പെട്ടന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നവരോട്; അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ വിവേകരഹിതവും അപക്വവുമായിരിക്കും

ബീർബലും സുഹൃത്തുംകൂടി പാലം കടക്കുന്നതിനിടെ സുഹൃത്ത് കാൽവഴുതി നദിയിൽ വീണു. ബീർബൽ പാലത്തിൽ കിടന്ന് കൈകൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തു. കയ്യിൽ പിടിച്ചുകയറാൻ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തിനു സന്തോഷംകൊണ്ട് കണ്ണുനിറഞ്ഞു. ജീവിതം തിരിച്ചുനൽകുന്ന ബീർബലിനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു: ഞാൻ പാലത്തിനു മുകളിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു പത്തു സ്വർണനാണയങ്ങൾ നൽകും. ബീർബൽ സന്തോഷംകൊണ്ട് കൈകൂപ്പി നന്ദിപറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്ത് പിടിവിട്ട് താഴെവീണു.

കരയിലേക്കു നീന്തുന്നതിനിടെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു: നിങ്ങളെന്താണ് പിടിവിട്ടത്? സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് എന്നുപറഞ്ഞ ബീർബലിനോടു സുഹൃത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു: ഞാൻ കരയിലെത്തുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? ബീർബൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു: കരയിലെത്തിയശേഷം താങ്കൾ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ?

ആവേശത്തിൽനിന്ന് ഉതിർന്നുവീഴുന്ന പാരിതോഷികങ്ങൾക്ക് ആത്മാർഥതയോ കൃതജ്ഞതയോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും എല്ലാവരും നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രചോദനാത്മകമോ ക്രിയാത്മകമോ അല്ല. സന്ദർഭങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയുന്നവരുടെ അവസരവാദമായി അത്തരം മുഹൂർത്തങ്ങൾ അധഃപതിക്കും. അവസരങ്ങളെ തങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നവർ ഉചിതസമയത്ത് ഇടപെടുകയും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധിയിലും സൽപ്പേരിലുമാണ് അവരുടെ കണ്ണ്.

വികാരവിക്ഷോഭത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ചില ന്യൂനതകളുണ്ട്. അവയ്ക്കു യാഥാർഥ്യബോധമുണ്ടാകില്ല. പ്രായോഗികക്ഷമത കുറവായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആവേശം കുറയുമ്പോൾ അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അബദ്ധമെന്നു തോന്നും. എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് മാനസിക സമനിലയാണ്. അമിതാഹ്ലാദവും അധിക നിരാശയും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

പറയുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല, കേൾക്കുന്നവരുടെ മാനസികനിലയും പ്രധാനമാണ്. സന്തോഷത്തെയും സങ്കടത്തെയും അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്. അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വിവേകരഹിതവും അപക്വവുമായിരിക്കും. വൈകാരിക നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ വിളമ്പുന്ന വിവരങ്ങൾക്കും വർത്തമാനങ്ങൾക്കും വകതിരിവിന്റെ കടിഞ്ഞാണുണ്ടാകണം.

