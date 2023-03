സഹകരണ മേഖലയിലെ ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം; പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം

സഹകരണമേഖലയിൽ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്‌ഥാപനങ്ങളിൽ ക്ലറിക്കൽ തലം മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള തസ്‌തികകളിലെ നിയമനത്തിനു ബിരുദം കഴിഞ്ഞുള്ള ഹയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ ഓപ്പറേഷനോ (എച്ച്ഡിസി), 10 കഴിഞ്ഞുള്ള ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ ഓപ്പറേഷനോ (ജെഡിസി) ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജെഡിസി പ്രവേശനത്തിനു 31ന് 5 മണി വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കോഴ്‌സ് 10 മാസം: 2023 ജൂൺ 1 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 31 വരെ. ഇതിൽ 15 ദിവസം വീതം 2 തവണ പ്രായോഗിക പരിശീലനം.

കോഴ്‌സ് എവിടെയെല്ലാം

1. സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ (11) : തിരുവനന്തപുരം കൊട്ടാരക്കര, ചേർത്തല, കോട്ടയം, നെടുങ്കണ്ടം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കരണി (വയനാട്), കണ്ണൂർ, മൂന്നാട് (കാസർകോഡ്)

2. സഹകരണ പരിശീലന കോളജുകൾ (5): ആറന്മുള, പാല (എക്സ്റ്റെൻഷൻ സെന്റർ), വടക്കൻ പറവൂർ, തിരൂർ, തലശ്ശേരി

3. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കുമാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ബാച്ചുകൾ: കൊട്ടാരക്കര, ചേർത്തല, വയനാട്, കണ്ണൂർ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ.

കുറഞ്ഞ യോഗ്യത

ഡി+ എങ്കിലുമുള്ള പത്താം ക്ലാസ്. 2023 ജൂൺ ഒന്നിനു പ്രായം 16 - 40. പട്ടിക / പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 45 / 43 വരെയും വിമുക്‌തഭടന്മാർക്കു നിയമാനുസൃതവും പ്രായത്തിൽ ഇളവു കിട്ടും. സഹകരണ ജീവനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയില്ല. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു മാത്രമായുള്ള സെന്ററുകളിൽ 80 സീറ്റു വീതം. പട്ടികജാതി 60, പട്ടികവർഗം 20. അപേക്ഷകൻ ഏതു കേന്ദ്രത്തിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അപേക്ഷാഫോമിൽ വ്യക്‌തമാക്കണം.

സിലക്‌ഷൻ എങ്ങനെ?

പത്താം ക്ലാസിലെ ഗ്രേഡ് അടിസ്‌ഥാനമാക്കി, വെയ്റ്റഡ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് കണക്കാക്കി, റാങ്ക് ചെയ്‌താണ് സിലക്‌ഷൻ. പഴയ സ്‌കീംകാരുടെ മാർക്ക് ഗ്രേഡായി പരിവർത്തനം ചെയ്‌തെടുക്കും. പ്ലസ്‌ ടു, ബിരുദം എന്നിവയ്‌ക്ക് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും പോയിന്റ് ബോണസായി നൽകും. എസ്‌എസ്‌എൽസി ജയിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസുകളെടുത്തവരുടെ പോയിന്റു കുറയ്‌ക്കുന്ന വകുപ്പുമുണ്ട്.

സംവരണം

ഡിപ്പാർട്‌മെന്റ് അപേക്ഷകർ (സഹകരണം, ഫിഷറീസ്, വ്യവസായം, ക്ഷീരം, കയർ) 15%; സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർ 35%. ശേഷിച്ച 50% ജനറൽ സീറ്റിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ സംവരണമുണ്ട്. പട്ടികജാതി 8%, പട്ടികവർഗം 2%, സാമ്പത്തികപിന്നാക്കം 10%, മറ്റു പിന്നാക്കവിഭാഗം - 5%, ഡിസിപി ജയിച്ചവർ 5%, വിമുക്‌തഭടന്മാർ / ആശ്രിതർ 5%, ഭിന്നശേഷിക്കാർ 5%. സ്‌പോർട്‌സ് താരങ്ങൾക്ക് ഓരോ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിലും ഒരു സീറ്റ്.

മറ്റു നിബന്ധനകൾ

സഹകരണസംഘത്തിൽ 31.03.2023ന് ഒരു വർഷമെങ്കിലും സ്‌ഥിരം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചവരെ മാത്രമേ പ്രവേശനക്കാര്യത്തിൽ ആ വിഭാഗക്കാരായി പരിഗണിക്കൂ. ജോലി നോക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ അഫിലിയേഷനു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഏതേതു പ്രദേശങ്ങളിലെ അപേക്ഷകരെയാണു പരിഗണിക്കുകയെന്ന് പ്രോസ്‌പെക്‌ടസിലുണ്ട്. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സിലക്‌ഷൻ. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കുമാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ബാച്ചുകളിൽ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലും.

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷാഫീ 150 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗക്കാർ 75 രൂപ. സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർ 300 രൂപ. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രേഖകളുടെ വിവരം പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട്.

കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റടക്കം മൊത്തം ഫീസ് 25,480 രൂപ. വിശദ വിവരങ്ങൾ scu.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലിങ്കിലുണ്ട്. വിലാസം: State Co-Operative Union, Kerala, Samsthana Sahakarana Bhavan, Oottukuzhy, Thiruvananthapuram – 695001; ഫോൺ: 0471 2320420, scukerala@gmail.com.

