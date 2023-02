തിരുവനന്തപുരം ∙ സഹകരണ വകുപ്പിനു കീഴിലുളള, നെയ്യാർ ഡാമിലെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (കിക്മ) എംബിഎ (ഫുൾടൈം) 2023-25 ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 15 വരെ ഓൺലൈനായി www.kicma.ac.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

കേരള സർവകലാശാലയുടെയും എഐസിടിയുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ നടത്തുന്ന ദ്വിവത്സര കോഴ്‌സിൽ ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സിസ്റ്റം എന്നിവയിൽ ഡ്യൂവൽ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷന് അവസരമുണ്ട്.

സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്കു പ്രത്യേക സ്‌കോളർഷിപ്പും എസ്.സി./എസ്.ടി/ ഒ.ഇ.സി/ ഫിഷർമെൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു ഫീസ് ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും. അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഫെബ്രുവരിയിലെ കെ-മാറ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8547618290 / 9447002106, www.kicma.ac.in.

