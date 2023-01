ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും ഒരുപോലെ സന്തോഷം വേണോ?; ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം

കരിയറിൽ നിറവേറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൗത്യം പേഴ്സനൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതു ജോലി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു മാത്രമല്ല കരിയർ ദൗത്യം. മറിച്ച് ലക്ഷ്യം നേടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്ന വ്യക്തമായ കുറിപ്പാണ്. എത്ര കാലം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കും എന്നും പറയേണ്ടതുണ്ട്. ലക്ഷ്യം നേടാൻ മാത്രമല്ല ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സഹായിക്കുന്നത്. ജീവിതവും കരിയറും സംഘർഷമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാനും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നേടാനും കൂടിയാണ്.

പേഴ്‌സനൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് പലർക്കും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രത്യേക മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ തന്നെ എഴുതാനുമായേക്കും. എന്നാൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ പദവിക്കുമപ്പുറം എന്തു നേടാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നതാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ഗണത്തിൽ വരും. എന്തുമാത്രം സ്വത്ത് ആർജിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം. ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനാകുന്ന പദവിയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോഴാണ് ദൗത്യം രൂപപ്പെടുന്നത്.

സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുക

മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നാം. എന്നാൽ, കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതു ജോലിയും പദവിയും ഏതു പേ സ്‌കെയിലുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ജോലി ചെയ്താൽ ലക്ഷ്യത്തിന് അടുത്തുപോലും എത്തില്ല. ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേക ജീവിതശൈലി കൊതിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതു നേടണമെങ്കിൽ, അതനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയും വേണ്ടിവരും. രണ്ടും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുന്നതും നല്ലതാണ്. വീട്, കുടുംബം, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അഡ്വൈസറുടെ സേവനം ഉപകരിക്കും.

വിഷ് ലിസ്റ്റ്

ഉന്നത സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പദവിയിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കരിയർ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ കരിയർ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. മാനേജർ ലെവൽ, മാനേജ്‌മെന്റ്, തസ്തികകൾ, പ്രസംഗം, എഴുത്ത്, ബോർഡ്- കമ്മിറ്റി അംഗത്വം എന്നിങ്ങനെ ജോലി എന്തെന്നു വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്ന കരിയർ ലിസ്റ്റാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനുശേഷം സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഇഷ്ട കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

മൂല്യങ്ങൾ മറക്കരുത്

ചില ജോലികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ ബലികഴിക്കേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയം നഷ്ടമാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ഹോബിക്കോ സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലുകൾക്കോ സമയം തികയാതെ വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ജോലികളുമുണ്ട്. അതിനു തയാറാണോ എന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കുക. ഒരാഴ്ച എത്ര സമയം ജോലി ചെയ്യാനാവും വിശ്രമത്തിനുള്ള സമയം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊരു ഘടകം. ഏതു ജോലി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അതു ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്ന ആത്മപരിശോധന അസംതൃപ്തിയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ

ഏതുതരം കമ്പനികളിലാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏതു പദവിയാണ് കൊതിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി വേണം ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. എല്ലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരേ അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരേ ഉൽപന്നമല്ല നിർമിക്കുന്നത്. ഒരേ അസംസ്‌കൃത പദാർഥങ്ങളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജോലി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. ഏതു പ്രായത്തിൽ വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. വിരമിക്കുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്യം വച്ച സമ്പത്തും പദവിയും നേടാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്ങും വേണം.

പെർഫോമൻസ് ഗോൾ

എന്തു നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ലക്ഷ്യം ഏതു വഴിയിൽ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോലിയിലെ പ്രകടനത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന കഴിവുകളും അനുഭവ പരിചയവും ഉണ്ടോ എന്നും ഇല്ലങ്കിൽ ആർജിക്കാൻ എങ്ങനെ ശ്രമിക്കണം എന്നും വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. കൺട്രി ക്ലബിലെ ടെന്നിസ് ഡയറക്ടറാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കായികവിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആവുകയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ വർക് ഷോപ്പുകളിലും സെമിനാറുകളിലും പങ്കെടുക്കണം. കോളജിൽ നിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങിയാലും മറ്റു ചില ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കണം. പ്രഫഷനൽ അസോസിയേഷനുകൾ, കമ്മിറ്റികളിലെ അംഗത്വം എന്നിങ്ങനെയെക്കെ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ കഴിവുകൾ മിനുക്കിയെടുക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് അനായാസം സഞ്ചരിക്കാനാവൂ.

Content Summary : How to Create a Mission and Vision Statement for Your Career