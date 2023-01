എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കണോ?; ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കാം

കാർ കേടായതുകൊണ്ട് ധനികനു സൈക്കിൾ റിക്ഷാക്കാരനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ എത്ര രൂപയാകുമെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപതെന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ് മൂളിപ്പാട്ടും പാടി അയാൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിനീങ്ങി. വരുമാനം വളരെക്കുറവായിട്ടും എങ്ങനെ ഇത്ര സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിൽ ധനികന് അദ്ഭുതം തോന്നി. അദ്ദേഹം റിക്ഷാക്കാരനെ വിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചു. വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയായിരുന്നെങ്കിലും അയാൾ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാളുടെ ശരീരഭാഷയിൽനിന്നു മനസ്സിലായി. ഒരാഴ്ച തന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ധനികൻ അയാളെ ക്ഷണിച്ചു. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നൽകി. ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കൊട്ടാരം വിടാൻ നിർദേശിച്ചു. അപ്പോഴും മൂളിപ്പാട്ടും പാടി പോകുന്ന അയാളോടു ധനികൻ ചോദിച്ചു: നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നത്? . അയാൾ പറഞ്ഞു: നിരാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഇന്നുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രതീക്ഷകളും പരിഭവങ്ങളുമില്ലാത്തവർക്കു മാത്രമേ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയൂ. കാരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും അവരിൽ ആഹ്ലാദം നിറയുക. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ എപ്പോഴും പ്രസന്നവദനരായിരിക്കും. അവർക്കു മുന്നിൽവരുന്ന ആളുകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതകളും കടന്നുപോകുന്ന അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്നവ മാത്രമാണ്.

താരതമ്യങ്ങൾക്കു മുതിരുന്ന ഒരാൾക്കും ആനന്ദമുണ്ടാകില്ല. തന്റെയൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഒരുപടി ഉയർന്നാൽ അവർ ദുഃഖിക്കും. തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന സ്ഥിതിയുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ആശ്വസിക്കുക. എന്നും ഒരേ സുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെന്നു നിർബന്ധമുള്ളവർക്കു മനസ്സമാധാനം താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസം മാത്രമായിരിക്കും. അനാരോഗ്യവും പരാജയവും തളർച്ചയുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിലേ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും സന്തോഷം നിലനിർത്താനാകൂ. പരിപൂർണമായും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദിനംപോലും ആരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകില്ല. കുറച്ചുനേരം ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തുന്നതും പുഴ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്.

Content Summary : Stop comparing and always be happy