കര–നാവിക–വ്യോമസേനകളിൽ കരിയർ കണ്ടെത്താം; ആർഐഎംസി പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പ്രഗല്ഭരായ സേനാമേധാവികളടക്കം ഒട്ടേറെ സായുധസേനാ ഓഫിസർമാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്‌ഥാപനമാണ് ഡെറാഡൂണിലെ ‘രാഷ്‌ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളജ്’. കുട്ടികൾക്കു കൗമാരപ്രായത്തിൽത്തന്നെ രാജ്യരക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വിശേഷപരിശീലനം നൽകി, കര–നാവിക–വ്യോമ സേനാവിഭാഗങ്ങളിലേക്കു വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നു. വെബ്: http://rimc.gov.in.

2024 ജനുവരി ഒന്നിന് ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നവരോ ഏഴാം ക്ലാസ് ജയിച്ചവരോ ആയിരിക്കണം. ആ തീയതിയിൽ പ്രായം പതിനൊന്നരയ്‌ക്കും പതിമൂന്നിനും ഇടയിൽ. (ജനനത്തീയതി 2011 ജനുവരി 2നു മുൻപോ 2012 ജൂലൈ ഒന്നു കഴിഞ്ഞോ ആകരുത്). ആർക്കും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവില്ല.

8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കാം. പ്ലസ്ടു തലത്തിൽ സയൻസ് സ്ട്രീം മാത്രം. പക്ഷേ, എൻഡിഎ / നേവൽ അക്കാദമി പ്രവേശനത്തിനുള്ള യുപിഎസ്‌സി പരീക്ഷ മനസ്സിൽ വച്ചു സാമൂഹികശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കും.

അപേക്ഷാഫോമും പ്രോസ്‌പെക്ടസും മുൻ ചോദ്യക്കടലാസുകളും കിട്ടാൻ ആദ്യം http://rimc.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ 600 രൂപ ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക. പട്ടികവിഭാഗം 555 രൂപ. തുടർന്ന് The Commandant, RIMC, Dehradun – 248003 എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു കത്തയച്ച് ആവശ്യപ്പെടുക.

ആർഐഎംസി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം കേരള പരീക്ഷാഭവന്റെ http://keralapareekshabhavan.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഫോം വരുത്തി പൂരിപ്പിച്ച്, നിർദിഷ്ടരേഖകൾ കൂടെ വച്ച്, ഏപ്രിൽ 15ന് അകം കിട്ടത്തക്കവിധം ‘സെക്രട്ടറി, പരീക്ഷാഭവൻ, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം – 695012’ എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക. ഡെറാഡൂണിലേക്ക് അയയ്ക്കരുത്.

ജൂൺ മൂന്നിനു തിരുവനന്തപുരമടക്കം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ച് എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തും. ഇതിൽ 50% എങ്കിലും മാർക്ക് നേടണം. മികവുള്ളവർക്ക് വൈവാ വോസിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ബുദ്ധിശക്തി, വ്യക്തിത്വം, ആശയവിനിമയശേഷി എന്നിവ വിലയിരുത്തും. വിജയിക്കുന്നവർ മിലിറ്ററി ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാകണം. കോളജിൽനിന്നു നിർദേശം കിട്ടിയാൽ 10 ദിവസത്തിനകം ചേരണം.

വാർഷികഫീസ് 77,500 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗം 63,900 രൂപ. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും 30,000 രൂപ നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കണം. കേരള സർക്കാരിന്റെ 27,000 രൂപ വാർഷിക സ്കോളർഷിപ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

