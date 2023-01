സമ്മർദം കുറവ്, സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഇല്ല, ഇന്റർവ്യൂ പരിശീലനവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരും; വിദേശത്തു പഠിക്കാൻ പോയ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു...

ഇസ്രയേൽ

സമ്മർദം കുറവ്; വീടും ജോലിയും വെവ്വേറെ

ഇസ്രയേലിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളുടെ മേൽ സമ്മർദം നന്നേ കുറവ്. ഇവിടത്തെ തൊഴിൽസംസ്കാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിതെന്നു കരുതാം. രാവിലെ 9നു തുടങ്ങി വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു തീരുന്ന തൊഴിൽദിനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഗവേഷണവും. അവധിദിവസങ്ങളിലേക്കോ വീട്ടുജീവിതത്തിലേക്കോ ഗവേഷണഭാരം വലിച്ചുനീട്ടേണ്ടതില്ല. ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജോലിഭാരത്തിന് ആനുപാതികമായി സ്റ്റൈപൻഡ് ലഭിക്കുന്നതും വലിയ കാര്യം.

യു.വി.അനഘ

∙യു.വി.അനഘ

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി

ടെൽ അവീവിനടുത്ത്

ബാർ ഇലാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ

കെമിസ്ട്രി പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥി

ഡി.പാർവതി

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഇല്ല, പകരം സെൽഫ് സ്റ്റഡി

എക്സാം, ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ എന്നീ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ശൈലികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സെൽഫ് സ്റ്റഡി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ. ക്ലാസുകൾ പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ പ്രധാനമാണ് റഫറൻസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനവും ഗ്രൂപ്പ്‌ ഡിസ്കഷനുമെല്ലാം. എക്സാമിനു പകരം വിഷയത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നറിയാനാകുന്ന പ്രോജക്ടുകളും അസൈൻമെന്റുകളുമാകും കൂടുതൽ തരിക. ഇതുവഴി സ്പൂൺ ഫീഡിങ് കുറയുകയും സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ഡി.പാർവതി

പാലക്കാട്‌ സ്വദേശി

ജനീവയിലുള്ള

ദ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എംഎ

ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വിദ്യാർഥി

വി.അഫ്സീന.

ബൽജിയം

വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ ജീവിതം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡിഗ്രിയോ പിജിയോ കഴിയുന്നതുവരെ വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ ജീവിതം. ഇവിടെ എല്ലാവരും 18 വയസ്സു കഴിയുമ്പോൾ പാർട് ടൈം ജോലിയിലൂടെ അത്യാവശ്യച്ചെലവുകൾക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തും. മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ മക്കളോട് ഇതു പറയും. റസ്റ്ററന്റിലോ ബാറിലോ ജോലി ചെയ്യാനും നാണക്കേടൊന്നുമില്ല. രാത്രി 12 കഴിഞ്ഞും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കു നടന്നുവരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. നാട്ടിൽ 18 വയസ്സായാലുടനെ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണല്ലോ. ഇവിടെ ഏതു പ്രായത്തിലുള്ളവരും സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.

∙ വി.അഫ്സീന

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി

ഗെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എംഎസ്‌സി

റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ് വിദ്യാർഥി

ആയിഷ ബിൻത് സഈദ്.

യുകെ

ഇന്റർവ്യൂ പരിശീലനവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരും

ബിരുദം നൽകുക മാത്രമല്ല, കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഇവിടത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, യുണിവേഴ്സിറ്റിയെ അറിയിച്ചാൽ മോക് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ വേണ്ട പരിശീലനം നൽകാൻ അവർ തയാറാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ് സംരംഭങ്ങളിലേക്കു തിരിയുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു വർഷം വരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം കിട്ടുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

∙ ആയിഷ ബിൻത് സഈദ്

പെരിന്തൽമണ്ണ പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഓഫ് ലണ്ടനിൽഎംഎസ്‍സി നാനോ ടെക്നോളജി

പൂർത്തിയാക്കി

മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്

ഇറ്റലി

വിപുലമായ ഇലക്ടീവുകൾ, മുടങ്ങാത്ത ഫെലോഷിപ്

പഠന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഇലക്ടീവുകളിൽ വൈവിധ്യം ഏറെയാണ്. അഭിരുചിയും തൊഴിൽസാഹചര്യവും മുൻനിർത്തി ഇലക്ടീവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കുന്നു. ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾക്കു ഫെലോഷിപ് കൃത്യസമയത്തു കിട്ടുമെന്നതും നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലെ വർഷങ്ങളോളം കുടിശികയാകുകയോ സാങ്കേതിക നൂലാമാലകളിൽപെട്ടു മുടങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല.

∙മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്,

മലപ്പുറം സ്വദേശി

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെറോണയിൽ ബയോമെഡിസിൻ

പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥി

