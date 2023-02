പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാനാണോയിഷ്ടം; നിലവാരമുള്ള കോളജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമിങ്ങനെ...

ചോദ്യം: ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനം എങ്ങനെ ? പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ?

– മൻസൂർ

Read Also : ഉന്നത പഠനത്തിന് യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നവരാണോ

ഉത്തരം: കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിങ് ടെക്നോളജിക്കാണ് (NCHMCT) ഹോട്ടൽ / ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലെ കോഴ്സ് രൂപകൽപന, നിലവാരം, അഫിലിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ചുമതല. കൗൺസിലിനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത 93 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലായി ബിഎസ്‌സി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി & ഹോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പിജി ഡിപ്ലോമ (അക്കമഡേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് & മാനേജ്മെന്റ്, ഡയറ്ററ്റിക്സ് & ഹോസ്പിറ്റൽ ഫുഡ് സർവീസ്), ഡിപ്ലോമ (ഫുഡ് പ്രൊഡക്‌ഷൻ, ഫുഡ് & ബവ്റിജ് സർവീസസ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപ്പറേഷൻ, ഹൗസ് കീപ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻ, ബേക്കറി & കൺഫക്‌ഷനറി), ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫുഡ് പ്രൊഡക്‌ഷൻ & പറ്റീസെറി, ഫുഡ് & ബവ്റിജ് സർവീസ്) പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ചേരാനാവുന്ന 3–വർഷ ബിഎസ്‌സി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി & ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഒരു വർഷം കൂടി പഠിച്ച് ഓണേഴ്സും നേടാം. NCHMCT JEE എന്ന പരീക്ഷ വഴിയാണ് പ്രവേശനം. മേയ് 14നാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ പരീക്ഷ.

ഡൽഹി (പുസ), മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഗോവ, ജയ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ മികച്ചതാണ്. കേരളത്തിൽ കോവളത്ത് കേന്ദ്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കോഴിക്കോട്ട് സംസ്ഥാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഔറംഗാബാദ് നടത്തുന്ന ബിഎ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, ബിഎ കളിനറി ആർട്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അവർ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതണം. സിംബയോസിസ് സ്കൂൾ ഓഫ് കളിനറി ആർട്സ് (പുണെ), ഐടിസി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഗുരുഗ്രാം), വെൽകം ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഹോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മണിപ്പാൽ, ഒബറോയ് സെന്റർ ഓഫ് ലേണിങ് & ഡവലപ്മെന്റ് ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോഴ്സുകളും ശ്രദ്ധിക്കാം. കേരളത്തിലും പുറത്തും ഒട്ടേറെ കോളജുകളിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ബിരുദധാരികൾക്കു ചേരാവുന്ന എംബിഎ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പോലെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 13 ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട്. യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി.

Content Summary : To know everything about the top hotel management colleges in India