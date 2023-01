മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാണോ?; എല്ലാത്തിനെയും പരിഗണിക്കണ്ട, ചിലതിനെ അവഗണിക്കാനും പഠിക്കാം

ശക്തമായ തിരകൾക്കിടയിലൂടെ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗുരു ശിഷ്യനോടു ചോദിച്ചു: ഈ തിരകൾ നിന്നെ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു: കാറ്റില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ശാന്തമാണ്; ആഗ്രഹങ്ങളും ഭയവുമില്ലെങ്കിൽ മനസ്സും. ഇത്രയും ശക്തമായ തിരകൾക്കിടയിലൂടെ ബോട്ട് യാത്ര നടത്താൻ നിനക്കിഷ്ടമാണോ? അല്ല എന്ന ശിഷ്യന്റെ മറുപടിക്കുശേഷം ഗുരു പറഞ്ഞു: പക്ഷേ, എല്ലാവരുടെയും യാത്ര ഇങ്ങനെയാണ്. കടലിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ ആർക്കും അറിയുകയുമില്ല.

ആത്മസംയമനത്തിന്റെ ബാലപാഠം പോലും പഠിക്കാതെ അപരനിയന്ത്രണത്തിന്റെ കുറുക്കുവഴികളും സമവാക്യങ്ങളും തേടി നടക്കുന്നതാണ് ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളിൽപോലും ആളുകൾ അടിതെറ്റി വീഴാൻ കാരണം. പരിസരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പാഠങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശാന്തമാക്കണമെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലനക്കളരികൾ എവിടെയുണ്ടാകും? ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഭയവുമാണ് മനസ്സിന്റെ സമനില നിർണയത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. അനാരോഗ്യകരമായ ചിന്തകളും അനഭിലഷണീയമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അകാരണമായ ഭയവും ആരുടെ മനസ്സിനെയും ദുർബലപ്പെടുത്തും. അഭിനിവേശങ്ങളെയും പ്രവർത്തനമണ്ഡലങ്ങളെയും തിരുത്തുക എന്നതാണ് പരിഹാരം. ചിന്തിച്ചു വലുതാക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും വലുപ്പം ഒരു പ്രശ്നത്തിനുമില്ല. അഭിലാഷങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കിയാൽ ശമിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും വിരളമാണ്.

ചില വിഷയങ്ങൾ അവഗണിക്കേണ്ടി വരും, ചിലതിനു പരിഹാരമാകാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. മറ്റു ചിലതിനെ മറികടക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും മനസ്സാണ് മരുന്ന്. കടലിനു കാറ്റിനെ അവഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കടൽജലം എത്ര ശാന്തമായേനെ. പരിഗണനാർഹം പോലുമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നത്. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നതിൽ എന്തർഥം?. മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ശാന്തമാകണം, ചിലപ്പോൾ ബലപ്പെടണം, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആർദ്രമാകണം. ഓളമുണ്ടാകരുത് എന്ന നിർബന്ധമല്ല; ഉലയരുത് എന്ന തീരുമാനമാണ് തോണിയുടെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്നത്.

