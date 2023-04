ഓഫിസ് ഗോസിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്, ജോലിയിൽ മടി കാണിക്കരുത്; സൂപ്പർവൈസറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്

ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലിയാണ് സൂപ്പർവൈസറുടേത്. എന്നാൽ ഉത്തവാദിത്തവുമുണ്ട്. പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ അനുഭവ പരിചയമുള്ളവർക്കാണ് ഈ പദവി ലഭിക്കുന്നത്. നേരത്തേ ചെയ്ത ജോലിയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കണം. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരെ ഒരുമിപ്പിച്ച്, ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. ഭരണപരമായ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ശേഷിയുമുള്ളമുവരെയാണ് പൊതുവെ ഈ പദവിയിലേക്കു പരിഗണിക്കുന്നത്.

1. കഴിവ് തെളിയിക്കുക

ഏത് മേഖലയിലാണോ സൂപ്പർവൈസറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കണം. എത്രമാത്രം കൂടുതൽ അറിയാമോ അത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പഠനം എന്ന സങ്കൽപം മാറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം തുടർപ്രക്രിയയായിരിക്കണം. ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയൂ. സൂപ്പർവൈസർ പദവിയിൽ നിന്ന് മുകൾനിലയിലേക്കു പോകാനും ശ്രമിക്കണം.

2. നേതൃശേഷി

നേതൃഗുണങ്ങളിലൂടെ ലീഡറാകാൻ കഴിയുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സൂപ്പർവൈസർ പദവി. ആജ്ഞാ ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനും അത് മറ്റു സഹപ്രവർത്തകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. സഹപ്രവർത്തകരാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം.

3. സ്വയം പരിശീലിക്കുക

സൂപ്പർവൈസർ പദവിയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിലവിൽ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി കഴിവ് തെളിയിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കുക. സൂപ്പർവൈസറാകാൻ യോഗ്യതയുണ്ടൈന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏതു സ്ഥാപനത്തിലും ആ പദവി ലഭിക്കൂ.

4. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക

കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലികൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുക. നിലവിലെ ജോലി ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുക. കഴിവ് തെളിയിച്ച് നിലവിലെ സൂപ്പർ വൈസറുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ച് പടിപടിയായി ഉയരുക.

5. വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുക

ബിരുദം കൊണ്ടോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കൊണ്ടോ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുക എന്നാൽ കൂടുതൽ ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല. പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക. സെമിനാർ, വിവിധ സെഷനുകൾ എന്നിവിയിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

6. പ്രഷഷനൽ സമീപനം

ഓഫിസ് ഗോസിപ്പുകളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നേതൃഗുണം വേണ്ട പദവിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ അയോഗ്യതയായേക്കും. വസ്ത്രധാരണത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽപ്പോലും നന്നായി ഡ്രസ് ചെയ്തുമാത്രം ഓഫിസ് സന്ദർശിക്കുക. സഹപ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനിക്കുകയും ദയാവായ്പോടുകൂടി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക.

7. സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുക

സൂപ്പർവൈസറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്രം, ഭാവി ലക്ഷ്യം എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.

ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഘടനയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ആൾ മുതൽ ഏറ്റവും താഴെവരെയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനമേഖലയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. സൂപ്പർവൈസറാകാൻ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

8. മടി കൂടാതെ ഏറ്റെടുക്കുക

സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉയർന്നുവരികയും ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യാൻ ആരും മുന്നോട്ടുവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ജോലി ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുക. സ്ഥാപനത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഇമേജ് ഇതിലൂടെ നേടാനും ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും.

9. ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയണം

ജോലി ഏൽപിച്ചാൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഇമേഷ് സൃഷ്ടിക്കണം. കൃത്യ സമയത്തിനും മുന്നേ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുന്ന ശീലം വേണം. ഏൽപിച്ച സമയത്തിനും മുന്നേ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മടിയില്ലെന്നും ഏതു കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കാമെന്നും സഹപ്രവർത്തകർക്കും മാനേജ്മെന്റിനും തോന്നണം.

10. ഒറ്റയാനാകരുത്

ഏതു ജോലിയിലും മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഉപദേശമോ നിർദേശമോ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കരുത്. അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെ പങ്കും അംഗീകരിക്കുക. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒരു ടീമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന തോന്നൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

11. ആഭ്യന്തര സമിതികളെ അവഗണിക്കരുത്

സ്ഥാപനത്തിലെ ആഭ്യന്തര കമ്മിറ്റികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക. ഓരോ ജീവനക്കാരന്റെ സംഭാവനയും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന തോന്നൽ ഉറപ്പിക്കുക. നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.

12. സഹായിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകനാകുക

സ്ഥാപനത്തിലെ മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതും ദയയോടെ പെരുമാറുന്നതും തീർച്ചയായും നല്ല പേര് സൃഷ്ടിക്കും.

13. ആഗ്രഹം തുറന്നുപറയണം

സൂപ്പർവൈസർ പോസ്റ്റ് ഒഴിവു വരുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ മടിക്കരുത്. പ്രധാന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഏതു പദവിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം മേലുദ്യോഗസ്ഥനെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

