കരിയറിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ ജോലിയിൽ അസംതൃപ്തനാകുകയും മുന്നോട്ടുപോകാനാകുന്നില്ലെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കാര്യം മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് കൃത്യമായി പറയുക തന്നെ വേണം. പ്രമോഷനു സമയമായിട്ടും അതു കിട്ടാതിരിക്കുക, ജോലിയിൽ വിരസത അനുഭവപ്പെടുക എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ആശയ വിനിമയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ധീരൻമാരെ മാത്രമേ ഭാഗ്യം അനുഗ്രഹിക്കൂ. കരിയറിലും ധീരമായ ചുവടു വയ്ക്കുന്നവർക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുക. ആശയ വിനിമയം സാധ്യമാകാതെ വന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കാതെ പോകാം.

നേ‌‌ട്ടങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത്

ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് കരുത്ത് എന്ന് കൃത്യമായ അവബോധത്തോടെ വേണം മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് സംസാരിക്കാൻ. നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക കൃത്യമായി കയ്യിൽ വേണം. കരിയറിൽ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഓർത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിൽ അടുക്കിവച്ചതിനുശേഷം വേണം സംസാരം തുടങ്ങാൻ. ഉദ്യോഗക്കയറ്റം ഈ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതു മറക്കരുത്. മാനേജർ ലെവലിലേക്കാണു മാറ്റം നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തു വിജയിപ്പിച്ച പ്രോജക്ടുകളെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാനും മറക്കരുത്.

കൂടിക്കാഴ്ച അനൗപചാരികമാകട്ടെ

മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി അനൗപചാരികമായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. വർഷത്തിലോ അർധവർഷത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നേട്ടങ്ങളാണു ലക്ഷ്യമെന്നും ബോസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും കരിയറിൽ തിളങ്ങുന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാം.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക

ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ മുന്നോട്ടുപോയാൽ എവിട‌െയെത്തും എന്ന കൃത്യമായ ധാരണയോടെകൂടി വേണം ബോസിനോട് സംസാരിക്കാൻ. മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പദവി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിനു വേണ്ടി പുതിയൊരു ആശയം തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഇനിയും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യവും കൃത്യമായി പറയുന്നതിൽ ഒരു മടിയും വേണ്ട. മറ്റാരും അക്കാര്യം പറയില്ലെന്നും സ്വയം പറയേണ്ടിവരുമെന്നും ഓർമിക്കണം.

മെച്ചപ്പെടാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുക

ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിനു വേണ്ടി എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു കൃത്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടോ എന്നു തുറന്നു ചോദിച്ചു വ്യക്തത വരുത്തുക.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക

കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ബോസിന് നിങ്ങളെ ഏതു രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഒരുപക്ഷേ, കൂടുതൽ അധിക പരിശീലനം നൽകി കൂറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഉഗ്യോഗസ്ഥനാക്കാൻ സ്ഥാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇടയ്ക്കിടെ വേണം

ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇനി കൂടുതലായി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും കൂട്ടായി ആലോചിക്കുക. കരിയറിൽ നേട്ടം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യം സ്വയം ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബോസിനെയും ധരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

