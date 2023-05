വിദ്യാർഥികൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഫീസിളവ്; ജിഎസ്ടി ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാം ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ

കേരള സർക്കാരിലെ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമായ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു വർഷത്തെ ‘പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഗുഡ്സ് & സർവീസസ് ടാക്സേഷൻ’ പ്രവേശനത്തിന് 31 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. www.gift.res.in ബിരുദധാരികൾക്കും അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

സിഎ / സിഎസ് / കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇന്റർ / ഫൈനൽ യോഗ്യതയുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും. മൊത്തം കോഴ്സ് ഫീ, ജിഎസ്ടിയടക്കം ഒറ്റ ഗഡുവെങ്കിൽ 24,780 രൂപ. 3 ഗ‍ഡുക്കളായി 9794 / 9794 / 6136 രൂപ ക്രമത്തിൽ അടയ്ക്കുകയുമാകാം.

വിദ്യാർഥികൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും മറ്റും ഫീസിളവുണ്ട്. പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫീയില്ല; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആദ്യഗഡു ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ആകെ 150 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്റൂം / ഓൺലൈൻ / ഹൈബ്രിഡ് രീതികളിലാണു പരിശീലനം. 9847093898, pgdgst@gift.res.in

