വിജയം തൊട്ടരുകിലെന്നുറപ്പിക്കുമ്പോൾ കാലിടറുന്നുണ്ടോ; ആത്മവിശ്വാസം ചോരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം

ഗ്രാമത്തിൽ വന്യമൃഗശല്യമുള്ളതു കൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം മരത്തിൽ കയറാൻ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. അവസാന ദിവസം ഗുരു താൻ പരിശീലിപ്പിച്ച കുട്ടികളുമായി വളരെ ഉയരമുള്ള മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി അതിൽ കയറി മികവു തെളിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അവർ മുകളിലെത്തി. പാതിവഴി തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഗുരു പറഞ്ഞു: വളരെ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം. നിലത്തിറങ്ങായപ്പോഴേക്കും ഗുരു പറഞ്ഞു: ധൃതിവേണ്ട, സാവധാനം മതി. എല്ലാവരോടും ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു: ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങെന്തിനാണ് താഴെയെത്താറാകുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്. ഗുരു പറഞ്ഞു: മുകളിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിലെ അശ്രദ്ധകൊണ്ടു വീണാണ് പലർക്കും പരുക്കുപറ്റിയിട്ടുള്ളത്.

ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതും ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്തുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൂരത്തിന്റേതു മാത്രമല്ല, മനോഭാവത്തിന്റെയും പക്വതയുടെയും വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെയും കൂടിയാണ്. ആന്തരികപ്രേരണയുടെയോ ബാഹ്യനിർബന്ധങ്ങളുടെയോ ഫലമായി എന്തുകാര്യവും തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകും. തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ആവേശഭരിതമാകും ആ തുടക്കം. പാതിവഴിയിലെത്തുന്നതുവരെ സംഭവബഹുലമാകും ഓരോ നിമിഷവും. പരിശീലനത്തിലൂടെയാർജിച്ച ശ്രദ്ധയും മുൻകരുതലും പ്രയോഗിക്കും. പക്ഷേ, ആദ്യപകുതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ക്രമേണ അഹംബോധത്തിനു വഴിമാറും. തുടക്കം പോലെയാകും തുടർച്ചയും എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കും.

യാത്ര മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ പ്രശ്നം ആരംഭത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസക്കുറവല്ല, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസക്കൂടുതലാണ്. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിന് ഒരുപടി മുൻപേ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം തുടങ്ങുന്നവരൊന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല. ആനന്ദത്തിമർപ്പിനിടയിൽ അവർ പിടിവിട്ടു താഴെ വീഴും. ആത്മനിയന്ത്രണം ഏറ്റവുമാവശ്യം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. സെഞ്ചറിക്ക് അഞ്ചു റൺസ് അകലെ മാത്രം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആ യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാകും. അവസാന നിമിഷത്തെ അതീവജാഗ്രതയാണ് എല്ലാ വിജയികളുടെയും അടിത്തറ.

Content Summary : How to be confident in life