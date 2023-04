പ്രോജക്ട് മോഡിൽ പിജി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം കാലടി സർവകലാശാലയിൽ; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മേയ് 15 വരെ

കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല, പ്രോജക്ട് മോ‍ഡിലുള്ള 3 പുതിയ പിജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു മേയ് 15 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. www.ssus.ac.in. സ്വാശ്രയശൈലിയിൽ ഫീസ് നൽകണം. (1) ഡ്യുവൽ മെയിൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് & മിറ്റിഗേഷൻ (DMM) പല അടിസ്ഥാനവിഷയങ്ങളുമടങ്ങിയ ഈ പ്രോഗ്രാം കാലടി മുഖ്യ ക്യാംപസിൽ നടത്തും. അത്യാഹിതങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള അറിവും ശേഷികളും പകർന്നുനൽകും. 4 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇരട്ട മാസ്റ്റർ ബിരുദങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ എംഎസ്‌സി ഇൻ ജ്യോഗ്രഫി & ഡിഎംഎം

∙ എംഎസ്‌സി ഇൻ സൈക്കോളജി & ഡിഎംഎം

∙ എംഎ ഇൻ സോഷ്യോളജി & ഡിഎംഎം

∙ മാസ്റ്റേഴ്’സ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക് & ഡിഎംഎം കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം 2 വർഷം.

എല്ലാം ക്രമത്തിനു ജയിച്ചുപോയാൽ 4 സെമസ്റ്റർ. ഇല്ലെങ്കിൽ 6 സെമസ്റ്റർവരെയാകാം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്കും അവസാന പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. മിനിമം മാർക്കോ പ്രായപരിധിയോ ഇല്ല. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പിജിക്കു പഠിക്കുന്നവരെ പരിഗണിക്കില്ല. 4 വിഭാഗം പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുൻഗണനാക്രമം അപേക്ഷയിൽ കാണിക്കാം. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 10 സീറ്റ്. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ 40% എങ്കിലും മാർക്കു നേടണം; പട്ടിക, ഭിന്നശേ‌ഷി, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അപേക്ഷകരെങ്കിൽ 35%. എല്ലാം ക്രമത്തിനു ജയിച്ചു പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ 2 വർഷത്തേക്ക് ആകെ ഫീസായി 1,19,000 രൂപ അടയ്ക്കണം.

(2) പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് കംപ്യൂട്ടേഷനൽ ലിങ്ഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം 2 സെമസ്റ്റർ. 50% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഫുൾ–ടൈം യുജി ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അടിസ്ഥാനവിജ്ഞാനം വേണം. പ്രായപരിധിയില്ല. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കു 30 മാർക്ക്, ഇന്റർവ്യൂവിന് 20 മാർക്ക്. യോഗ്യതയ്ക്ക് ആകെ 50% മാർക്ക് നേടണം. പട്ടികവിഭാഗക്കാർ 45%. ആകെ 20 സീറ്റ്. ഇത് ആവശ്യാനുസരണം വർധിപ്പിക്കും. ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം ഫീസ് 18,000 രൂപ. പഠനം കാലടി മുഖ്യ ക്യാംപസിൽ.

(3) പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആക്ടീവ് ഏജിങ് & വെൽനെസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം 2 സെമസ്റ്റർ. 50% മാർക്കോടെ ഫുൾ–ടൈം ബിപിടി (ബാച്‌ലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറപ്പി) ജയിച്ച് 6 മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫിസിയോതെറപ്പി ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ബ്രിജ് കോഴ്സ് / ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി ബിപിടി നേടി ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നാലും മതി. 35 വയസ്സു കവിയരുത്. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയില്ല. ബിപിടിക്കു (50 മാർക്ക്), ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച (20), ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് (10), ഇന്റർവ്യൂ (20) എന്നിങ്ങനെ വകയിരുത്തി, ആകെയുള്ള 100ൽ 50 മാർക്കെങ്കിലും നേടുന്നവർക്കാണ് പ്രവേശനാർഹത; പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു 45. ആകെ 12 സീറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാർക്ക്. അവരില്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് കേരളത്തിലേക്കു വകമാറ്റും. ആകെ സീറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം വർധിപ്പിക്കും.

ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം ഫീസ് 88,450 രൂപ. പഠനം സർവകലാശാലയുടെ ഏറ്റുമാനൂർ ക്യാംപസിൽ. അപേക്ഷ ഒന്നും രണ്ടും പ്രോഗ്രാമുകളിലെ അപേക്ഷകർ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. മൂന്നാം പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പിയും ഒറിജിനൽ രേഖകളും പ്രവേശനവേളയിൽ ഹാജരാക്കണം. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, വെൽനെസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷാഫീ 500 രൂപ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിങ്ഗ്വിസ്റ്റിക്സിന് 750 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 125 / 175 രൂപ. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ജൂൺ 14ന്. റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് ജൂൺ 26നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അപേക്ഷാരീതിയടക്കം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം നോക്കാം. ഫോൺ: 9447123075

Content Summary : Apply for project-mode PG programmes at Sree Sankaracharya University of Sanskrit