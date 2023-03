മുത്തശ്ശി പത്തുവയസ്സുകാരൻ പേരക്കുട്ടിയോട് : ‘നിനക്ക് അറിയാമോ? ‌പശു നമുക്കു പാൽ തരുന്നില്ല’.

കുട്ടി : ‘മുത്തശ്ശി എന്തു മണ്ടത്തരമാണു പറയുന്നത്? അച്ഛൻ എന്നും രാവിലെ നമ്മുടെ പശുവിനെ കറന്നല്ലേ അടുക്കളയിൽ പാലുമായെത്തുന്നത്?’

മുത്തശ്ശി :‘അപ്പോൾ നിനക്കു കാര്യമറിയാം. പശു പാൽ തരുന്നില്ല. പാൽ കിട്ടാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പാത്രവുമായി തൊഴുത്തിൽച്ചെന്ന് ചവറും ചാണകവും മാറ്റി, തറ വൃത്തിയാക്കി, പശുവിന്റെ അകിടു കഴുകി, കിടാവിനെക്കൊണ്ടു കുടിപ്പിച്ച്, നന്നായി ചുരന്നു കഴിയുമ്പോൾ കിടാവിനെ മാറ്റി, പാത്രം തറയിൽ വച്ച്, തറയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഈച്ചകടിയുംകൊണ്ട് പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയുമൊക്കെ ചെയ്താലേ പാൽ കിട്ടൂ. അല്ലാതെ ഉണർന്നാലും എഴുനേൽക്കാതെ, തലയിൽ വെയിലടിക്കുന്നതുവരെ മടിപിടിച്ച് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നാൽ, പശു വന്ന് ‘ഇതാ പാൽ’ എന്നു പറഞ്ഞ് നമുക്കു തരുന്നില്ല.’

ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ‘വായ് കീറിയ ദൈവം ഇരയും തരും’ എന്ന മൊഴിയുടെ സാരാംശമെന്ത്? ദൈവം ഇര കൊണ്ടുവന്ന് വായിലേക്ക് ഇട്ടുതരുന്നില്ല. നാം ഇര തേടി പോകണം. ഇര കണ്ടെത്തണം. അതെടുത്ത് പാകപ്പെടുത്തി കഴിക്കാം. അത്ര തന്നെ. പ്രയത്നിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന ചിന്ത വ്യാമോഹത്തിന്റേതാണ്. കൈനനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ പല അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തും. അവയെ യഥാവിധി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർ വിജയിക്കുന്നു. കൺമുന്നിലെ അവസരം മനസ്സിലാക്കാതെ, അവഗണിച്ച് ആലസ്യത്തെ പുണരുന്നവർക്ക് നേട്ടം കൈവരിക്കാനാവുന്നില്ല. വലിയ പരീക്ഷകളിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാർ മടിപിടിച്ച് ഇരുന്നവരല്ലെന്നു തീർച്ച. പ്രയത്നിച്ചു നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നവരെ അസൂയയോടെ നോക്കിയിട്ടു പ്രയോജനമില്ല.

Representative Image. Photo Credit : Viktoria Korobova / iStockphoto.com

എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇക്കാര്യം പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ കവി ലോങ്ഫെലോ (1807–1882) പറഞ്ഞതെന്നു നോക്കൂ :

The heights by great men reached and kept

Were not attained by sudden flight,

But they, while their companions slept,

Were toiling upward in the night.

മഹാന്മാർ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയത് ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിലല്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ രാവുകളിൽ സുഖനിദ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രയത്നിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് മഹാന്മാരുടെ കാര്യമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. നമ്മെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരിലും പ്രയത്നിക്കുന്നവർ വിജയങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോൾ, അലസർ അർഹിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളില്ലാതെ പിൻതള്ളപ്പെടുന്നു.



ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ തിരിച്ചടികൾ തന്നെയോ വരുമ്പോൾ, മനംമടുത്ത് പിൻതിരിയാതിരിക്കണം. കഴിവും സാമർഥ്യവുംകൊണ്ടു മാത്രം പ്രയോജനമില്ല. അവ പ്രയോഗിക്കണം. ‘മകൾ ഉഴപ്പി നടന്നിട്ടും ഇത്ര നല്ല റാങ്ക് കിട്ടി’ എന്നു മകളെ പുകഴ്ത്താതെ, അവളോട് കഴിയുന്നത്ര പ്രയത്നിച്ച് അർഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാൻ പറയുകയാണ് അമ്മ ചെയ്യേണ്ടത്.

Representative Image. Photo Credit : Todd Warnock / iStockphoto.com

‘പിടി വിടരുത്’ എന്ന മൊഴിയുടെ പ്രസക്തി മറന്നുകൂടാ. ‘ഞാനെന്ന ഭാവം’ അതിശക്തമായി, അന്യരോട് സഹായം അഭ്യർഥിക്കാൻ മടിക്കുന്നവരുണ്ട്. എത്ര വലിയവരും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം കിട്ടിയവരാകും, സംശയമില്ല. ഏതു ജീവിതത്തിലും കാണും ശിശിരവും വസന്തവും. വസന്തം മാത്ര‌മായി ജീവിതമില്ല. വേദനിക്കാതെ പലതും നേടാനാവില്ല. എന്തെന്തു പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് അമ്മമാരുണ്ടാകുന്നത്! ഏതെങ്കിലും സുപ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം കുഞ്ഞിനെയെടുത്ത് അമ്മയുടെ കൈയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല.

‘ഉത്സാഹിനം പുരുഷസിംഹമുപൈതി ലക്ഷ്മീ’ എന്ന പ്രശസ്ത സംസ്കൃതമൊഴി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും പ്രയത്നിക്കുന്നവരെ ഐശ്വര്യം പുൽകുമെന്നു തന്നെ. പ്രയത്നം ആരാധനയാണെന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ചൊല്ല് ഇക്കാര്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രയത്നത്തെ ശ്ലാഘിക്കുന്ന എത്രയോ വരികൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: നിന്റെ അധ്വാനഫലം നീ ആസ്വദിക്കും. നീ സന്തോഷിക്കും. നിനക്കു നന്മ വരും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 128:2). മടിയന്റെ കൊതി അവനെ കൊല്ലും. കാരണം, അവന്റെ കൈകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ മടിക്കും (സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 21:25). നന്മ ചെയ്തു മടുക്കരുത്. പിടി വിടാതിരുന്നാൽ തക്കനേരത്തു കൊയ്യാനാവും (ഗലാത്തിയാക്കാർ 6:9).

പുരോഗതിയും വിജയവും കൈവരിക്കാൻ കഠിനപ്രയത്നവും സ്ഥരപരിശ്രമവും സമർപ്പണബുദ്ധിയും വേണമെന്ന സൂചനയാണ് No pains, no gains എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിലുള്ളത്. ഏതു രംഗത്തുമുണ്ട് ഇതിനു പ്രസക്തി. മഹാവിജയങ്ങൾക്കുള്ള പരിശ്രമത്തിലെ ത്യാഗവും അപായസാധ്യതകളും നമുക്കറിയാം. യാത്ര ക്ലേശകരമായിരിക്കാം. വലിയ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവാം. അവയെ സന്തോഷത്തോടെ മറികടക്കുന്നവർ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെത്തിച്ചേരുന്നു.

Representative Image. Photo Credit : Deepak Sethi / iStockphoto.com

Nothing ventured, nothing gained എന്ന മൊഴി ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് പാതയിലെ അപായസാധ്യതകളെയാണ്. അവയെ ഭയപ്പെട്ടു പിന്മാറുന്നയാൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നില്ല. പുതുചിന്തയും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും ‘ഇത് അപകടകരമാണ്’ എന്ന ഭീരുക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കാനുള്ള ധീരതയും ഉണ്ടെങ്കിലേ വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരൂ. പലരും പോയ വഴി മാത്രം പിൻതുടരുകയും അന്യരെ അനുകരിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നവർ മഹാവിജയങ്ങൾ നേടുന്നില്ല.

‘കഠിനപ്രയത്നം ആരെയും കൊല്ലുകയില്ല എന്ന മൊഴിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനെന്തിനു റിസ്കെടുക്കണം?’, ‘കഠിനപ്രയത്നം ട്രെഡ്മില്ലിലെ ഓട്ടം പോലെ; എത്രയോടിയാലും എങ്ങുമെത്തില്ല’ എന്നു തുടങ്ങി അലസരുടെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അവയെ അവഗണിക്കാം.

‘പശു നമുക്കു പാൽ തരുന്നില്ല’ എന്ന വാക്യം ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാം.

