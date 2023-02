വെറുതേ താറാവാകേണ്ട

ശാന്തമായ ജലാശയത്തിൽ ചെറിയ ഓളങ്ങൾ പോലും പരിമിതപ്പെടുത്തി, മനോഹരമായി ഒഴുകിനീങ്ങുന്ന താറാവുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഏറെ സുഖകരമായ അനുഭവം അവ ആസ്വദിക്കുകയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമുക്കു തോന്നുക. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒഴുകിനീങ്ങാൻ വെള്ളത്തിനടിയിൽ തകൃതിയായി കാലുകൾകൊണ്ട് അവ തുഴയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു തുഴഞ്ഞെങ്കിലേ അവയ്ക്ക് ഒഴുകിനീങ്ങാൻ കഴിയൂ. പുറത്തുനിന്നു നോക്കുന്നയാൾക്ക് എല്ലാം ശാന്തം, ഭദ്രം. പക്ഷേ ഈ ശാന്തമുഖത്തിനു പിന്നിൽ കാണാമറയത്ത് കഠിനപ്രയത്നമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തെ ‘ഡക് സിൻ‍ഡ്രോം’ എന്നു വിളിക്കുന്നു.



ഇതു മനുഷ്യജീവിതത്തിലുമുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇതു പലപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുള്ളത്. യാതൊരു അല്ലലുമില്ലാതെ കളിച്ചു രസിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുഖംമൂടിയിട്ടു നടക്കും. പക്ഷേ പഠനവും പരീക്ഷയുമായി മല്ലടിക്കാൻ ഏതു നേരവും മനസ്സിൽ സംഘർഷമായിരിക്കും. അകത്തെ കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളുടെ കണിക പോലും പുറത്തു കാട്ടില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏറെ നേരം പഠിക്കുന്നയാൾ, പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കു നേടുമ്പോൾ ‘ഞാൻ വലിയ പ്രയത്നമൊന്നും ചെയ്തിട്ടേയില്ല’ എന്ന മട്ടിൽ സതീർഥ്യരോടു പറയുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ഡക് സിൻഡ്രോം പരമ്പരാഗതരീതിയിൽ മനോരോഗമായി കരുതാറില്ല.

ജീവിതത്തിലെ കൊടിയ വെല്ലുവിളികൾ പിരിമുറുക്കത്തിലിരുന്നു നേരിടുമ്പോഴും, സമചിത്തത പുലർത്തി ശാന്തമുഖം നിരന്തരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതി. ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമുഖം ബോധപൂർവം കാട്ടുമ്പോൾ, അന്യഥാ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഉൽക്കണ്ഠയും വിഷാദവും ഉള്ളിൽ നിറയും. ദീർഘകാലം ഈ രീതി തുടർന്നാൽ വല്ല മനോരോഗവും വന്നുപെടാനും മതി. തന്റെ സമചിത്തത ഉള്ളതിലും കൂടുതലായി അന്യർ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകാനും സാധ്യത.

ഉപരിതലത്തിലെ കൃത്രിമശാന്തത നിലനിർത്താനുള്ള ത്വര, അന്യർക്കെല്ലാം വെള്ളം ചേർക്കാത്ത സുഖമാണെന്ന ചിന്ത ജനിപ്പിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയൊരു പരമസുഖം ശാശ്വതമായി ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. കൃത്രിമശാന്തത ഭാവിക്കാതെ സത്യസന്ധമായി പെരുമാറുന്നതു തന്നെ നന്ന്. കപടമുഖം നിലനിർത്താൻ കാലംകഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മനോരോഗചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്ന നിലയിലേക്ക് വീഴുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാം.

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സങ്കീർണതകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കൃതഹസ്തനായിരുന്ന ആൽഫ്രഡ് ടെന്നിസന്റെ 20 വരി മാത്രമുള്ള മനോഹരകവിതയിൽ വികാരങ്ങളൊതുക്കി വയ്ക്കുന്നതിലെ അപായം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അന്തരിച്ച സൈനികന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, പത്നി ശില പോലെ കരയാതിരിക്കുന്നു. കാണികളെല്ലാം പറഞ്ഞു, കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കും.

Home they brought her warrior dead:

She nor swoon'd nor utter'd cry:

All her maidens, watching, said,

"She must weep or she will die.”

നോക്കിനിന്ന 90കാരി നഴ്സ് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വച്ചുകൊടുക്കുന്നതോടെ പേമാരിയിലെന്നപോലെ അവളുടെ കണ്ണീർ പ്രവഹിക്കുന്നു. ‘എന്റെ പൊന്നുമക്കളേ, നിനക്കായി ഞാൻ ജീവിക്കും’. ഏതു തീവ്രദുഃഖത്തിലും ജീവിതം വഴിമുട്ടിനിൽക്കുകയല്ല, തുടരുകയാണു വേണ്ടതെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ.

സമ്മർദ്ദം തരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഒതുക്കിവച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. അന്യരുടെ സമ്മർദ്ദതന്ത്രങ്ങൾക്ക് അമിതപ്രാധാന്യം നൽകാതിരിക്കാം. യുക്തിപൂർവം പെരുമാറുക, ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്യുക എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലല്ലോ. മനഃക്ലേശം കൊണ്ടുനടന്ന് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിഷാദച്ചുഴിയിൽ വീഴുന്നവരുണ്ട്. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുന്ന രീതി. അതു വേണ്ട.

പിരിമുറുക്കവും അനാവശ്യകോപവും മറ്റും വന്നു ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ കൃത്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യാനാവാത്ത നിലയിലെത്തും. രുചിക്കുറവു കാരണം ആഹാരക്രമം തെറ്റി, ക്രമേണ ആരോഗ്യത്തിനു തകരാറു വരാം. വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനം മോശമാകാം. അതെല്ലാം തീർത്തും ഒഴിവാക്കാം.

ഐഐടികളിലും മറ്റും പഠിക്കുന്ന അതിസമർഥരായ വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യ ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? വീട്ടിൽ നിന്നകന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം, അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അമിതഭാരം, മികവു തെളിയിക്കുന്നതിൽ സതീർഥ്യരുമായുള്ള അതിരുകടന്ന കിടമത്സരം, സാങ്കേതികവിഷയങ്ങൾക്കു പുറമേ യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തതു കാരണമുണ്ടാകുന്ന മൂല്യരാഹിത്യം എന്നിവ കടുത്ത പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കും. അത് ഒതുക്കിവയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരം ആത്മഹത്യകൾക്കു പിന്നിലുണ്ട്. ‘സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും പങ്കുവയ്ക്കാം, ദുഃഖഭാരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം’ എന്ന പി. ഭാസ്കരന്റെ വരിയിലുമുണ്ട് വിവേകത്തിന്റെ അംശം. ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ഒറ്റപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ആഹ്ലാദകരമായ സൗഹൃദം നിലനിർത്തേണ്ടതു പ്രധാനം. പങ്കിട്ട ദുഃഖം, പാതി ദുഃഖം എന്നതു മറന്നുകൂടാ.

കുട്ടികളുടെ ചെറുകാര്യങ്ങളിൽവരെ അമിതമായി ഇടപെട്ട് ജീവിതത്തിലെ പരുക്കൻ യാഥാർഥ്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകാത്ത രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ചെറുചലനങ്ങൾവരെ നിരീക്ഷിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിനു മേൽ നിരന്തരം വട്ടമിട്ടുപറക്കുന്ന ‘ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പേരന്റിങ്’ കഠിനസാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ അവരെ അശക്തരാക്കുന്നു. ഇത് അവരിൽ കൊടിയ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കും. ഡക് സിൻഡ്രോം കൂടിയായാൽ ജീവിതത്തിനു ലാളിത്യമേ ഇല്ലാതെയാകും.

പ്രയത്നത്തിലായാലും വിശ്രമത്തിലായാലും സുതാര്യത പുലർത്തിയാൽ മനസ്സിന്റെ ഭാരം കുറയും. ജീവിതം സുഖകരമാകും. സത്യസന്ധതയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച നയം. വെറുതേ താറാവാകേണ്ട.

‘വിവേകമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായമാണ് സത്യസന്ധത’ – തോമസ് ജെഫേഴ്സൻ.

