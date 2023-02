കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് തലത്തിലുള്ള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ 80 പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങളിൽ 67 എണ്ണവും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നായിരുന്നു. എസ്‌സിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് ഇത്രയധികം ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.

അടുത്ത എൽജിഎസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർക്കുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആഴത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അനുബന്ധ കുറിപ്പുകൾ, നോട്ടുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി വായിക്കണമെന്നാണ് ഈ ചോദ്യക്കടലാസ് നൽകുന്ന സൂചന.

പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ടുവന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം.

1) ഇന്ത്യൻ നാവികനായ അഭിലാഷ് ടോമി സമുദ്രമാർഗം ലോകം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് എന്ന് ?

A. 2012 നവംബർ 3

B. 2013 ജനുവരി 6

C. 2013 മാർച്ച് 31

D. 2012 മാർച്ച് 6

ഉത്തരം C

2) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

1. കുബു

2. ബുഷ്മെ

3. ദയാക്

4. ത്വാറെക്

A.. 2,4

B. 1,3

C. 3,4

D. 1,4

ഉത്തരം A

3) 2013ന്റെ ഒടുവിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ എത്തിയ വാൽനക്ഷത്രം

A. ഐസൺ

B. കോമറ്റ് ഹാലി ബോപ്പ്

C. ഹാലീസ് കോമറ്റ്

D. ഷൂമേക്കർ ലെവി–9

ഉത്തരം A

4) മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ സ്പെയിനിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സർവകലാശാല ഏതാണ് ?

A. പാവിയ

B. പാർമ

C. ടുലോസ്

D. ഓക്സ്ഫഡ്

ഉത്തരം B

5) ഏതു വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്

A. 1956

B. 1986

C. 1900

D. 1997

ഉത്തരം B

6) സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ആര്യമഹിള സഭ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ?

A. രമാഭായ്

B. ജ്യോതിബാ ഫുലെ

C. വിജയലക്ഷ്മി

D. കദംബരി ഗാംഗുലി

ഉത്തരം A

