പരദൂഷണങ്ങൾക്കും അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇരയായി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ?; ബുദ്ധിപരമായി ഇങ്ങനെ നേരിടാം

അയാൾ സത്യസന്ധനായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അയാളെക്കുറിച്ചു നല്ലതുമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം കുറച്ചുപേർ തന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത് അയാൾ കേൾക്കാനിടയായി. ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ തന്നെക്കുറിച്ചു മോശം പറയുകയാണെന്ന് അയാൾ വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കി. അന്നുമുതൽ അയാൾക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാതെയായി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു: ഇന്നു നീ എന്റെ കൂടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കണം. അയാൾ സമ്മതിച്ചു. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുളത്തിൽനിന്നു തവളകൾ കരയുന്ന അരോചകശബ്ദം. പിറ്റേന്നു രാവിലെ അയാൾ ഗുരുവിനോടു പറഞ്ഞു: കുളം മുഴുവൻ തവളയാണെന്നു തോന്നുന്നു. അവയെ ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടെ? ഗുരുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അയാൾ തവളകളെ പിടിച്ചെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിനെയേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അയാൾ ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു: ഈ നാലെണ്ണമാണോ ഇത്രയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത്? ഗുരു പറഞ്ഞു: നിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ്. നാലുപേർ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് നിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

വിമർശനങ്ങളെ വിലക്കാനോ അപവാദങ്ങളെ നിരോധിക്കാനോ ആർക്കും കഴിയില്ല. വിശുദ്ധരും വിനയാന്വിതരുമെല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടും. കാരണം, ആർക്കും ആരെയും പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാനാകില്ല. തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്നത്. അളവുകോലും അളക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള അവസ്ഥാന്തരം അളവിന്റെ കൃത്യതയും സ്ഥിരതയും നഷ്ടപ്പെടുത്തും. പല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കും അജ്ഞതയുടെയും അസൂയയുടെയും അകമ്പടിയുണ്ടാകും. അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്കു ചെവികൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കർമനിരതരുടെ ആത്മവീര്യത്തിനു നല്ലത്.

പദ്ധതികൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കുംവേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്നതു ക്രിയാത്മകമാണ്. പരദൂഷണങ്ങളുടെയും അധിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു വിനാശകരവും. എല്ലാ വെള്ളക്കെട്ടിലും തവളകൾ സ്ഥിരതാമസമാക്കും. അവർ സ്ഥിരമായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. വെള്ളക്കുഴികൾ ഇല്ലാതാക്കാനോ തവളകളെ കൊന്നൊടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പരിസരം മാറുകയോ പ്രവൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ ആണ് ബുദ്ധി.

Content Summary : Tired of rumours? tips to handle it smartly