വാശിക്കു മുന്നിൽ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ തോറ്റുതരണമെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധി കാട്ടുന്നവരോട്; പൊരുതാനാണ്, തോൽക്കാനല്ല പഠിക്കേണ്ടത്...

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വലിയ ടാങ്കിൽ ഒരു സ്രാവിനെയും കുറെ ചെറുമത്സ്യങ്ങളെയും നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്രാവ് ചെറുമത്സ്യങ്ങളെയെല്ലാം തിന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ടാങ്ക് ഫൈബർ ഗ്ലാസുകൊണ്ട് രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഒരു പകുതിയിൽ സ്രാവും മറുപകുതിയിൽ ചെറുമീനുകളുമായി. സ്രാവ് ഇരപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നു. പക്ഷേ, ഗ്ലാസിൽ തട്ടി പിന്നോട്ടു തെറിക്കുകയാണ്. പല തവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ പേടിയില്ലാതെ മറുഭാഗത്തു നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട പരീക്ഷണത്തിൽ സ്രാവ് ക്ഷീണിതനും നിരാശനുമായി. അവസാനം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗ്ലാസ് നീക്കം ചെയ്തു. ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ സ്രാവിനരികിലൂടെ പേടിയില്ലാതെ നീന്തിക്കളിച്ചു. സ്രാവ് അവയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമില്ല.

സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതും ഭാവിയെ സജ്ജമാക്കുന്നതും. എന്തും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ശൈശവത്തിൽ ആഹാരം വായിൽവച്ച് തരും. ഒരു കാര്യം ആദ്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അസാധാരണമായ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കും, നമ്മൾ തോൽക്കരുതെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധിയിൽ പലരും തോറ്റുതരും. പക്ഷേ, അത്തരം അനുകൂലാനുഭവ ങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിഛേദമായി കാണുന്നതിലാണ് അപകടം.

ഇരതേടിയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലിനിടയിലൂടെ നടന്നും തോൽവികളെ അംഗീകരിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടിവരും. അവിടെയാണ് ഒരാളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും പോരാട്ടവീര്യവും വെളിവാകുന്നത്. ജേതാക്കളുടെയെല്ലാം പ്രത്യേകത തുടർപരാജയങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ആത്മവീര്യത്തെ നശിപ്പിച്ചില്ല എന്നതാണ്. മറ്റാരെങ്കിലും രക്ഷകനായി അവതരിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുമില്ല.

നിർജീവാവസ്ഥയിൽ ജീവിതം തുടരേണ്ടി വരുന്നതാണ് അകാലമൃത്യുവിനെക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം. എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾക്ക് എത്രനാൾ നിലനിൽക്കാനാകും? സത്തയും ശക്തിയും നശിച്ച് എന്തിനാണ് യുവത്വത്തിൽ ത്തന്നെ വാർധക്യത്തെ പുൽകുന്നത്? നിരാശയുടെ ആൾരൂപങ്ങളായി ജീവിച്ച് ആർക്ക് എന്തു സന്ദേശമാണു നൽകുന്നത്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് അവശേഷിപ്പിച്ചുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളാണ് സ്വജീവിതത്തിനും അന്യജീവിതത്തിനും ആവേശം പകരുന്നത്.

