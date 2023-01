ഒരേ സമയം രണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ?; മികച്ച ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഗുണഫലങ്ങളറിഞ്ഞ്

ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്‌ന കരിയർ എന്നത് ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ പല കരിയറുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. ചിലപ്പോൾ ഒരേ സമയം രണ്ടു കരിയർ പോലും വേണ്ടിവരും. എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരജോലിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. മുഴുവൻ സമയവും സമർപ്പിക്കേണ്ട ജോലി ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. അവർക്കെങ്കിലും ഒരേ സമയം രണ്ടു ജോലികൾ ചെയ്തു ജീവിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. വ്യത്യസ്തവും പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രണ്ടു ജോലികൾ. ഒരു ജോലി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് നല്ലൊരു പരിശീലനവുമാണ്. രണ്ടു ജോലിയുടെയും ഗുണദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മകിച്ച ജോലി ഏതാണെന്നു സ്വയം കണ്ടെത്താനും കഴിയുമല്ലോ. ബ്യൂറോ ഓഫ് ലേബർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കണക്കു പ്രകാരം 1957 നും 64 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ജീവിത്തിൽ 12 ൽ അധികം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. രണ്ടു കരിയർ ഒരേ സമയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ താൽപര്യങ്ങളും അഭിരുചികളുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാത്രം.

കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക്

ലക്ഷ്യം എന്നും സ്വാഗതാർഹമാണ്, ജീവിതമെന്ന യാത്രയിൽ. ലക്ഷ്യം പൂർണമായ സാഫല്യത്തിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലുമൊരു ആശ്വാസ തീരത്ത് എത്തിക്കുമെന്നതുറപ്പാണ്. എന്നാൽ പല തരം ജോലികൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പല വശങ്ങളിലേക്ക് പലരെയും പിടിച്ചുവലിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സീസണൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ. സ്‌പോർട്‌സ് രംഗത്ത് ഒരു ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടീമിന് മത്സരങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും ജോലിയുള്ളത്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാന കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ജോലിയോ പ്രവൃത്തിയോ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും. അധ്യാപകനായിരി ക്കെത്തന്നെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് ഉദാഹരണം.

അഭിരുചിയും ആവശ്യങ്ങളും

അഭിരുചിയും താൽപര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കി ആർക്കും ഒരു കരിയറും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായെന്നുവരില്ല. ജീവിക്കാൻ പണം വേണം. ഒട്ടേറെ ചെലവുകൾ അലട്ടുമ്പോൾ കൃത്യമായ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ അതിനൊപ്പം അത്രമാത്രം വരുമാനമില്ലാത്ത എന്നാൽ മനസ്സിണങ്ങിയ മറ്റൊരു തൊഴിൽ തുടരുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറപ്പേരുണ്ട്. അഭിനയം ഇഷ്ടമേഖലയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായി അഭിനയ രംഗത്തുനിന്ന് സ്ഥിരവും കൃത്യവുമായി വരുമാനം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അഭിനയം എന്ന വികാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ബാങ്കിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലോ ജോലി തുടരുകയുമാവാം. പകൽ കുറച്ചു സമയം മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് രാത്രിയിൽ കുറച്ചുനേരം മറ്റൊരു ജോലി സ്വീകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാവുന്നതാണ്.

സമയത്തെ വരുതിയിലാക്കുക

എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് നോക്കാനും കലണ്ടറിലെ അക്കങ്ങളനുസരിച്ച് എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും താൽപര്യമില്ലെങ്കിലും രണ്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും സമയത്തെ വരുതിയിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരേ സമയം പല കരിയർ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും സമയം തന്നെയാണ്. കൃത്യമായ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനു പരിഹാരം. ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളുമില്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ ജോലികളെ ഇണക്കിക്കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും.

പ്ലാൻ എയും പ്ലാൻ ബിയും

ഒരേ സമയം രണ്ടു കരിയർ എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമുള്ള പദ്ധതിയല്ല. ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്. എന്നെങ്കിലും ഒരു കരിയർ മാത്രമായി ചുരുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരിയർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കരിയർ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് മെച്ചം. ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്നും എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില ജോലികൾക്ക് ചില സമയത്ത് കഷ്ടകാലമായിരിക്കും. പല കരിയർ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നഷ്ടമോ തകർച്ചയോ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്. ഒരു റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് ഏജന്റിന് എല്ലാക്കാലത്തും സ്ഥിരമായി വരുമാനം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ ലാഭം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സമാന കരിയറുകൾക്കു പകരം വ്യത്യസ്തമായ കരിയർ പിന്തുടരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തകരുന്ന മേഖല ഒഴിവാക്കി വളരുന്ന മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമാകുകയും ചെയ്യും.

രണ്ടു ജോലിയിലും ഒരുപോലെ ശോഭിക്കാൻ

കരിയർ വിദഗ്ധർ ആവർത്തിച്ചുപറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഹാരിസൺ ഫോർഡ് ആശാരിപ്പണിയുമായാണ് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അയാൾ അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും വിജയിച്ച നടനാകുകയും ചെയ്തു. നടൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള അയാളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ആദ്യകാലത്തെ തടിപ്പണി ഒരിക്കലും തടസ്സമായതേയില്ല. ആദ്യകാലത്ത് അയാളെ തേടിയെത്തിയത് ചെറിയ റോളുകളായിരുന്നു. വരുമാനവും കുറവ്. അക്കാലത്ത് പിടിച്ചുനിന്നത് തടിപ്പണിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഗ്രഫിറ്റി, സ്റ്റാർ വാർ എന്നിവയിലെ പ്രകടനം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയതോടെ അഭിനയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി.

