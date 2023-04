ജോലി വെറുത്തു തുടങ്ങിയോ?; സന്തോഷം കണ്ടെത്താം 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ

പൂർണ സംതൃപ്തിയോടെ ജോലി ചെയ്യാനാവുക – ഏതൊരു തൊഴിലാളിയുടെയും ജീവനക്കാരന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇതുതന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ, അപൂർവം പേർ മാത്രമാണ് സന്തോഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ലോകത്തെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് മാഗസിൻ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്, 20 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് സംതൃപ്തിയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ജോലിയോട് താൽപര്യമില്ലാത്തവരും അസംതൃപ്തരുമായി മാറുന്നതോടെ, ഒരു ജോലിയും ആത്മാർഥമായി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കാതാകുന്നു. എല്ലാ താൽപര്യവും നശിക്കുകയും ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ്; ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാപനത്തിനും. അങ്ങനെയുള്ള ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനു മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിനും പ്രയോജനമില്ലാതാകുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ താളവും ലയവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. ‌

ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുക

ജോലിയിലും ജീവിതത്തിലും താൽപര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം വേണ്ടത് ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണത്തിനും വേണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആർക്കും താൽപര്യം കാണില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് അത്യാവശ്യമല്ലേ എന്നും ആലോചിക്കുക. വളരെ നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു വീട് നിർമിക്കാനാള്ള ആലോചനയിലായിരിക്കും. ഭാര്യയും മക്കളും അ‌ടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാം അധ്വാനിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ മികച്ച ശമ്പളമായിരിക്കും നിലവിലെ ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ‌ആ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വഴി ഇതുതന്നെയാണ്.

നല്ല വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക

ജീവിതത്തിലെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിനായിരിക്കും പലർക്കും താൽപര്യവും. എന്നാൽ, കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സർപ്പിക്കുക. എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കടുത്ത ഇരുട്ടിലും പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു കിരണമെങ്കിലുമുണ്ടാകും. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കിടയിലും സന്തോഷിക്കാവുന്ന, ആസ്വദിച്ചു ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമെങ്കിലുമുണ്ടാകും. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ലഭിക്കുന്ന അവധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ദൃഡബന്ധവും അതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷവും ആസ്വദിക്കുക. അസന്തുഷ്ടി പി‌ടിമുറുക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയുണ്ടാക്കി അതിലെ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിറയുന്നതോടെ, ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും കഴിയും.

‌ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടുക

ജോലിയിൽത്തന്നെ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലില്ലെന്ന് തോന്നാം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയാണെന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം പുതിയൊരു ലക്ഷ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്രാപ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു പകരം എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ജോലിയിൽ പ്രമോഷനു വേണ്ടിയോ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയോ ശ്രമിക്കുക. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആശയത്തിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി മാറാൻ അവസരമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഓരോ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്വയം പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുക. സൃഷ്ടിപരമായ മനസ്സ് നിലനിർത്തുക. ഓരോ ദിവസത്തിനും എന്തെങ്കിലുമൊരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്നും ഒരു ദിവസവും മറ്റൊന്നിന്റെ ആവർത്തനമല്ലെന്നും ഉറപ്പിക്കുക.

ജോലിയും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെപ്പേർ ലോകത്തുണ്ട്. ജോലിക്കുവേണ്ടി സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ ഹോമിക്കേണ്ടിവരുന്നവരും. ഇത്തരക്കാർ എല്ലാക്കാലത്തും അസംതൃപ്ത രായിരിക്കും. ജോലി തീരുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരം, ആകെ ക്ഷീണിതനും തളർത്തതായും അവശനായതും തോന്നുകയാണെങ്കിലും അവയൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക. സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. നേരത്തേ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഹോബി തിരിച്ചുപിടിക്കുക. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തും ആഹ്ലാദവാനായിരിക്കും. അതു ജോലിയെ പോസിറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും.

ജോലിയിൽ അസംതൃപ്തനായ വ്യക്തി അതിവേഗം നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാം. വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ഇരയായും മാറാം. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കണം. ഒരു കൗൺസിലറെ കണ്ടെത്തുകയോ കൃത്യമായ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. പോസിറ്റീവാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവാണെങ്കിലും മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവുമടുത്ത വ്യക്തികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക. പരിഹാരമില്ലെന്നും തോന്നുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ അതിവേഗം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ആരോടും പറയാതെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാവുകയേയുള്ളൂ. ജോലിയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും മുന്നോട്ടുപോകാനാവുന്നില്ല എന്നതാണ് സാഹചര്യമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജോലിയോ കരിയറോ കണ്ടെത്തുക. ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും സാധ്യതകൾ എപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ട‌െത്താമെന്നും തിരിച്ചറിയുക.

