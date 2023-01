അപ്രിയസത്യം എങ്ങനെ പറയാം?

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം വാണിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ ബുദ്ധിമാനായ വിദൂഷകനും പണ്ഡിതകവിയുമായിരുന്നു തെനാലി രാമൻ. പോർട്ടുഗലുമായി കൃഷ്ണദേവരായർ ഗാഢബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ പോർട്ടുഗീസ് സഞ്ചാരി ഡോമിങ്ഗോ പേസുമൊത്ത് അന്നാട്ടിലെ ഒരു ധനികസുന്ദരി ഇന്ത്യയിലെ വാസ്തുവിദ്യാവിസ്മയങ്ങൾ കാണാനെത്തി. സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിയിരുന്ന വിദേശവനിത അന്യരുടെ പ്രശംസയ്ക്കായി ചമഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ അതിരറ്റ ധനവും സമയവും ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ്, ആ പൊങ്ങച്ചസ്സഞ്ചിയോട് കരുതലോടെ പെരുമാറണമെന്ന് സദസ്യർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകി.

സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞ് രാജാവുമായി കുശലം പറഞ്ഞിരിക്കവേ, അപ്രതീക്ഷിതമായ ചോദ്യം രാജാവിന്റെ നേർക്കു സുന്ദരി തൊടുത്തുവിട്ടു :‘എന്നെക്കണ്ടിട്ട് എത്ര വയസ്സായെന്ന് അങ്ങയ്ക്കു തോന്നുന്നു?’ എത്രയൊക്കെ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടും ആ മുതിർന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രായം പ്രകടമായിരുന്നു.

കുഴപ്പംപിടിച്ച ചോദ്യത്തിനു സമാധാനം നൽകാനാവാതെ രാജാവ് ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്നത് തെനാലി രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിബുദ്ധിമാനായ എന്റെ സദസ്യൻ തെനാലിക്കല്ലാതെ ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയുക സാധ്യമല്ലെന്ന് രാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. രാമൻ മുന്നോട്ടുവന്നു.

‘മഹതിയുടെ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ദന്തനിര കണ്ടാൽ 19, തിളങ്ങുന്ന കേശഭാരം കണ്ടാൽ 18, മേനിയഴകു കണ്ടാൽ 16.’

അതീവ സന്തുഷ്ടയായ വനിത: ‘എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തോന്നുന്ന പ്രായമെത്രയെന്നു തുറന്നു പറയൂ.’

‘ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞല്ലോ. കണക്കിൽ ഞാൻ മോശമാണ്. പറഞ്ഞ അക്കങ്ങൾ മൂന്നും കൂട്ടിനോക്കൂ.’

സുന്ദരിയും രാജാവും സദസ്യരുമെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

അപ്രിയസത്യം വേദനിപ്പിക്കാതെ പറയാമെന്ന് ഇക്കഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചിലപ്പോൾ നേരിയ നർമ്മം ഇക്കാര്യത്തിൽ തുണയായിവരും.

തെല്ലു വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ് അപ്രിയസത്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതു വേണ്ടിവരുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങൾ വിവേകശാലികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതുടങ്ങണമെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചിട്ടു മാത്രം പറയുക.

വലിയ ഞെട്ടൽ നേരിടാൻ ശേഷിയില്ലാത്തയാളോട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് ‌പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക

നിനച്ചിരിക്കാത്തപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നതിനു പകരം, ആദ്യം നയപരമായ ചെറുസൂചനകൾ നൽകുക

കളവു പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിക്കാൻ നോക്കാതിരിക്കുക. പഞ്ചസാര പുരട്ടിയ ഗുളിക എപ്പോഴും മധുരിക്കില്ല

കാടും പടർപ്പും തല്ലി മുഷിപ്പിക്കാതെ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുക

വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുക

ആരിലും പഴി ചാർത്താതെ നോക്കുക

പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വഴി നൽകുക

ചുരുക്കിപ്പറയുക; കേൾവിക്കാരന് ദുസ്സഹമാകുന്ന നാരുനാരായ വിവരണം വേണ്ട

ശാന്തമായി സംസാരിക്കുക. നിഷേധാത്മകഭാഷ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക

ദുഃഖിക്കുന്നയാളോട് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന‍‍‍് സംസാരിക്കുക

നിഷേധാത്മകവാർത്ത വരുന്നതിൽ നമുക്കു പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പു പറയുക കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഏറ്റുപറയണം. പക്ഷേ, സഹതാപം അതിരുകടന്ന് വെറുതേ കുറ്റമേൽക്കുന്ന നിലയിലെത്തേണ്ട

വിഷമത്തിൽനിന്നു കരകയറാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴികൾ സൂചിപ്പിക്കുക

വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നയാൾ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കുക

വേണ്ടപ്പോഴെല്ലാം വിവേകത്തോടെ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുക

പിരിയുമ്പോൾ നല്ലവാക്കു പറയുക

നിഷേധവാർത്ത പറയാനുള്ള സങ്കോചംമൂലം കാലതാമസം വരുത്തുക സാധാരണമാണ്. ഈ രീതി വേണ്ട. വൈകിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യം ഇല്ലാതാകുകയില്ലല്ലോ

മോശമായ വാർത്ത കഴിവതും വേഗം കേൾക്കണമെന്ന് യുദ്ധവീരനായ നെപ്പോളിയൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്കിയ ഒരുത്തരവ് : ‘നല്ല വാർത്തയറിയിക്കാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും ഉറക്കത്തിൽനിന്നു വിളിച്ചുണർത്തരുത്. അതിനെത്തുടർ്ന്ന് അടിയന്തരമായി ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മോശമായ വാർത്തയുണ്ടെങ്കിൽ, ഉടൻ എന്നെ ഉണർത്തുക. ഒരു നിമിഷംപോലും കളയാനുണ്ടാവില്ല’.

മുഖസ്തുതിക്കാരന്റെ കളവിനെക്കാൾ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നത് സത്യസന്ധനിൽ നിന്നുള്ള മോശമായ വാർത്തയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് യർസുലാ കെ. ലെ ഗ്വീൻ ( 1929 –2018).

റാപ് സംഗീതജ്ഞനായ ജെ കോൾ പറഞ്ഞതും കേൾക്കുക. ഒരേ കാര്യം നല്ല വാർത്തയും ചീത്ത വാർത്തയുമാകുന്ന കാര്യം. ‘ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്നതു ചീത്ത വാർത്ത. ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്നതു നല്ല വാർത്ത’. ആദ്യവാക്യം നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്നയാളുടെ വീക്ഷണം. രണ്ടാമത്തേത് കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്നയാളുടെ വീക്ഷണവും.

അപ്രിയസത്യം അറിയിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വിവേകപൂർവം നിർവഹിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

