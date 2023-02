ശരിയും തെറ്റും അറിഞ്ഞു പഠിക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്; മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പാഠഭാഗമാണ് മനുഷ്യശരീരം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അവയവങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രവർത്തനം,വിവിധ തരം രോഗങ്ങൾ, എല്ലുകൾ തുടങ്ങി മിക്ക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

1. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വിയർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം :

(1) ത്വക്കിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

(2) ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും വിയർപ്പിലൂടെ പുറത്തുപോകുന്നു.

(3) നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ചു നിർത്താൻ വിയർക്കൽ സഹായിക്കുന്നു.

(4) അമിതമായി ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിർജലീകരണം.

A. ഇവയെല്ലാം

B. (1), (2), (3) എന്നിവ

C. (2), (3), (4) എന്നിവ

D. (1), (2), (4) എന്നിവ

2. മൂക്ക്, ചെവി എന്നിവയിൽ കാണുന്ന മൃദുവായ അസ്ഥികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് :

A. തരുണാസ്ഥികൾ

B. അസ്ഥി സന്ധികൾ

C. അനുബന്ധാസ്ഥികൾ

D. അക്ഷാസ്ഥികൾ

3. കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക.

(1) തലച്ചോർ വസ്തുവിന്റെ യഥാർഥവും നിവർന്നതുമായ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു.

(2) കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ തലകീഴായ പ്രതിബിംബം കണ്ണിലെ റെറ്റിനയിൽ പതിയുന്നു.

(3) നേത്രനാഡികൾ ഈ സന്ദേശത്തെ തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുന്നു.

A. 1-3-2 B. 2-3-1

C. 3-1-2 D. 1-2-3

4. രക്തത്തിൽനിന്നു യൂറിയ , അധികമുള്ള ജലം, ലവണങ്ങൾ എന്നിവ അരിച്ചുമാറ്റി മൂത്രരൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്ന അവയവം ഏതാണ് :

A. ചെറുകുടൽ B. വൃക്ക

C. ഹൃദയം D. വൻകുടൽ

5. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്പർശനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണെന്നു കണ്ടെത്തുക :

(1) ചൂട്

(2) മിനുസം

(3) മാർദവം

(4) ആകൃതി

(5) വലുപ്പം

A. (1), (2), (4) എന്നിവ

B. (1), (3), (4), (5) എന്നിവ

C. (1), (2), (3) എന്നിവ

D. ഇവയെല്ലാം

6. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധി ഏത് :

A. വിജാഗിരി സന്ധി

B. ഗോളരസന്ധി

C. കീലസന്ധി

D. സൈനോവിയൽ സന്ധി

7. നാക്കിലൂടെ രുചി അറിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(1) ഭക്ഷണം ഉമിനീരിൽ അലിഞ്ഞ് നാക്കിലുള്ള രസമുകുളങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

(2) ഉത്തേജനം സന്ദേശങ്ങളായി നാഡികൾ വഴി തലച്ചോറിൽ എത്തുന്നു.

(3) ആഹാരത്തിലെ ഉപ്പ്, പുളി, മധുരം, കയ്പ് എന്നിവ അറിയുന്നത് നാവിലെ രസമുകുളങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ്.

A. (1), (2) എന്നിവ

B. (1), (3) എന്നിവ

C. (2), (3) എന്നിവ

D. (1), (2), (3) എന്നിവ

8. കാ‌ഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായ സഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

A. വൈറ്റ് കെയ്ൻ

B. ബ്ലൂ സ്റ്റിക്

C. ലെയിൻ സ്റ്റിക്

D. ഇവയൊന്നുമല്ല

9. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(1) വായിൽ നിന്ന് ആഹാരം അന്നനാളം വഴിയാണ് ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത്.

(2) ആമാശയത്തിലേക്ക് ആഹാരം എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിലുള്ള തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ്.

(3) ആമാശയ ഭിത്തിയുടെ ചലനം മൂലം ആമാശയത്തിൽ വച്ച് ആഹാരം കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആവുകയും ദഹനരസങ്ങളാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

(4) ചെറുകുടലിന്റെയും വൻകുടലിന്റെയും ഇടയിലാണ് ആമാശയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

A. (1), (3) എന്നിവ

B. (1), (2), (3) എന്നിവ

C. (2), (3), (4) എന്നിവ

D. (1), (2), (4) എന്നിവ

10. ഏതെല്ലാം പല്ലുകളെയാണ് അണപ്പല്ലുകൾ എന്നു പറയുന്നത് :

A. അഗ്രചർവണകം, കോമ്പല്ല്

B. അഗ്രചർവണകം, ചർവണകം

C. കോമ്പല്ല്, ഉളിപ്പല്ല്

D. ചർവണകം, ഉളിപ്പല്ല്

ഉത്തരങ്ങൾ:

1.A, 2.A, 3. B, 4.B, 5.D, 6.B , 7.D, 8.A, 9. B, 10.B

