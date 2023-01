നിയമം തെറ്റിച്ച കാരുണ്യം

ഡോക്ടറാകാനായിരുന്നു ഡയാന ഡ്വാൻ പൂൾ എന്ന അമേരിക്കൻ യുവതിയുടെ മോഹം. പക്ഷേ പണമില്ലാത്തതിനാൽ അതു സാധിച്ചില്ല. അവർ നഴ്സിങ് പഠിച്ചു. 1960 കളിൽ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം തകർക്കുന്ന കാലം. വിയറ്റ്നാമിലേക്കു പോകില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ ആർമി നഴ്സിങ് കോറിൽ ചേർന്നു. രണ്ടു വർഷത്തെ സേവനപരിചയം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധരംഗത്തേക്കു പോകാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. വിയറ്റ്നാമിലെത്തി. അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡ് നഴ്സായി.

പാശ്ചാത്യ നഗരത്തിൽ ‍പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത 23കാരിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ സാഹചര്യം. കൈകാലുകളും മറ്റും വേർപെട്ട സൈനികരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. പലരും വേദനിച്ചു മരിക്കുന്നത് അടുത്തുനിന്നു കാണണം. നഴ്സുമാർ കരഞ്ഞുകൂടെന്ന നിയമം വികാരങ്ങളെ അണകെട്ടി നിർത്തി. മരിക്കാറായവരെ നോക്കി, നിങ്ങൾക്കു കുഴപ്പമില്ലെന്ന മട്ടിലുള്ള നുണകൾ പറഞ്ഞില്ല.

അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് 18 വയസ്സു മാത്രമുള്ള സൈനികൻ മരണവക്ത്രത്തിലെത്തിയതു കാണേണ്ടിവന്നത്. കൊടിയ വേദനയിലും അവൻ കരഞ്ഞില്ല, അലറിവിളിച്ചില്ല. അവനെ രക്ഷിക്കാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല.

‘ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുകയാണോ?’, അവൻ ചോദിച്ചു.

‘നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ?’ എന്ന് ഡയാന.

‘ഉണ്ട്’

‘നീ പ്രാർഥിക്കുമോ?’

‘Now I lay me down to sleep ഞാൻ ചൊല്ലാം’ (പ്രശസ്തപ്രാർഥന).

‘‘എന്റെ കൈ പിടിക്കുമോയെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ അണപൊട്ടി. അവന്റെ കൈ പിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അതിലും മെച്ചമായതു ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു..

‘നിയമം തെറ്റിച്ച് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തുപോയാൽ മറ്റു നഴ്സുമാരിൽനിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്നും രൂക്ഷവിമർശനമുണ്ടാകും. രോഗികൾ പരിഹസിക്കും. ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ഞാൻ അവന്റെ മെത്തയിൽ കയറി അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. ചേർത്തുപിടിച്ച് അവന്റെ മുഖത്തും മുടിയിലും തലോടി. കവിളിൽ മെല്ലെ ഉമ്മവച്ചു. അവനും ഞാനും ചേർന്ന് Now I lay me down to sleep ചൊല്ലി’.

അവനെന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. ഒരു വാക്യംകൂടി പറഞ്ഞു, ‘എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്; അമ്മയെ ഇഷ്ടമാണ്.’ ഉറങ്ങുംപോലെ നിശ്ശബ്ദനായി ശാന്തനായി എന്റെ കൈയിൽക്കിടന്നു. അവന്റെ കണ്ണ് എന്നെന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു.

നിയമം തെറ്റിച്ച ഞാൻ കോപിക്കുന്ന പലരെയും കാണുമെന്നോർത്ത് ചുറ്റും നോക്കി. എനിക്ക് അതിൽ പേടിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നഴ്സുമാരും സഹപ്രവർത്തകരുമെല്ലാം നിയമം തെറ്റിച്ച്, തടയാനാവാത്ത കണ്ണീർ ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു.

ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയെ ഓർത്തു. ‘യുദ്ധത്തിൽ പരുക്കുപറ്റി മരിച്ചു’ എന്നു മാത്രം സന്ദേശം കിട്ടുന്ന അവർ ആലോചിക്കും, അവനെങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന്. അവന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ വിശദമാക്കി, ഞാൻ അവർക്കു കത്തെഴുതി.’’

*****

കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിയമനിഷേധത്തിന്റെ കഥയാണ്. അവർ ചെയ്തതെല്ലാം ശ‌രിയാണോ? മിലിട്ടറി നഴ്സ് ചെയ്തുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ?

രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി നിയമനിഷേധം ദേശീയതലത്തിൽ ചെയ്യിച്ചത് ഓർക്കുക. ബ്രിട്ടിഷ്ഭരണത്തെ ധിക്കരിക്കാൻ ഭാരതീയരെ പഠിപ്പിച്ച സംഭവം. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിലെ അസാധാരണ നടപടി. ഏതു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുമുണ്ടാകും നിയമനിഷേധം. ഇതിനെ നിശ്ശബ്ദപ്രതിഷേധം എന്നും മറ്റും മയപ്പെടുത്തിപ്പറയാറുണ്ടെങ്കിലും സംഗതി നിയമനിഷേധം തന്നെ.

കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ അധികാരിവർഗം സർവ നിയമങ്ങളെയും നിഷ്കരുണം കാറ്റിൽപറത്തി, അടിമരാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ അത്യാചാരങ്ങൾ ചെയ്യുക പതിവാണ്. അത്തരം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ നിയമം ഭേദിച്ചുകൊണ്ടു സമരം ചെയ്യുന്നതിൽ യുക്തിയുണ്ട്. ഹനൂമാൻ നടത്തിയ ലങ്കാദഹനം അക്രമം കാട്ടിയ രാവണന്റെ നിയമങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചുതള്ളുകയായിരുന്നില്ലേ?

ആന്റിഗണി എന്ന യവനനാടകത്തിലെ നിയമനിഷേധകഥ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യവെല്ലുവിളിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. വിശേഷസാഹചര്യത്തിൽ ആന്റിഗണിയുടെ സഹോദരന്റെ ജഡം പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കു കൊത്തിവലിക്കാനായി ക്രിയോൺ രാജാവ് വെളിമ്പ്രദേശത്തിട്ടു. മരണശിക്ഷ തീർച്ചയായിരുന്നിട്ടും രാജകൽപന ലംഘിച്ച് സഹോദരന്റെ ജഡം ആന്റിഗണി യഥാവിധി മറവു ചെയ്തു. താൻ ചെയ്തതു ധാർമികമാണെന്നു വാദിച്ചു. ജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു. ജനരോഷം പോലും വകവയ്ക്കാതെ ആന്റിഗണിയെ ജീവനോടെ കല്ലറയിലടക്കം ചെയ്യാൻ രാജാവ് വിധിച്ചു. പക്ഷേ രാജഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം ശിക്ഷ പിൻവലിച്ചപ്പോഴേക്കും ആന്റിഗണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. രാജാവിന്റെ മകൻ ഹൈമോൻ ആന്റിഗണിയുടെ കാമുകനായിരുന്ന‌ു. ഹൈമോനും തുടർന്ന് ഹൈമോന്റെ അമ്മയായ രാജപത്നിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ വൈകാരികസംഭവങ്ങളെ സോഫോക്ലീസ് ഹൃദയസ്പർശിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചന്തമൈതാനത്ത് ഒരു ബാലനെ ഒരു തെമ്മാടി അടിച്ചുചതയ്ക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നും കരുതുക. കാഴ്ചക്കാരിലാർക്കും തെമ്മാടിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ചും ആവശ്യമെങ്കിൽ മർദ്ദിച്ചും നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നതു ശരി. വിവരമറിയിച്ച് പൊലീസിനെ വരുത്തുമ്പോഴേക്കും ബാലന്റെ ജീവൻ പോയേക്കാമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ചങ്കൂറ്റമുള്ളയൊരാൾ നിയമം ലംഘിച്ചുതന്നെ തെമ്മാടിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് ന്യായീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ?

‘അന്യായമായ നിയമംതന്നെ അക്രമത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അതു ലംഘിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കാൾ വലിയ അക്രമം’ എന്നു ഗാന്ധിജി. ഇതിനോടു ചേർത്തുവായിക്കാവുന്ന കാര്യം പ്രശസ്തകവി റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് : ‘നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അക്രമം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിയമം അനുസരിക്കുന്നതാണ്’.

‘ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറാൻ സജ്ജനങ്ങൾക്കു നിയമം വേണമെന്നില്ല, ദുർജ്ജനങ്ങളാകട്ടെ, ഏതു നിയമം മറികടക്കാനും വഴി കണ്ടെത്തും’ എന്ന് പ്ലേറ്റോ.

നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ മുടിചൂടാമന്നനായ ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റിന്റേതാണെന്നു തോന്നുന്നു : ‘പൊടിയീച്ചകളെ പിടികൂടുകയും വലിയ കടന്നലുകൾ വല തകർത്തു കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലന്തിവല പോലെയാണു നിയമങ്ങൾ’.

അതെന്തായാലും, നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാവും പാലിക്കുന്നതിനെക്കാൾ നീതിപൂർവകം.

