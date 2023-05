മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാം ജെഎൻസിഎഎസ്ആറിൽ

സയൻസ്, എൻജിനീയറിങ് വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാന്തരം ഗവേഷണസൗകര്യമുള്ള ശ്രേഷ്‌ഠസ്‌ഥാപനമാണ് കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജെഎൻസിഎഎസ്ആർ (JNCASR: Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Jakkur, Bengaluru - 560064; ഫോൺ: 080 22082750, ഇ–മെയിൽ: admissions@jncasr.ac.in, വെബ്: www.jncasr.ac.in/admission/admissions). ഇതു കൽപിത സർവകലാശാലയാണ്.

എംഎസ്‌സി ജയിച്ചവർക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ–ടൈം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസിന് ഈ മാസം 20 വരെ ഇ–മെയിലിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. കോളജ് / സർവകലാശാലാ അധ്യാപകരെയും പരിഗണിക്കും. പ്രാഥമിക സിലക്‌ഷനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് 22ന്. തുടർന്ന് ഓഫ്‌ലൈനായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. ഇതിലേക്കു ക്ഷണമുള്ളവർ മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ എൻഒസിയും അയച്ചാൽ മതി. ജൂൺ 5ന് അന്തിമ ലിസ്റ്റിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും സ്റ്റൈപൻഡുമുണ്ട്. അപേക്ഷാഫോമിന്റെ മാതൃകയും നിർദേശങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ.

