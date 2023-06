ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാം വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിൽ; എൻട്രൻസ് ജൂലൈ ഒന്നിന്

കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് 25 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. https://application.kvasu.ac.in. ഫോൺ: 04936 209260; ഇമെയിൽ: admissions@kvasu.ac.in. തൃശൂർ മണ്ണുത്തിയിലും വയനാട് പൂക്കോട്ടുമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനംതിരിച്ചു സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ജൂലൈ ഒന്നിന്.

പ്രോഗ്രാമുകൾ:

∙ എംഎസ്‌‌ (വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സ്റ്റഡീസ്)

∙ എംഎസ്‌സി: ബയോസ്റ്റാറ്റ്സ് / ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇൻ ഡെയറി ഇൻഡസ്ട്രി / ബയോകെമിസ്ട്രി & മോളിക്യുലർ ബയോളജി / അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി / അനിമൽ ബയോടെക് / അനിമൽ സയൻസസ് / അപ്ലൈഡ് ടോക്സിക്കോളജി

∙ ഒരുവർഷ പിജി ഡിപ്ലോമ (ക്ലൈമറ്റ് സർവീസസ് ഇൻ അനിമൽ അഗ്രികൾചർ/ ക്ലൈമറ്റ് സർവീസസ് / വെറ്ററിനറി കാർഡിയോളജി / വെറ്ററിനറി അനസ്തീസിയോളജി

∙ ബിഎസ്‌സി പൗൾട്രി പ്രൊഡക്‌ഷൻ & ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്

∙ ഡിപ്ലോമ : 2-വർഷ ഡെയറി സയൻസ് / ഒരുവർഷ ലാബ് ടെക്നിക്സ് / ഒരുവർഷ ഫീഡ് ടെക്നോളജി)

Content Summary : Apply for various programmes at the Kerala Veterinary and Animal Sciences University