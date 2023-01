മടി കുടി കെടുത്തും

ഇന്നു കാണുന്ന ദുബായ് നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ക്രാന്തദർശിയായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് റാഷീദ് (1912 –1990) ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: ‘‘എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒട്ടകപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു, എന്റെ അച്ഛനും ഒട്ടകപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു, ഞാൻ മെഴ്സിഡീസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മകൻ ലാൻ‍ഡ് റോവറിൽ യാത്ര ചെയ്യും, അവന്റെ മകനും ലാൻ‍ഡ് റോവറിൽ യാത്ര ചെയ്യും. പക്ഷേ അവന്റെ മകൻ ഒട്ടകപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യും.’’

1958 മുതൽ 32 വർഷം ദുബായ് ഭരിച്ച ഷെയ്ഖ് റാഷീദ് എന്തുകൊണ്ടു താനിങ്ങനെ പറയുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചു:

‘കഠിനകാലം ശക്തരെ സൃഷ്ടിക്കും. ശക്തർ ക്ലേശരഹിതകാലം സൃഷ്ടിക്കും. ക്ലേശരഹിതകാലം ദുർബലരെ സൃഷ്ടിക്കും. ദുർബലർ ക്ലേശകരമായ കാലം സൃഷ്ടിക്കും. പലരും ഇതു മനസ്സിലാക്കില്ല. നാം യോദ്ധാക്കളെയാണ്, ഇത്തിള്‍ക്കണ്ണികളെയല്ല വളർത്തേണ്ടത്’

പ്രയത്നം കൂടാതെ സുഖജീവിതം കൈവന്നവർ അലസരും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവരുമാകും. പുതുതായൊന്നും സംഭാവന ചെയ്യാൻ അവർക്കു കഴിയില്ല. മനുഷ്യരാശിക്ക് കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും നൽകിയവരെല്ലാം കഠിനസാഹചര്യങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു പണിയെടുത്തവരാണ്.

Read also : സന്തോഷിക്കാൻ വഴികൾ

ചരിത്രം വലിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പല സാമ്രാജ്യങ്ങളും തകർന്നതിനു കാരണം ബാഹ്യശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണമല്ല, അന്തച്ഛിദ്രമാണ്. അകത്തെ ശത്രുകൾ സ്വയം ശവക്കുഴി തോണ്ടും. ക്ലേശിക്കാതെ എല്ലാം കൈക്കലാക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹവും ഒരേ സംഘത്തിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങളും കുതികാൽവെട്ടും പരാജയങ്ങൾക്കു വഴിവയ്ക്കും.

Representative Image. Photo Credit : Kieferpix / iStockphoto.com

ക്ലേശരഹിതജീവിതം ആരും ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും മെയ്യനങ്ങാതെ സുഖലോലുപരായി കഴിയാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ മിക്കവരും ആലസ്യത്തിന് അടിമയായി നിഷ്ക്രിയരാകും. പ്രയത്നമില്ലാതെ വളർച്ചയില്ല. മറ്റാരോ എന്നോ ചെയ്ത പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം ഇത്തിൾക്കണ്ണിയെപ്പോലെ എക്കാലവും ആസ്വദിക്കാമെന്ന ചിന്ത തകർച്ചയുടെ തുടക്കമാണ്. അതിരില്ലാത്ത സുഖലോലുപത അപചയത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്.

ദേവാലയത്തിലെ ശിലാവിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ ആയിരങ്ങൾ ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ കൈകൂപ്പുന്നു. പക്ഷേ ആ ശില ആരുംകാണാമൂലയിൽ വെറുതെ കിടന്നാൽ അതിനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ശിൽപിയുടെ അതികഠിനമായ ആയുധപ്രയോഗത്തിനു വിധേയമായെങ്കിൽ മാത്രമേ പാഴായിക്കിടക്കുന്ന കല്ല് ആരാധ്യവിഗ്രഹമായി മാറൂ. ക്ലേശകരമായ പ്രയത്നം ഏതു മഹാവിജയത്തിനും പിന്നിലുണ്ട്.

Read also : അപ്രിയസത്യം എങ്ങനെ പറയാം?

പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന രത്നക്കല്ല് അന്തർപ്രതിഫലനവും അപവർത്തനവും കാരണം പ്രകാശവിസ്മയം ചൊരിയുന്ന മനോഹരരത്നമായി മാറണമെങ്കിൽ, രത്നം മുറിക്കുന്നതിലും മിനുക്കുന്നതിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ലഭിക്കണം. അറുത്തും മുറിച്ചും ഉരച്ചും പല തരത്തിലുമുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള രത്നമുണ്ടാകുന്നത്.

കൈനനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ ആർക്കാണു കഴിയുക? അത്തരം വ്യാമോഹത്തിനു കീഴ്പ്പെടാതെ സ്വന്തം കഴിവുകളും സാമർഥ്യങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരെ വിജയലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

‘തടസ്സങ്ങൾക്കു നിങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നിങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. എന്നല്ല, അന്യർക്കും നിങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. നിങ്ങളെ തടയാനാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കു മാത്രം’ എന്ന് ജെഫ്രി ഗിറ്റമർ എന്ന പ്രചോദകഗ്രന്ഥകാരൻ. ധീരമായി പ്രയത്നിക്കാൻ‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. ഇതിനോടു ചേർത്തു വായിക്കാവുന്ന വരികൾ വള്ളത്തോളിന്റേതായുണ്ട്.

‘എത്തേണ്ടതാമിടത്തെത്തിയാലും ശരി

മധ്യേ മരണം വിഴുങ്ങിയാലും ശരി

മുന്നോട്ടുതന്നെ നടക്കും വഴിയിലെ

മുള്ളുകളൊക്കെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു ഞാൻ’.

ഫുട്ബോൾ വിസ്മയമായിരുന്ന പെലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ‘യാദൃച്ഛികമല്ല വിജയം. കഠിനാധ്വാനം, സ്ഥിരപരിശ്രമം, പഠനം, ത്യാഗം, സ്വന്തം പ്രവർത്തനത്തോടുളള പ്രണയം എന്നിവ ചേർന്നതാണത്.’ ബഹുമുഖപ്രതിഭയായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ജെഫേഴ്സൻ രസകരമായി പറഞ്ഞു, ‘ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിൽ തീവ്രമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്തോറും, കൂടുതൽ ഭാഗ്യം കൈവരുന്നത് എന്റെ അനുഭവം’. കഠിനപ്രയത്നമില്ലാതെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയയാളെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, പ്രയത്നിച്ചാൽ അത്ര ഉയരത്തിലില്ലെങ്കിലും അതിനടുത്തെത്തുമെന്നും ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മാർഗററ്റ് താച്ചർ.

ബർണാഡ് ഷാ കുറച്ചുകൂടി കടത്തിയാണു പറഞ്ഞത്. ‘സാധ്യമല്ലെന്നു പറയുന്നവർ അതു ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കാൾ അൽപം കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തടസ്സമൊന്നും വരില്ലെന്നുമോർക്കാം..

മിക്കവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഭാഗത്തിലൊതുക്കും. ചുരുക്കം ചിലർ മടികൂടാതെ തെല്ലു കൂടുതൽ ചെയ്യും. ഇതിനെ ‘എക്സ്ട്രാ മൈൽ’ എന്ന പറയാറുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ മൈലിൽ ട്രാഫിക് ജാമില്ലെന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ സിഗ് സിഗ്ലാർ (1926–2012).

Representative Image. Photo Credit : Prostock-Studio / iStockphoto.com

മടിയന്മാർ പറഞ്ഞേക്കാം, മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഭാഗം അവസാനത്തെ 30 ദിവസമാണെന്ന്. മടിയന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വരാത്ത അതിഥിയാണ് പ്രചോദനം.

Read also : നിയമം തെറ്റിച്ച കാരുണ്യം

കഠിനപ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ച് നീന്തൽ ഇതിഹാം മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് : ‘സംശയാലുക്കളുണ്ടാവും. തെറ്റുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനത്തിനു പരിധിയില്ല’. പ്രയത്നത്തിന്റെ പ്രയാസം കൂടുന്തോറും അതിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മൂല്യം കൂടുമല്ലോ. പൂക്കൾ വിതറിയ പാതയിലൂടെ നടന്ന് മഹാവിജയത്തിലെത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. തളരാത്ത ഉത്സാഹവും നിരന്തരപ്രയത്നവും അതിനു കൂടിയേ തീരൂ. ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികളിൽ മനസ്സു മടുക്കാതെ വർദ്ധിച്ച ഉന്മേഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വലിയ വിജയങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.

മനുഷ്യാവകാശത്തിനായി ഐതിഹാസിക സമരം നയിച്ച മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ : ‘മൈക്കലാഞ്ജലോ ചിത്രം വരച്ചതുപോലെയും ബീഥോവൻ സംഗീതം രചിച്ചതുപോലെയും ഷേക്സ്പിയർ കവിതയെഴുതിയതുപോലെയും വേണം തൂപ്പുകാരൻ തെരുവു തൂക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും ആതിഥേയർക്കു തോന്നണം – ഇതാ, ഒന്നാന്തരമായി ജോലി ചെയ്ത് മഹാനായ തൂപ്പുകാരൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന്’.

‘ആലസ്യം വേണ്ട, മികച്ച പ്രയത്നം മതി’ എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം.

Content Summary : Ulkazhcha Column - Why is hard work important in life?