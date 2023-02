‘നഴ്സുമാർക്ക് ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ തുടക്ക ശമ്പളം; വിദേശത്തേക്ക് വഴികാട്ടി കേന്ദ്രം’

‘157 പുതിയ നഴ്സിങ് കോളജുകൾ’– ഇക്കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്‍ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനം നൽകുന്നതാണ്. ലോകത്തിൽ തന്നെ നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ മികവിന്റെ മറുവാക്കാണ് കേരളം. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആൾരൂപങ്ങളാണ് മലയാളി നഴ്സുമാർ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ തൊഴിൽ തേടി എത്തുന്നവരിൽ നല്ല പങ്കും മലയാളി നഴ്സുമാരാണ്. കേന്ദ്ര തീരുമാനം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നത് ഉറപ്പ്. അതിനാൽത്തന്നെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നമ്മെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നറിയാൻ ഏറെ പേർക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അതിനൊപ്പം ഈ സാഹചര്യം എങ്ങനെ കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നറിയാനും.

ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സർ‌ക്കാർ‌ മെഡിക്കൽ കോളജുകളോട് അനുബന്ധിച്ചും നഴ്സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കും എന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിൽ എന്തു ചലനം ഉണ്ടാക്കും? നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കാൻ ഈ നിർദേശം കൊണ്ടു കഴിയുമോ? കേരളത്തിലെ നഴ്സിങ് മേഖലയുടെ കുതിപ്പിനെയും കിതപ്പിനെയും എങ്ങനെ ഈ തീരുമാനം ബാധിക്കും? നഴ്സിങ് മേഖലയുടെ പുതിയ ദിശ ഏതാണ്, നാം എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം? നഴ്സിങ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ‌ മറുപടി നൽകുകയാണിവിടെ. മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പലും നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അംഗവുമായ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ദീർഘ കാലമായി പങ്കാളിയാണ്.

∙ നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. ഈ തീരുമാനത്തിന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ലോകത്ത് നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ എന്തു മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത്?

കോവിഡിനു ശേഷം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. ലോകത്ത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത്. കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് വികിസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലായത്. യുഎസിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ആവശ്യത്തിന് കിടക്കകളും വെന്റിലേറ്ററും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഇല്ലായിരുന്നു. അതൂ മൂലം നിരവധി പേർ മരിച്ചു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ കോവിഡിന് ശേഷം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ലോക രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകുന്നു.

വിദേശത്ത് നഴ്സുമാരുടെ വ്യാപകമായ ഒഴിവുകളുണ്ട്. കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 20,000ത്തിൽ ഏറെ പേരാണ് വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്കായി പോയത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നിലവിൽ നല്ല ശമ്പളവും ജോലി സാഹചര്യങ്ങളും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും വിദേശത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശത്ത് നഴ്സുമാർക്ക് ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ തുടക്കത്തിൽ ശമ്പളവുമുണ്ട്. തുടക്കക്കാരനായ ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ വലിയ അന്തരമില്ലാത്ത സാഹചര്യം പല രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ നഴ്സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

∙ വിദേശത്തെ നഴ്സിങ് മേഖലയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഇന്ത്യയിൽ നഴ്സുമാർക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടോ?

നഴ്സിങ് മേഖല മാറുകയാണ്. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജോലി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. വിദേശത്തേക്കുള്ള നഴ്സുമാരുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലും നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ ജോലി സാധ്യത കൂടി. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പല സ്ഥലത്തും കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ നിരവധി ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഇതു പോലെ ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിരവധി ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നഴ്സുമാരുടെ ക്ഷാമം മൂലം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്– കോഴ്സ് നടത്തി തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള നഴ്സുമാരെ കണ്ടെത്തുക എന്ന രീതി. ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സേവന, വേതന വ്യവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെട്ടു. പരിശീലനവും സർവീസുമുള്ളവർക്ക് മികച്ച ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമെത്തി.

∙ കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നഴ്സിങ് മേഖലയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമോ? കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒഴിവുകൾ നികന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടോ?

അത്തരം ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല. കോവിഡിന് ശേഷം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ നിക്ഷേപമാണ് രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ലോകത്തെ മികച്ച നഴ്സുമാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നത് നമുക്ക് എക്കാലത്തും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. മികവ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോളജിൽ ബിരുദ ദാന ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കോവിഡ് മൂലം 3 വർഷത്തെ ബിരുദദാനം മുടങ്ങിയിരുന്നതാണവിടെ. 180 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബിരുദം നൽകണം. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കു വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ അവ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം കോഴ്സു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടി. ഈ സാഹചര്യം തുടരും.

∙ ഇത്രയും പേർ പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് തൊഴിലവസരം ഉണ്ടോ?

കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് ഒരു ജോലിക്ക് ചെന്നാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അഭിമുഖം പോലും നടത്താതെ എടുക്കും. കേരളത്തിലെ നഴ്സിങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഇപ്പോഴും നല്ല മതിപ്പാണ്. കൂടുതൽ പേർക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

∙ എല്ലാ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും നഴ്സിങ് കോളജ് ആരംഭിക്കുക എന്ന നിർദേശം നടപ്പാകുന്നത് കേരളത്തിൽ നഴ്സിങ് മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

പുതിയ തീരുമാനം വഴി 2 മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ കൂടി നഴ്സിങ് കോളജ് ആരംഭിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഉള്ളതിൽ കോന്നി, ഇടുക്കി, മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ മാത്രമാണ് നഴ്സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ളത്. മഞ്ചേരി, കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ നഴ്സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. പുതുതായി 2 നഴ്സിങ് കോളജുകൾ വരുന്നത് എന്തായാലും ഗുണകരമാകും. കാരണം, കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ നല്ല മതിപ്പാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ നിർദേശം നടപ്പായാൽ കൂടുതൽ പേരെ വിദേശത്തേക്കും മറ്റും അയയ്ക്കാൻ നമുക്കു കഴിയും. കൂടാതെ താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച പരിശീലനം നൽകാനും കഴിയും.

∙ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് മികച്ച അധ്യയനം നൽകാൻ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക?

എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളോട് അനുബന്ധിച്ചും നഴ്സിങ് കോളജ് തുടങ്ങണമെന്ന നിർദേശം ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സർക്കാരിനു മുൻപിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ, കേരളത്തിൽ ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ് കോഴ്സ് നടത്തുന്ന സഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയോളമാകും. അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരവും ഒരുങ്ങും.

∙ പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനൊപ്പം നിലവിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ നഴ്സിങ് സീറ്റുകൾ കൂട്ടുന്നതു കൂടി പരിഗണിക്കണ്ടെ?

അതെ. അതാണു വേണ്ടത്. 60 വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് നഴ്സിങ് കോളജിൽ ഇപ്പോഴും 60 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. അവിടെ 2500 രോഗികളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അതായത്, ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ പത്തിരട്ടി നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ അവിടെ അവസരമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഴയ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജുകളോട് അനുബന്ധിച്ചും രണ്ടോ മൂന്നോ നഴ്സിങ് കോളജ് ഇനിയും തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. ക്ലിനിക്കൽ ടൂളിന് നമുക്കു ക്ഷാമമില്ല. കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും മാത്രം സർക്കാർ ഒരുക്കിയാൽ മതിയാകും.

∙ നഴ്സിങ്ങിന് സർക്കാർ കോളജുകളിൽ നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് സീറ്റുകളുണ്ടോ? സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ നഴ്സിങ് കോളജുകൾ കൂടുതൽ വരേണ്ടതുണ്ടോ?

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര ക്ലിനിക്കൽ ടൂൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണിത്. ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് 3 രോഗി എന്നതാണ് യഥാർഥത്തിൽ വേണ്ട അനുപാതം. എന്നാൽ, സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ പലയിടത്തും ഈ ആനുപാതത്തിൽ രോഗികളെ കിട്ടില്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ രോഗികളുടെ ആധിക്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ടൂൾ ആവശ്യത്തിലേറെ ലഭ്യമാണ്.

∙ നഴ്സിങ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരു വശത്ത് നീക്കം നടക്കുന്നു. അതേ സമയം മറുവശത്ത് എംഎസ്‌സി നഴ്സിങ് സീറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ലേ? എന്താണ് ഈ സാഹചര്യത്തിനു കാരണം?

നഴ്സിങ് അധ്യാപകരാകാനാണ് ആളുകൾ എംഎസ്‍സി നഴ്സിങ് എടുക്കുന്നത്. അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഇപ്പോൾ കുറവായതിനാൽ ആണ് ആളുകൾ ബിഎസ്‍‌സി കഴിഞ്ഞ് പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എംഎസ്‌സി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് നഴ്സിങ് ജോലി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എംഎസ്‍സി പഠിക്കാൻ ആളില്ലാതാവുന്നത്. എന്നാൽ, പുതുതായി കൂടുതൽ കോളജുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എംഎസ്‌സിക്കാർക്കും അവസരം കൂടുകയാണ്. അതുവഴി എംഎസ്‌സി കോഴ്സുകളുടെ പ്രാധാന്യവും ജോലിസാധ്യതയും കൂടും.

