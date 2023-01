പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു മികച്ച കരിയറാണോ സ്വപ്നം; ഐഐപിഎമ്മിൽ പഠിക്കാം ദ്വിവൽസര ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം

കേന്ദ്ര വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണസ്ഥാപനം ‘ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് (ഐഐപിഎം) ബെംഗളൂരു’ നടത്തുന്ന 2–വർഷ ‘പിജി ഡിപ്ലോമ’ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് 31 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാഫീ 1250 രൂപ. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 625 രൂപ.

1. പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെന്റ് : അഗ്രിബിസിനസ് & പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്– 50% എങ്കിലും മാർക്കോടെ ബാച്‌ലർ ബിരുദം വേണം. അഗ്രിക്കൾചറിലെയോ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെയോ ബിരുദം അഭികാമ്യം.

2. പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെന്റ് : ഫുഡ് പ്രോസസിങ് & ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്– 50% എങ്കിലും മാർക്കോടെ ബാച്‌ലർ ബിരുദം വേണം. ഫുഡ് സയൻസിലെയോ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെയോ ബിരുദം അഭികാമ്യം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കു 45% മതി.

3. പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെന്റ് : അഗ്രിക്കൾചറൽ എക്സ്പോർട്ട് & ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, നാലാം ബാച്ച്, 50% എങ്കിലും മാർക്കോടെ ബാച്‌ലർ ബിരുദം വേണം. അഗ്രിക്കൾചറിലെയോ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെയോ ബിരുദം അഭികാമ്യം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കു 45% മതി.

പ്രോഗ്രാം യോഗ്യതയ്ക്കു മാർക്കുശതമാനത്തിനു തുല്യമായ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് ആയാലും മതി. CAT/MAT/ATMA/CMAT/GATE/XAT ഇവയിലേതിലെങ്കിലും നേടിയ സ്‌കോർ ജൂൺ 30ന് ഉള്ളിൽ നൽകണം.

അവസാന സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഉള്ളിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. പത്താം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പരീക്ഷകൾ, മാർച്ച് 4ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന പ്രഫഷനൽ അഭിരുചിപ്പരീക്ഷ, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകടനം പരിഗണിച്ചാണു സിലക്‌ഷൻ.

∙ഫെലോ പ്രോഗ്രാം

പിജി ഡിപ്ലോമകൾക്കു പുറമേ 4 വർഷത്തെ– ഫെലോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റിലെ നാലാം ബാച്ചിലേക്കും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം (FPM – PhD). www.iipmb.edu.in

Content Summary : Apply for Indian Institute of Plantation Management Two Year Diploma Course