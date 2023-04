മൂല്യമറിയാതെ പലതും വിറ്റൊഴിവാക്കുന്നവരോട്; വൈകിയുള്ള തിരിച്ചറിവ് തീരാനോവാകും

പുരയിടം കുഴിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിമനോഹരമായ മാർബിൾ പ്രതിമ ലഭിച്ചു. അയാൾ അതുമായി പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്റെ അടുത്തെത്തി. ആ ശിൽപമെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. അദ്ദേഹമത് നല്ല വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങി. തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിമ വിറ്റയാൾ ചിന്തിച്ചു; പണത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ലേ. വർഷങ്ങളായി മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞുകിടന്ന ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത്രവില നൽകുമോ. ഗവേഷകൻ ചിന്തിച്ചു; എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രതിമയാണിത്. അനേകവർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും പുതുമയും ചൈതന്യവും അദ്ഭുതം തന്നെ. കുറച്ചു പണത്തിനുവേണ്ടി ഇതു വിറ്റുകളയാൻ അയാൾക്കെങ്ങനെ മനസ്സുവന്നു.

തങ്ങൾ വില കൽപിക്കുന്നവ മാത്രമേ ആരും വിലകൊടുത്തു സ്വന്തമാക്കൂ. ആരോഗ്യത്തിനു വില നൽകുന്നവർ നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. പണത്തിനു വില നൽകുന്നവർ വിലകുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം തേടിപ്പോകും. സത്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ ഒന്നിലും തിരിമറി നടത്തില്ല. പാരിതോഷികങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ അന്യായമായ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു തയാറാകും. ഓരോ പ്രശ്നത്തിലുമുള്ള ആളുകളുടെ നിലപാടുകളും പ്രതികരണങ്ങളും കണ്ടാലറിയാം, അവരുടെ കൂറ് എന്തിനോടാണെന്ന്. തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച പരിശീലനങ്ങൾക്കും വളർന്നുവന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും മൂല്യബോധത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

മോഷണ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നയാളുടെയും ദാനശ്ശീല പരിസരത്ത് വളർന്നയാളുടെയും വിവേചനശൈലി ഒരുപോലെയാകില്ല. മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഉൾക്കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും ജലം ഒരേ ദ്രാവകമല്ല. ഏതു വസ്തുവിന്റെയും മൂല്യമറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വിലയറിയുന്നവന്റെ അടുത്തെത്തണം. മരംവെട്ടുകാരന്റെ മരമല്ല ശിൽപിയുടെ മരം. വധുവിന്റെ സ്വർണമല്ല പണയം വയ്ക്കുന്നവന്റെ സ്വർണം. തങ്ങളുടെ അറിവിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഓരോന്നിനും വിലയിടുന്നത്.

രത്നം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവന് അതു വെറും കല്ലു മാത്രം. ഓരോന്നിനും അതർഹിക്കുന്ന വില നൽകുന്നവരുടെയൊപ്പമല്ല യാത്രയെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുകയും അപ്രധാനമായവ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുകയും ചെയ്യും. മൂല്യമറിയാതെ വിറ്റുകളഞ്ഞവയോ ഒഴിവാക്കിയവയോ ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അസാധാരണവും അമൂല്യവുമായ ജീവിതം അവ സമ്മാനിച്ചേനെ.

