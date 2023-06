പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പെരുമാറ്റം വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് വിലപിക്കുന്നവരോട്; പഴിപറച്ചിലല്ല, വിലയിരുത്തലാണ് വേണ്ടത്...

മകന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അച്ഛൻ കാർ വാങ്ങി. ലൈസൻസില്ലാത്തതിനാൽ കാറെടുക്കരുതെന്നു മകനോടു കർശനമായി പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പുറത്തുപോയി. അമ്മയോടു കെഞ്ചി സമ്മതം വാങ്ങി മകൻ കാറോടിച്ചു. തിരിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ തൂണിൽ ഉരഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തിയ അച്ഛനു കാര്യം പിടികിട്ടി. അയാൾ അമ്മയോടു വഴക്കുകൂടി, മകനെ അടിച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലും കാർ ഓടിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് മകൻ മുറിയിൽ കയറി കതകടച്ചു. രാത്രി അച്ഛനു നെഞ്ചുവേദന വന്നെങ്കിലും മകൻ വാതിൽ തുറന്നില്ല. അടുത്ത വീട്ടിലെ കാറിൽ അച്ഛനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

എന്താണു തെറ്റ്, ആരാണ് യഥാർഥ ഉത്തരവാദി എന്നു കണ്ടെത്തുക എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും സാധ്യമല്ല. പരിണതഫലങ്ങളുടെ തീവ്രത അത്തരം കണ്ടെത്തലുകളെപ്പോലും ചിലപ്പോൾ അപ്രസക്തമാക്കും. എല്ലാ കർമങ്ങളിലും ശരിതെറ്റുകളുണ്ടാകും. പൂർണമായും ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന എത്ര പ്രവൃത്തികളുണ്ടാകും? പൂർണവിശുദ്ധരോ സമ്പൂർണപാപികളോ ആയി ആരുമുണ്ടാകില്ല. ശരിതെറ്റുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു മാത്രം.

അനേകരെ ബാധിക്കുന്ന പിഴവുകളുടെ പ്രശ്നം അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രതികാരമായി തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യും എന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു നിഷേധാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ദുരന്തങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദുരുദ്ദേശ്യപരമായിരിക്കും, സത്യസന്ധമായി ആരും ഇടപഴകില്ല, കർമഫലങ്ങളെല്ലാം നിരാശാജനകമായിരിക്കും, സ്വയം നിയന്ത്രണം എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെടും, ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോകും. എന്തുകൊണ്ട് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെന്നു കാര്യകാരണസഹിതം വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപകടകരമായതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല.

വളർത്തുന്നവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരും പ്രിയപ്പെട്ടവ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകും. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമുള്ള ഫലത്തിൽ നിന്നാകും അത്തരം വേദനകളുടെ ക്രിയാത്മകത മനസ്സിലാകുക. ഫലദായകത്വം നോക്കിവേണം ഓരോ പ്രവൃത്തിയും തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ.

