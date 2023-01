മറ്റുള്ളവരുടെ പെട്ടന്നുള്ള വളർച്ചയിൽ ഭ്രമിച്ച് തെറ്റായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ടോ?

അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ദൈവത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വീട് വളരെ ചെറുതാണ്, വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടേത് വലിയ കൊട്ടാരവും. ഈ വേർതിരിവ് പാടില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞു. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണു സൃഷ്‌ടിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളാണു നിങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കിയത്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരാതിക്ക് പരിഹാരം കാണാം. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പുതിയ ഭവനം പണിയാം. അതിനുള്ള ഇഷ്‌ടികകൾ ഇവിടെത്തന്നെ നിർമിക്കും. ലോകത്തിലൊരാൾ നുണ പറയുമ്പോഴും സത്യം പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഓരോ ഇഷ്‌ടിക പണിയും. നുണകളുടെ ഇഷ്‌ടികകൾ വേണോ സത്യങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടിക വേണോ എന്നു നിങ്ങൾക്കു തീരുമാനിക്കാം. നുണയാണു കൂടുതൽ പറയപ്പെടാൻ സാധ്യത എന്നു മനസ്സിലാക്കി അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമാണം പാതി ആയപ്പോഴും വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ വീട് അടിത്തറ പോലും തീർന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ വീട് അപ്രത്യക്ഷമായി. കാരണമന്വേഷിച്ച അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ നുണകളെല്ലാം ഇന്നലെ പിടിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണു വേർതിരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സ്വന്തം ജനനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. വിശുദ്ധമോ അശുദ്ധമോ ചെറുതോ വലുതോ ഉയർന്നതോ താഴ്‌ന്നതോ അല്ല ഒരു ജന്മവും. പിന്നെന്തിനാണു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ ഉത്‌കൃഷ്‌ടരും ചിലർ നികൃഷ്‌ടരുമായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നത്. മരണം വരെയുള്ള കർമങ്ങൾ നോക്കി വിധിയെഴുതിയാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട പലരും വിശിഷ്‌ടരാകുന്നതും വിശുദ്ധരാകുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പലരും അധമരാകുന്നതും കാണാം.

ജനിച്ച വീടിന്റെ പാരമ്പര്യമഹിമയുടെ പേരിൽ ഒരാളും പുകഴ്‌ത്തപ്പെടാനോ ഇകഴ്‌ത്തപ്പെടാനോ പാടില്ല. പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതെന്നുറപ്പായാൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ വിശുദ്ധമാകും. അശുദ്ധവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അതിവേഗം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താമെന്നും അതാരും കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്നുമുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അത്തരം കർമങ്ങളിലേക്കു തിരിയാനുള്ള പ്രലോഭനമുണ്ടാകും.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ദ്രുതഗതിയിൽ ഉയരുന്നതുകാണുമ്പോൾ അതേവഴി പിന്തുടരാനുള്ള വശീകരണത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നതാണു ശരിയായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. അടിത്തറകൾക്ക് ആത്മബലം നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ മേൽക്കൂരകൾ പൊളിയാൻ പിന്നെ അധികസമയം വേണ്ടിവരില്ല.

