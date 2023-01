ഹോമിയോ എംഡി പ്രവേശനം : അപേക്ഷിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ എംഡി പ്രവേശനത്തിന് 10നു വൈകിട്ട് 5 വരെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷാഫീ 900 രൂപ; പട്ടികവിഭാഗം 450 രൂപ. ഇത് ഓൺലൈനായോ ഇ–ചലാനായി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലോ അടയ്ക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോട്ടോയും കയ്യൊപ്പും നിർദിഷ്ടരേഖകളും അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ട. പക്ഷേ, സർവീസ് ക്വോട്ടക്കാർ അപേക്ഷാ പകർപ്പ്, മേലധികാരിയുടെ അനുമതിപത്രവും പ്രസക്തരേഖകളും ചേർത്ത് 11ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനു മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ഹോമിയോ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനു സമർപ്പിക്കണം.

അപേക്ഷകർ ബിഎച്ച്‌എംഎസ് ബിരുദവും AIAPGET-2022 ൽ യോഗ്യതയും നേടിയിരിക്കണം. കേരളത്തിൽ വേരുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും കേരളത്തിലെ ഹോമിയോ കോളജുകളിൽ പഠിച്ചു ബിരുദം നേടിയവരെയും കേരളീയരായി പരിഗണിക്കും.

ഒരു വർഷത്തെ ഹൗസ് ജോബ് അടക്കം കോഴ്‌സ് ദൈർഘ്യം 3 വർഷം. Materia Medica, Homeopathic philosophy, Repertory, Practice of Medicine എന്നീ 4 സ്‌പെഷ്യൽറ്റിയും ചേർത്ത് 2 കോളജുകളിലും ആകെ 58 സീറ്റ്. ഇതിൽ 9 സീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ക്വോട്ടയിലാണ്. ബാക്കി 49 സീറ്റ് ഈ പ്രവേശനത്തിലുണ്ട്. സംവരണം പാലിക്കും. വാർഷിക ട്യൂഷൻ ഫീ 10,500 രൂപ; മറ്റു ഫീസ് പുറമേ. അർഹതയുള്ള ജാതിവിഭാഗക്കാർക്ക് ഫീസിളവുണ്ട്. സർക്കാർ നിശ്‌ചയിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രതിമാസ സ്‌റ്റൈപൻഡുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഹോസ്‌റ്റൽ സൗകര്യം ലഭിക്കും. സർവീസ് ക്വോട്ടക്കാർക്കുള്ള വിശേഷ വ്യവസ്ഥകളടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കുക. വിശദ വിജ്ഞാപനവും പ്രോസ്പെക്ടസും www.cee.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ PG Homoeopathy 2022 ലിങ്കിലുണ്ട്. ഹെൽപ്‌ലൈൻ: 0471- 2525300.

പ്രോസ്പെക്ടസ് വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം

ഒരു വർഷത്തെ റൊട്ടേറ്റിങ് ഇന്റേൺഷിപ് കൗൺസലിങ് തീയതിക്കു മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് പ്രോസ്പെക്ടസിലുള്ളത് (പാരഗ്രാഫ് 4എ). ഇതു പരിഷ്കരിച്ച് 2022 ഡിസംബർ 31നു മുൻപ് ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഡിസംബർ 29നു സർക്കാർ ഉത്തരവായി. പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച് പ്രോസ്പെക്ടസ് 4ബി വകുപ്പിലുള്ള നിബന്ധനകളും ഇതേ ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ പരിഷ്കരിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയില്ല.

