. സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മിഷൻ

B. ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ

C. ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷൻ

D. ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ

2) ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് :

A. ഇന്ത്യയിൽ ലോകായുക്ത ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര

B. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ്

C. ലോകായുക്തയെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്

D. പി. സി. ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്ത

3) താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(1) 1993 ൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് കമ്മിഷന് രൂപംനൽകിയത്

(2) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം മാനവ് അധികാർ ഭവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു

(3) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതും രാഷ്ട്രപതിയാണ്

(4) ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ

A. (1), (3), (4) എന്നിവ

B. (3), (4) എന്നിവ

C. (1), (2) എന്നിവ

D. (1), (2), (3), (4) എന്നിവ

4) വിപരീതപദം എഴുതുക - തിക്തം

A. ദിവം B. കഠിനം

C. ഹ്രസ്വം D. മധുരം

5) ഒരു പ്രത്യേക കോഡുപയോഗിച്ച് COMPUTER എന്നതിനെ RFUVQNPC എന്നെഴുതിയാൽ അതേ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് MEDICINE എന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം.

A. MFEDJJOE B. EOJDEJFM

C. MFEJDJOE D. EOJDJEFM

6.താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാലഗണനാ ക്രമത്തിലാക്കുക.

(1) തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കി

(2) പട്ടിണി ജാഥ

(3) തിരുകൊച്ചി സംയോജനം

(4) ബ്രിട്ടിഷുകാർ ടിപ്പു സുൽത്താനിൽ നിന്ന് മലബാർ കരസ്ഥമാക്കി

A. 2-3-4-1 B. 3-4-1-2

C. 4-1-2-3 D. 1-2-3-4

7) ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പോയിന്റിങ് ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏതാണ് :

A. മൗസ്

B. ടച്ച് സ്ക്രീൻ

C. ട്രാക്ക് ബോൾ

D. പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ

8) Synonym of Docile is —

A. Careful B. Slush C. Gentle D. Gloomy

ഉത്തരങ്ങൾ:

1 A, 2 C, 3 D, 4 D, 5 D, 6 C, 7 D, 8 C

