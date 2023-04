മനസ്സു മാറുന്നതനുസരിച്ച് ജോലി മാറണോ?; 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പഠനവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമേഖലയിൽ മികച്ച കരിയർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏറ്റവും സം‍തൃപ്തിയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറെയില്ല താനും. എന്നാൽ, ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി വ്യക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യം. വിദ്യാർഥി യായാലും ഉദ്യോഗാർഥിയായാലും വ്യക്തമായ പദ്ധതിയായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളെയും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നതും മികച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതും.

പദ്ധതി കൃത്യമല്ലെങ്കിലും ഉയരാം

സ്വന്തം കഴിവുകൾക്കൊപ്പം പതിമിതികളും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന പാഠം. ഇതിനൊപ്പം ജോലി അവസരങ്ങൾ, വളർച്ചാ സാധ്യത എന്നിവയും കണക്കിലെടുക്കണം. കൃത്യമായ പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്യാനാവുന്നി ല്ലെങ്കിൽ വിശാല മേഖലകളായ ബിസിനസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നീട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

ഭാവിയിൽ ആരാകണമെന്ന് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ കരിയറിനെ സഹായിക്കും. അടുത്ത 3, 5 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ എത്തണമെന്നും ആരാകണമെന്നും ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. കഴിവുകൾ, താൽപര്യങ്ങൾ, ജീവിതരീതി, സാമ്പത്തികാവസ്ഥ എന്നിവയും പരിഗണിക്കുക. മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വേണം. പണച്ചെലവും കൂടുതലാണ്. വിനോദ പരിപാടികൾക്കു പോലും ഇടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നഴ്സിങ്, ഫാർ‌മക്കോളജി, കൺസലിങ്, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. യാത്രകളാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ കരിയർ കണ്ടെത്തണം. ലാൻഡ് സ്കേപ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ജിയോഗ്രഫർ, സുവോളജിസ്റ്റ്, പരിസ്ഥി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പഴ്സനാലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വിധേയനായി സ്വന്തം അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കുന്നതും നല്ല മാർഗമാണ്. കരിയർ കോച്ചിന്റെ ഉപദേശം തേടുക, ജോബ് മാർക്കറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നിവയും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

വേണം കഠിനാധ്വാനം

കരിയർ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അടുത്ത ഘട്ടം അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിലെ നേട്ടം മനസ്സിൽ കണ്ട് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ആറു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയെടുത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നുനാലു മാസം കൊണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ജോലി സ്വീകരിക്കാവു ന്നതാണ്. അഭിഭാഷകനാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഠനത്തിനു പുറമേ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിധിന്യായങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും നിയമപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും പതിവാക്കുക. ലോ സ്കൂളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള പരിശീലനവും വേണം. ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനുപുറമേ, വിജയശതമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മേഖല വിശാലമെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ ഒട്ടേറെ

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖലയിലെ വളർച്ചയും അവസരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യവിഭവ ശേഷി മേഖലയാണ് പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. എച്ച് ആർ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന പോസ്റ്റിൽ ജോലി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് എച്ച് ആർ സ്പെഷലിസ്റ്റ്, ഡയറക്ടർ എന്നീ പദവികളിൽ വരെ എത്താവുന്നതാണ്. ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, നിയമനം, ജോലിക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിലെ അംഗത്വം എന്നീ പദവികൾക്കുവേണ്ടിയും ശ്രമിക്കാം.

ഏതു ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്താലും അത് സ്വന്തം ധാർമിക മൂല്യങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജോലിയുടെ ഭാവി സാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കണം. മാർക്കറ്റിങ്, ബിനിസസ്, ആർട്സ് എന്നിവ വിശാല മേഖലകളാണ്. മനസ്സു മാറുന്നതനുസരിച്ച് ജോലി മാറാനും സാധിക്കുമെന്നതാണ് നേട്ടം. മാർക്കറ്റിങ് ഡിഗ്രിയുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റർ, കണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്, പിആർ സ്പെഷലിസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ, മാർക്കറ്റ് റിസർച് അനലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ജോലികളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

