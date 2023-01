കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള, ഹിന്ദി അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാപ നമായ കേന്ദ്രീയ ഹിന്ദി സംസ്ഥാൻ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 28 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി മാർച്ച് 15ന് അകം സമർപ്പിക്കണം. Central Institute of Hindi, Hindi Sansthan Marg, Agra – 282005; ഫോൺ: 0562-2530159, registrarofficekhs1960@gmail.com, വെബ്: http://khsindia.org. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മൈസൂരു ഉൾപ്പെടെ 8 കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്. കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള ഹിന്ദി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് പ്രവേശനം.

∙പ്രോഗ്രാമുകൾ

1. ഹിന്ദി ശിക്ഷൺ നിഷ്ണാത്: 2 വർഷം, എംഎഡിനു തുല്യം, 44 സീറ്റ്

2. ഹിന്ദി ശിക്ഷൺ പാരംഗത്: 2 വർഷം, ബിഎഡിനു തുല്യം, 44 സീറ്റ്

3. ഹിന്ദി ശിക്ഷൺ പ്രവീൺ: 2 വർഷം, D. El. Ed.നു തുല്യം, 44 സീറ്റ്

ഓൺലൈൻ /ഓഫ്‌ലൈൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ മേയ് 28ന് മൈസൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ഗുവാഹത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും. കേന്ദ്രമാനദണ്ഡപ്രകാരം സീറ്റ് സംവരണമുണ്ട്. ക്ലാസുകൾ ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങും. പൂർണവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ: http://khsindia.org/india/en

Content Summary : Apply Now for Kendriya Hindi Sansthan M.Ed., B.Ed. and DEI.Ed Admission