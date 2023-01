നീറ്റ് പിജി: ഒരു തവണ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 27 വരെ

ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടെല്ലാ എം‍ഡി, എംഎസ്, പിജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുമുള്ള പൊതുപ്പരീക്ഷയായ നീറ്റ്–പിജി 2023ന് (National Eligibility-cum-Entrance Test – Post Graduate 2023) 27ന് രാത്രി 11.55 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ജനുവരി 30 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. ഒരു തവണ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ. പരീക്ഷാഫീ 4250 രൂപ. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3250 രൂപ. ഇത് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം. ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാം. പരീക്ഷ മാർച്ച് 5ന്. പരീക്ഷാഫലം മാർച്ച് 31നോട് അടുത്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും.നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസിനാണ് (www.nbe.edu.in / www.natboard.edu.in) പരീക്ഷാച്ചുമതല.

∙ വ്യവസ്ഥകൾ

അപേക്ഷകർ എംബിബിഎസ് കഴിഞ്ഞ് 2023 മാർച്ച് 31ന് അകം ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കണം. പരീക്ഷാസമയത്തും തുടർന്നും എൻഎംസി / മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഹാജരാക്കേണ്ടിവരും. വിദേശ എംബിബിഎസുകാർ എഫ്എംജിഇ എന്ന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ സൈറ്റിലെ ഡെമോ–ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കംപ്യൂട്ടർ പരീക്ഷാരീതി പരിശീലിക്കാം. 3.5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരീക്ഷയിൽ തെറ്റുത്തരത്തിനു മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന 200 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും.

കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പരീക്ഷയിൽ 50–ാം പെർസന്റൈലിലെങ്കിലും വരണം. പട്ടിക, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർ 40–ാം പെർസന്റൈൽ, ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ ഭിന്നശേഷി 45–ാം പെർസന്റൈൽ.വയനാട് ഒഴികെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ളവയടക്കം 271 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.

∙നീറ്റ് പിജി: പരിധിയിൽവരുന്ന സീറ്റുകൾ

∙ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും അഖിലേന്ത്യാ ക്വോട്ടയിൽ 50% സീറ്റ്.

∙ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും സംസ്ഥാന ക്വോട്ട.

∙സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ, കൽപിത സർവകലാശാലകൾ.

∙ആം‍‍ഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ.

∙ എംബിബിഎസ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഡിഎൻബി കോഴ്സുകൾ, നേരിട്ടു പ്രവേശനമുള്ള 6–വർഷ DrNB (ഡോക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാഷനൽ ബോർഡ്) കോഴ്സുകൾ, എംബിബിഎസ് കഴിഞ്ഞുള്ള നാഷനൽ ബോർ‍ഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ

∙പരിധിയിൽ വരാത്തവ

താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പിജി സീറ്റുകൾ നീറ്റ്–പിജിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല.

1.ന്യൂഡൽഹിയിലേതടക്കം എല്ലാ എയിംസും (AIIMS)

2.പിജിഐഎംഇആർ, ചണ്ഡിഗഡ്

3.ജിപ്മെർ, പുതുച്ചേരി

4.നിംഹാൻസ്, ബെംഗളൂരു

5. ശ്രീചിത്ര, തിരുവനന്തപുരം

(ഐഎൻഐ–സിഇടി എന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷവഴിയാണ് ഇവയിലെ സിലക്‌ഷൻ – www.aiimsexams.ac.in).

∙എഎഫ്എംഎസ്

ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിന്റെ (AFMS) 7 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ളവർ അക്കാര്യം അപേക്ഷയിൽ സൂചിപ്പിക്കണം.

എഎഫ്എംസി പുണെ, ആർമി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡൽഹി കന്റോൺമെന്റ്, ഐഎൻഎച്ച്എസ് അശ്വിനി മുംബൈ, കമാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊൽക്കത്ത / ചണ്ഡിമന്ദിർ (ഹരിയാന) / ലക്നൗ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോസ്പേസ് മെഡിസിൻ ബെംഗളൂരു എന്നിവയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ.

Content Summary : To Know Everything About NEET PG 2023