മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റ് ചരിത്രമുള്ള മാനേജ്മെന്റ്, ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് പഠിക്കാം; അപേക്ഷ 30 വരെ

പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സിന്റെ ഭാഗമായി 54 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എച്ച്എഎൽ അക്കാദമി രണ്ടു ഫുൾ–ടൈം പിജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു 30 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷാഫീ 500 രൂപ. ഫോം ‍സൈറ്റിൽനിന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റ് ചരിത്രമുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ്, ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വിഷയങ്ങളിലായി 40 സീറ്റ് വീതമുണ്ട്. കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം 2 വർഷം. ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് (എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം) ഇത്തവണയില്ല.

50% മൊത്തം മാർക്കോടെ എൻജിനീയറിങ് / മാനേജ്മെന്റ് / സയൻസ് ബാച്‌ലർ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; സംവരണവിഭാഗക്കാർക്ക് 45% മാർക്ക്. ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും. CAT, XAT, CMAT, ATMA, MAT, GMAT, സംസ്ഥാനസർക്കാർ നടത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് പൊതുപ്രവേശനപരീക്ഷ – ഇവയൊന്നിലെ സ്കോർ വേണം. ഇതിന് 35%, ബാച്‌ലർ ബിരുദത്തിന് 20%, എഴുത്തുപരീക്ഷ / ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച / ഇന്റർവ്യൂ – 35%, സ്പോർട്സ്, എക്സ്ട്രാകരിക്കുലർ പ്രവർത്തനം / അക്കാദമിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി / ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി 10% എന്ന ക്രമത്തിൽ വെയ്റ്റ് നൽകി അപേക്ഷകരെ റാങ്ക് ചെയ്യും. കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡപ്രകാരം സംവരണമുണ്ട്.‌ക്യാംപസിൽ താമസിക്കണം. 2 വർഷത്തേക്കു മൊത്തം ട്യൂഷൻ ഫീ 6 ലക്ഷം രൂപ. ഭക്ഷണമടക്കം ഹോസ്റ്റൽ ചെലവ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ.

സംശയപരിഹാരത്തിനു നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാം. HAL Management Academy, Marathhalli, Bengaluru – 560037; ഫോൺ: 96860 33800; hma@ al-india.com; വെബ്: https://hal-india.co.in.

