സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലിക്കാൻ ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?; ഇവർ പറയുന്നു

ഡൽഹി– ചുറ്റും സിവിൽ സർവീസുകാർ നിറഞ്ഞ ലോകം. സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനത്തിന് ഇവിടെയെത്തു ന്നവരുടെ പ്രധാന ആകർഷണവും ഇതുതന്നെ. ‍ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ചാലേ സിവിൽ സർവീസ് ലഭിക്കൂ എന്ന ഒരുകാലത്തെ മിഥ്യാധാരണ മാറിയെങ്കിലും ഇന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതുതന്നെ. മുഖർജി നഗർ, കരോൾ ബാഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിനു പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ. വിദ്യാർഥികൾക്കു പഠിക്കാൻ ചെറിയ ക്യുബിക്കിൾ (ഒരാൾക്കു പുസ്തകം വയ്ക്കാനും ഇരുന്നു പഠിക്കാനും മാത്രമുള്ള സംവിധാനം) പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ. വീട്ടുകാരെപ്പോലും അറിയിക്കാതെ ഡൽഹിയിലെത്തി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്.

എന്താ പ്രത്യേകത ?

എന്താണ് ഡൽഹിയിൽ അധികമായുള്ളത് ? പരിശീലനം തേടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ഉത്തരങ്ങളിങ്ങനെ.

∙ അന്തരീക്ഷം: ഒപ്പം പഠിക്കുന്നവരും വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരുമെല്ലാം സിവിൽ സർവീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ. അതുപകരുന്ന പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും ചെറുതല്ല.

∙ സമഗ്രത: വിഷയം ഏതാണെങ്കിലും മികച്ച പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യം.

∙ നോട്സ്: പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നോട്സും ഏറ്റവും മികച്ച റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലുകളും ലഭിക്കും.

∙ മെന്ററിങ്: പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിനു പേരിലൊരാളായിരിക്കുമ്പോഴും മികച്ച മാർഗനിർദേശം ലഭിക്കുന്നുവെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.

ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക

പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്കായി ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച്– ഏപ്രിൽ വരെയായി 10 മാസത്തെ പരിശീലനമാണു പല പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകുന്നത്. പ്രതിദിനം 4–5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്. രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കു തുടങ്ങുന്ന ബാച്ചിന് 11.30– 12.00 വരെ. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. യുപിഎസ്‌സിയുടെ 2020–21ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2019ൽ 71 പേരാണ് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിച്ചവർ. 152 പേർ രണ്ടാം ശ്രമത്തിലും 182 പേർ മൂന്നാം ശ്രമത്തിലും വിജയിച്ചവരാണ്. നാലാം ശ്രമത്തിൽ ജയിച്ച 183 പേരും അഞ്ചാം ശ്രമത്തിൽ ജയിച്ച 155 പേരുമുണ്ട്.

ക്യൂബിക്കിളിലെ ലോകം

ആദ്യ വർഷം നോട്സും റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലുകളും സമാഹരിക്കുകയും പഠനരീതികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തശേഷം തനിയെ പഠനം തുടരുന്നവരാണു ഭൂരിഭാഗവും. ഇവർക്കുവേണ്ടി ക്യൂബിക്കിളുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു നൽകുന്നവരുണ്ട്. മാസം 1500–2000 രൂപ നിരക്ക്. പുസ്തകങ്ങൾ വയ്ക്കാനൊരു മേശയും ഇരിക്കാനൊരു കസേരയും കിട്ടും. എസിയുണ്ട്; ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈഫൈയും. ഏതു സമയത്തും ചെല്ലാം. ആദ്യവർഷം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം നാടുകളിൽ മടങ്ങി പരിശീലനം തുടരുന്നവരുണ്ട്. അവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടു മറ്റു നഗരങ്ങളിലും ക്യൂബിക്കിൾ രീതി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുമുണ്ട്.

സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കാലത്തു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കണമെന്നു പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ പഠനസാഹചര്യം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്, പ്രചോദനം പകരുന്നതാണ്.

∙ റോസ്‌ലിൻ പോൾ ഡൊമിനിക്

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, ടെലിഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക – സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം തേടുന്നവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തമാശ പറയാറുണ്ട്. ഒട്ടേറെ നോട്സ് ടെലിഗ്രാമിൽ കിട്ടും. ഡൽഹിയിൽ ഒരു വർഷം പഠിച്ചു. ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തു പോയി പരിശീലനം തുടരാനാണു തീരുമാനം.

∙ എം.പി. അഭിറാം

ഓപ്ഷനലായി മലയാളവും

2019ൽ മലയാളം ഓപ്ഷനലാക്കി സിവിൽ സർവീസസ് മെയിൻ പരീക്ഷയെഴുതിയതു 105 പേർ. 13 പേർ വിജയിച്ചു; 12.4% വിജയം. ഏറ്റവുമധികം പേർ തിരഞ്ഞെടുത്തതു ജ്യോഗ്രഫി– 1916 പേർ. 105 പേർ വിജയിച്ചു; 5.5%. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് 1662 പേർ. 137 പേർ വിജയിച്ചു; 8.2%

സൂക്ഷിക്കണം സി–സാറ്റ്

പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലെ പാർട്ട്– ബിയായ സി–സാറ്റ് (കണക്കിനു പ്രാമുഖ്യമുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്) ഓരോ വർഷവും കടുപ്പമാകുന്നു. 200ൽ 66 മാർക്ക് കിട്ടിയാലേ ഒന്നാം പേപ്പറിന്റെ മാർക്ക് പരിശോധിക്കൂ എന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു.



