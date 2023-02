വെളുക്കാൻ തേച്ചതു പാണ്ടാകരുത്

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സംഭവകഥ കേൾക്കുക. നഗരത്തിൽ മൂർഖൻപാമ്പുകൾ പെരുകി. വിഷമരണങ്ങൾ ഏറി. ജനങ്ങൾക്കു പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയം. പരാതികൾ വർദ്ധിച്ചു. അധികാരികൾ തല പുകച്ചു. പരിഹാരം കണ്ടെത്തി. ചത്ത മൂർഖനെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കു മോശമല്ലാത്ത തുക നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നു. പാമ്പുപിടിത്തക്കാർ ഉണർന്നു. പുതിയ പാമ്പുപിടിത്തക്കാരും രംഗത്തെത്തി.

സർക്കാരിന് പണച്ചെലവു വന്നെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കു സ്വൈരജീവിതം തിരികെ കിട്ടി. പെട്ടെന്നാണ് ചത്ത പാമ്പുമായെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ക്രമാധികമായി കൂടിയത്. പലരും വേഗം പണം സമ്പാദിച്ചു. അധികാരികൾക്കു പന്തികേടു തോന്നി. അവർ രഹസ്യമായി അന്വേഷണം നടത്തി. പല പാമ്പുവളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഇത് വ്യവസായമാക്കിയ കുബുദ്ധികളെ ചെണ്ടകൊട്ടിക്കാനായി ‘ചത്ത പാമ്പിനു കാശ്’ എന്ന പദ്ധതി സർക്കാർ റദ്ദു ചെയ്തു. ബാധ്യതയായിത്തീർന്ന പാമ്പുകളെയെല്ലാം പാമ്പുകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു വിട്ടു. നഗരത്തിലെ പാമ്പുശല്യം മുൻപത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങായി ഉയർന്നു. വെളുക്കാൻ തേച്ചതു പാണ്ടായി.

പരിഹാരത്തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഭവിഷ്യത്തിനെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലും അന്യരുടെ പ്രതികരണം വരാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിൽ വച്ചാവണം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്നതിനപ്പുറവും ഉണ്ടാവാം സാധ്യതകൾ. ഇതിനെ ‘കോബ്രാ സിൻഡ്രോം’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. സദുദ്ദേശത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പരിഹാരം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനു പകരം ഗുരുതരമാക്കുന്ന അവസ്ഥ.

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഇടംവലം നോക്കാതെ, ആവേശം പൂണ്ട് പെട്ടെന്നു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതുനയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തെയാൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ വിവേകശാലികളായ കീഴ്ജീവനക്കാർക്കുപോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ഥാപനങ്ങൾ ഊരാക്കുടുക്കിൽപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം പുതിയ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും വരാം. ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയും വിശകലനവും കൂടിയാലോചനകളും കഴിഞ്ഞാവണം പുതുനയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നത്. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഇത് ഒരു പരിധി വരെ വേണ്ടിവരും.

Representative Image. Photo Credit : Zbynek Pospisil/istock

പുതിയ ജീവനക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ്‌കാലം പെട്ടെന്നു വെട്ടിക്കുറച്ചാൽ, താൽക്കാലികലാഭമുണ്ടെങ്കിലും, പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയും. ഉൽപാദനത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ കഠിനരീതികളേർപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രവർത്തനവേഗവും ഉല്പാദനനിരക്കും കുറഞ്ഞെന്നു വരാം.

യാത്രക്കാരുടെ സുഖത്തിനുവേണ്ടി, വിമാനയന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം ക്യാബിനിലെത്തുന്നതു പരമാവധി കുറച്ചാണ് എയർബസ് A380 നിർമ്മിച്ചത്. അതോടെ, ടോയിലറ്റ് ഫ്ലഷിന്റെ ശബ്ദംവരെ നിരന്തരം കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥ യാത്രക്കാർക്ക് അസുഖകരമായി.

വായുമലിനീകരണത്തിനു ദുഷ്കീർത്തി കേട്ട നഗരമാണ് മെക്സിക്കോ സിറ്റി. 1980കളിൽ അന്തരീക്ഷവിഷവായു അതിരുകടന്ന് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. മരണനിരക്കു കൂടി. ആകാശത്തുനിന്ന് പറവകൾ ചത്തുവീണു. നഗരപാലകർ തലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി, നടപ്പാക്കി. മോട്ടർക്കാറുകളുടെ 20% ഓരോ ദിവസവും റോഡിലിറങ്ങരുതെന്ന നിയമം കൊണ്ടു വന്നു. നമ്പർപ്ലേറ്റിലെ അവസാനം നിശ്ചിത രണ്ടക്കങ്ങൾ ഓരോദിവസവും വിലക്കി.

നിരോധിതദിനങ്ങളിൽ പലരും സുഹൃത്തുക്കളുമായി കാർ പങ്കിട്ടു. ചിലർ ബസ്‌യാത്ര ചെയ്തു. ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങിയതിൽ അധികാരികൾ ആശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ക്രമേണ പലരും ടാക്സി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. താരതമ്യേന കൂടുതൽ പുകതുപ്പുന്ന വാഹനങ്ങൾ. ഏറെ ബുദ്ധിശാലികൾ വേറെ നമ്പരുള്ള രണ്ടാമതൊരു കാർകൂടി വാങ്ങി. സ്വാഭാവികമായും പഴഞ്ചൻ കാറുകൾ. പുതുജീവൻ കിട്ടിയ പഴഞ്ചൻ വാഹനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി പുക തുപ്പി, അന്തരീക്ഷം അതിമലിനമാക്കി. കാർ–കോബ്രാകൾ വിപരീതഫലം സൃഷ്ടിച്ചു.

Representative Image. Photo Credit : west/iStock

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വനിതാജീവനക്കാർക്ക് വളരെ നീണ്ട പ്രസവാവധി അനുവദിച്ചത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നല്ലതെന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല. പക്ഷേ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ ബാധ്യത മനസ്സിൽ വച്ച്, പല സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും പരസ്യപ്രസ്താവനയില്ലാതെ പുരുഷന്മാർക്ക് നിയമനത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുകയും, അതുവഴി പല വനിതകൾക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണനിക്ഷേപമുള്ള രാജ്യമായ വെനസ്വേല, സർക്കാർ ഖജനാവ് പെരുപ്പിക്കാനായി 1976ൽ എണ്ണവ്യവസായം ദേശസാത്കരിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടന്നു. ക്രമേണ പൊതുമേഖലയിലെ പിടിപ്പുകേടും അഴിമതിയും അചിന്ത്യമായ രീതിയിൽ വ്യവസായത്തെ തകർത്തു. സമ്പദ്സ്ഥിതി പരുങ്ങലിലായി. കടം വാങ്ങിയും നികുതി കൂട്ടിയും കറൻസി നോട്ട് അടിച്ചും മുന്നോട്ടു പോയതോടെ, ധനശേഷി കൂപ്പുകുത്തി. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില നിയന്ത്രിച്ചു. കൃഷി വൻനഷ്ടമായതോടെ കർഷകർ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു. ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതകൃഷിപ്പണിക്കു നിയോഗിച്ചതുവഴി അടിമ സമ്പ്രദായം തല പൊക്കി. വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത തീരുമാനം രാജ്യത്തെ കൊടിയ ദുരിതകാലത്തിലെത്തിച്ചു.

ഇവയെല്ലാം സാധാരണക്കാരുടെയല്ല, ഉത്തരവാദിത്വമേറിയ രാഷ്ട്രതന്ത്രവിദഗ്ധരുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ കഥയാണെന്നോർക്കുക. പല തലകൾ കൂടിയാലോചിച്ചെടുത്തതെന്നു കരുതേണ്ടവ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽപ്പോലും നമ്മെപ്പോലുള്ളവരും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് വന്നുചേരാവുന്ന വ്യത്യസ്തഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

‌നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു, ‘തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിെനക്കാൾ പ്രയാസമായ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതിനെക്കാൾ വിലയേറിയതും’. ‘അപ്രധാനതീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഗുണവും ദോഷവും പരിഗണിക്കുന്നത് ഗുണകരമെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്’ എന്ന് മനോവിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പിതാവായ സ്ഗമണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ്.

ചിലപ്പോൾ നാം ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ശരിയായി മാറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ തീരുമാനവും നാം ആരെന്നു തെളിയിക്കും. നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വ്യക്തമെങ്കിൽ, തീരുമാനം എളുപ്പമാകും. രണ്ടു വള്ളത്തിൽ കാലു കുത്തുന്നവർ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാതെ കുഴയും. അത് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം യുക്തിപൂർവമെന്നു കരുതുന്നവരും വികാരങ്ങൾ കൂടി കുറെയൊക്കെ പരിഗണിച്ചിരിക്കും. തീരുമാനങ്ങളെങ്ങനെയെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാവും ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം രൂപപ്പെടുന്നത്. ‘നിങ്ങളെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ’ എന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൈകിച്ചാൽ, ജീവിതം ക്ലേശകരമാക്കും. ചെറുതെന്നു കരുതുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചെന്നും വരാം.

Photo Credit : AFP

പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് വിക്റ്റർ യൂഗോയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ആശയം :‘മാന്യമായ പ്രകാശമിഥ്യയാണ് (illusion) ഋജുരേഖ. അത് പലരെയും നശിപ്പിക്കുന്നു’. നേർവഴിയിൽ മാത്രം കണ്ണുവച്ച് വശങ്ങളിലെ സാധ്യതകൾ കാണാതെ പോകരുത്. ഋജുരേഖ യാഥാർത്ഥമല്ല എന്ന സൂചന അസാധാരണമല്ലേ? ഏതിലും വക്രഗതി വേണമെന്നല്ല, കണ്ണടപ്പൻ കെട്ടിയ കുതിരയെപ്പോലെ വശങ്ങൾ കാണാത്തവരാകരുത്.

തീരുമാനം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, നാനാവശങ്ങളും സാധ്യതകളും ചിന്തിച്ചിട്ടു മാത്രം അത് കൈക്കൊള്ളാൻ നമുക്കു ക്ഷമ കാട്ടാം.

