‘ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ– പൂക്കൾ



പോവുന്നിതാ പറന്നമ്മേ!’

ശൈശവത്തിന്റെ നൈർമല്യവും അറിവിന്റെ കുറവും ഒത്തുചേർന്ന വരി. വള്ളിയിലുള്ള പൂക്കളെപ്പറ്റി കുഞ്ഞിനറിയാം. വള്ളിയിൽനിന്നു പറന്നുയരുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് പറന്നു പൊങ്ങുന്ന ശലഭങ്ങളെല്ലാം പൂക്കൾ തന്നെയെന്ന് കുഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു. അക്കാര്യം അദ്ഭുതത്തോടെ അമ്മയോടു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുമാരനാശാന്റെ ‘പുഷ്പവാടി’യെന്ന സമാഹാരത്തിലെ ‘കുട്ടിയും തള്ളയും’ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കുട്ടിക്കവിതയുെട ആദ്യവരിയാണിത്.

നമ്മിലെല്ലാമുണ്ട് ഈ കുട്ടി. നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള പരിമിതമായ അറിവു വച്ച് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും വിലയിരുത്തുക, നിഗമനങ്ങളിലെത്തുക, അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരെ എതിർക്കുക എന്നിവയെല്ലാം സാധാരണം.

അമ്മ കുഞ്ഞിനെ തിരുത്തുന്നു. പറക്കുന്നതു പൂക്കളല്ല, പൂമ്പാറ്റകളാണ്. പൂമ്പാറ്റകളോടൊപ്പം പറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെപ്പറ്റി കുഞ്ഞു പരാതി പറയുന്നു. കുഞ്ഞിനെ അമ്മ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിലുമുണ്ട് രസം. നിനക്കു പിച്ച നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഈ പിച്ചകത്തിനോ? നിൽക്കുന്ന നില മാത്രം. തെല്ലുപോലും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചെടിക്കില്ല.. പിന്നെ നീയെന്തിനിങ്ങനെ പരാതിപ്പെടണം?

ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ജിജ്ഞാസ ഉണരുന്നു. ഒരു മടി‌യും കൂടാതെ കുട്ടി അമ്മയോടു ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ? എനിക്കു നടക്കാം, പക്ഷേ പിച്ചകത്തിനു നടക്കാൻ വയ്യ. ഈ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട്? അറിവിലെത്താനുള്ള ബാലപാഠമാണ് അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചോ അറിവുള്ളവരോടു ചോദിച്ചോ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയെന്നത്. പക്ഷേ സംശയം ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മികക്കവരും വിമുഖരാണ്. ചോദിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം എനിക്കറിയില്ലെന്നു കേൾവിക്കാർ മനസ്സിലാക്കില്ലേ? മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അതുവഴി സംശയം മാറ്റി അറിവിലേക്കു കടക്കാമല്ലോ. നേരേമറിച്ച്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന കപടഭാവത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ നാം എന്നും അജ്ഞതയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കും.

നമ്മുടെ കഥയിലെ കുട്ടിയുടെ സംശയത്തിന്റെ മുൻപിൽ അമ്മയുടെ മൊഴി മുട്ടി. അവരുടെ ഉത്തരം യഥാർഥത്തിൽ കവി എൺപതു വയസ്സും കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോടു പറയുന്നതുപോലെ:

‘നാമിങ്ങറിയുവതൽപം– എല്ലാ-

മോമനേ, ദേവസങ്കൽപം’

മനുഷ്യന്റെ അറിവ് എത്രയോ പരിമിതമാണ്. ഇത്രയേറെ വെളിച്ചം വീശുന്ന കവിത വെറും കുട്ടിക്കവിതയായി നമുക്കു കരുതാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടികൾ വായിച്ചു രസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പക്ഷേ ക്രാന്തദർശിയായ കവി മുതിർന്നവർക്കും വിവേകത്തിന്റെ സൂചന നൽകുകയാണ്. ഈ വരിയിലെ ഭാഷ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കു ചേർന്നതാണല്ലോ.

വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാമെങ്കിലും വിവേകം പകരാൻ കഴിയില്ല. സൂചനയാകാമെന്നു മാത്രം.

Read Also : താരതമ്യം ഏറെ വേണ്ട

കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്. തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ, തെറ്റു സമ്മതിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്മനസ്സ്. നമ്മിൽ പലർക്കും തീരെയില്ലാത്തതാണിത്. തെറ്റിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് അത് ശരിയാണെന്നു വാദിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരിലേക്കു പുതിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം ഒരിക്കലും ഒഴുകിയെത്തില്ല. ‘അജ്ഞതയുടെ വിനയം’ നാം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അനന്തമായ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

അറിവു ശക്തിയാണ് എന്ന് പാശ്ചാത്യവചനം. കിഴക്കുള്ള നാം പണ്ടേ പഠിക്കാറുള്ളത് അറിവ് സുഖമാണെന്ന്.

Representative Image. Photo Credit : Davidovici / iStockphoto.com

അറിവിന്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് ‘കണ്ണുനീർത്തുള്ളി’ എന്ന പ്രശസ്ത വിലാപവ്യത്തിൽ നാലപ്പാട്ടു നാരായണ മേനോൻ എഴു‌തിയ മനോഹരവരികളും കുട്ടത്തിലോർക്കാം :

‘അനന്തമജ്ഞാതമവര്‍ണ്ണനീയം

ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം

അതിങ്കലെങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്നു

നോക്കുന്ന മര്‍ത്ത്യന്‍ കഥയെന്തു കണ്ടൂ!’

ഏതു വിഷയത്തിലെയായാലും അറിവ് മഹാസാഗരമാണെങ്കിൽ, ഒരുവന്റെ അറിവ് കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളത്തോളം മാത്രം. ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്തെ മാത്രമല്ല, ഏതു മേഖലയിലെയും അറിവ് അതിവേഗം കുതിച്ചുകയറുകയാണ്. ഈ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ എത്ര പ്രയത്നിച്ചാലും സാധ്യമല്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയവയടക്കം പരമാവധി വിവരങ്ങളും, മറ്റു പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെ പൊതുവിജ്ഞാനവും ആർജ്ജിക്കുന്നതിൽക്കൂടുതൽ ആർക്കും കഴിയില്ല. പക്ഷേ അത്രയും ചെയ്യാൻ നാം സ്ഥിരപരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Read Also: വെറുതേ താറാവാകേണ്ട

സ്വന്തം വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവു തന്നെ വേണം. അത് കാലികപൂർണതയോടെ നിലനിർത്താൻ നിരന്തരപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് (1688-1744) പാടി :

‘A little learning is a dang’rous thing;

Drink deep, or taste not the Pierian spring.’

യവനപുരാണപ്രകാരം കലയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എല്ലാം അറിവിന്റെ പവിത്രസ്രോതസ്സാണ് പിയേറിയൻ അരുവി. അതിലെ ജലം നാക്കിലിറ്റിച്ചു രുചിച്ചാൽ പോരാ, ഭംഗിയായി കുടിക്കണമെന്നു കവി.

Representative Image. Photo Credit : Feodora Chiosea / iStockphoto.com

ഏതു മണ്ടനും ചിലതെല്ലാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ അവയുടെ ഉള്ളറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആശയം ഐൻസ്റ്റൈന്റേത്. നർമത്തിന്റെ കുലപതിയായ മാർക് ട്വൈൻ :‘കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കു ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്.’

‘കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, കൊടുക്കുന്തോറുമേറിടും,

മേന്മ നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം ’ എന്നു മഹാകവി ഉള്ളൂർ.

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിപരീതം അജ്ഞതയല്ല, അറിയാത്തയാളിന്റെ അറിയാമെന്ന ഭാവമാണ്. അറിവിലെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ തരുമെന്നു ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ വിൽ ഡ്യൂറാന്റ് പറഞ്ഞു, ‘അറിവ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് സയൻസ്, പക്ഷേ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ജീവിതമാണ് വിവേകം’. വെറുേത അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അറിവു പ്രയോഗിക്കുകയും വേണം.

Read Also: വെളുക്കാൻ തേച്ചതു പാണ്ടാകരുത്

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നു കരുതിപ്പോരുന്ന ഹിപ്പോക്രാറ്റീസ് (ബിസി 460–370) :‘യഥാർഥത്തിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് – ശാസ്ത്രവും അഭിപ്രായവും. ഒന്ന് അറിവു നൽകുമ്പോൾ മറ്റത് അജ്ഞത പകരുന്നു.’

ചൈനീസ് ദാർശനികൻ ലോഓട്സു : ‘അറിവ് നിധ‌ിയാണ്; പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം.’ വിവേകത്തോടെ മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞു, ‘എനിക്ക് എന്തറിയില്ല എന്നത് അറിയാവുന്നയാൾക്കു വിവേകമുണ്ട്.’

Representative Image. Photo Credit : Mukhina1 / iStockphoto.com

അറിവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായ സൂചന ജനങ്ങളെ നാലു തരക്കാരായി വിഭജിക്കുന്നതാണ് :

‘അറിയില്ല, അറിയില്ലെന്നത് അറിയില്ല: അയാൾ വിഡ്ഢിയാണ്, ഒഴിവാക്കുക

അറിയില്ല, അറിയില്ലെന്നത് അറിയാം: വിദ്യാർഥിയാണ്, പഠിപ്പിക്കുക

അറിയാം, അറിയാമെന്നത് അറിയില്ല: ഉറക്കമാണ്, ഉണർത്തുക

അറിയാം, അറിയാമെന്നത് അറിയാം: വിവേകമുള്ളയാൾ, പിന്തുടരുക’

‘നാമിങ്ങറിയുവതൽപം – എല്ലാമോമനേ, ദേവസങ്കൽപം’ എന്നതു വഴികാട്ടിയാകട്ടെ.

Content Summary : Ulkazhcha Column - A little learning is a dangerous thing