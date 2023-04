ധനശാസ്‌ത്രമേഖലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനമായ മുംബൈ ഗോരെഗാവിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് റിസർച്ചിൽ എംഎസ്‌സി ഇക്കണോമിക്‌സ്, പിഎച്ച്ഡി ഡവലപ്‌മെന്റ് സ്‌റ്റഡീസ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഈമാസം 21 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. www.igidr.ac.in; റിസർവ് ബാങ്ക് 1987ൽ സ്‌ഥാപിച്ച ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു സർവകലാശാലാ പദവിയുണ്ട്.

1) എംഎസ്‌സി ഇക്കണോമിക്‌സ്, 2 വർഷം: ഇക്കണോമിക്‌സ്, കൊമേഴ്‌സ്, സ്‌റ്റാറ്റ്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, മാത്‌സ്, എൻജിനീയറിങ് / ടെക്‌നോളജി ഇവയൊന്നിൽ ബിരുദം. ഇക്കണോമിക്‌സിനു മാത്രം 55%; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 60%. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 5% മാർക്ക് കുറച്ചുമതി. പ്ലസ്‌ടുവിലെങ്കിലും മാത്‌സ് പഠിച്ചിരിക്കണം. സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട്. എംഎസ്‌സി ജയിക്കുന്നവർക്കു പിഎച്ച്ഡിയിലേക്കു കടക്കാം.

2) പിഎച്ച്ഡി ഡവലപ്‌മെന്റ് സ്‌റ്റഡീസ്, 4 – 5 വർഷം: ഇക്കണോമിക്‌സ്, സ്‌റ്റാറ്റ്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, മാത്‌സ്, എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ്, ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്, എൻജിനീയറിങ്, ടെക്‌നോളജി, ബിസിനസ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഇവയൊന്നിൽ പിജി. ഇക്കണോമിക്‌സിനു മാത്രം 55%; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 60%. ബിടെക്/ ബിഇ കഴിഞ്ഞവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലസ്‌ടുവിലെങ്കിലും മാത്‌സ് പഠിച്ചിരിക്കണം.

ആദ്യരണ്ടു വർഷം 31,000 രൂപ, മൂന്നാം വർഷം പിഎച്ച്ഡിക്കു റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തശേഷം 43,750 രൂപ ക്രമത്തിൽ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപൻഡുണ്ട്. ഇരു പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും മേയ് 6നു രാവിലെ 10ന് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റും ജൂൺ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും പരീക്ഷയെഴുതാം.

എംഎസ്‌സിക്കും പിഎച്ച്ഡിക്കും വെവ്വേറെ ടെസ്‌റ്റുകൾ ഒരേ സമയത്തു നടത്തുന്നതിനാൽ ഒരു കോഴ്സിനു മാത്രമേ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയൂ. അപേക്ഷാ ഫീ 500 രൂപ. പട്ടിക, പിന്നാക്ക, സാമ്പത്തികപിന്നാക്ക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 100 രൂപ.

