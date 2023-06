പരിചരിച്ച നഴ്സിന്റെ മുഖം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ?; കാരണം ആ ‘സൈക്കോളജിക്കൽ’ മൂവ്...

രോഗീപരിചരണമാണ് നഴ്സിന്റെ ജോലിയെങ്കിലും ഒട്ടേറെ കഴിവുകളും പ്രത്യേകതകളും ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് നഴ്സിങ് ജോലി പൂർണവും അർഥവത്താകുന്നതും. മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നഴ്സിന് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നഴ്സിങ്ങും സൈക്കോളജിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു തോന്നിയാലും രണ്ടു പഠന മേഖലകളും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. മരുന്നു കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം രോഗി എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കു ന്നതും എന്തൊക്കെ വിചാരങ്ങളാണ് മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കാനാവൂ. ഇതിലൂടെ രോഗി–നഴ്സ് ബന്ധം സുദൃഡമാകുകയും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനൊപ്പം മാനസിക ആരോഗ്യവും ഉറപ്പു വരുത്താനുമാവും.

Read Also : 25 വയസ്സിനു മുൻപേ മാറിയത് 12 ജോലികൾ; ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ

മെഡിക്കൽ പ്രഫഷനിൽ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം

പെരുമാറ്റം, സമീപനം, മനസ്സ് എന്നിവയെല്ലാമാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽത്തന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യം മാത്രം പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുന്നവരു‌ണ്ട്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. വിവിധ രീതിയിലുള്ള തെറപ്പികളിലൂടെ അസ്വസ്ഥയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തുകയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലാത്തവർക്കും ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ചികിത്സയിലും പരിചരണത്തിലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരും. പ്രധാനമായും ജനറൽ പ്രാക്ടീഷനർ, നഴ്സ് എന്നീ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ദിവസേന സൈക്കോളജി പാഠങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരാറുള്ളത്.

നഴ്സിങ് എന്ന കരിയറിന്റെ പ്രസക്തി

സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിങ് ഹോമുകളിലും രോഗീ പരിചരണമാണ് നഴ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. പല പ്രായത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും രോഗികൾ. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നവരും. ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന നഴ്സിനു മാത്രമേ കൃത്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പുവരുത്താനാകൂ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും നിരന്തരമായി ശ്രദ്ധിച്ചും രോഗിയെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നഴ്സിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം. ഇടയ്ക്കിടെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി രോഗിയുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും അവർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി രോഗി സുഖപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പാക്കി ആത്മവിശ്വാസവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം.

നഴ്സിങ്ങിൽ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം

എന്നെങ്കിലും ഒരു നഴ്സിന്റെ പരിചരണം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലുമുണ്ടാകില്ല. സ്നേഹത്തോടും ദയയോടും കൂടി പരിചരിച്ച ഒരു നഴ്സിന്റെയെങ്കിലും മുഖം ഓർമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഴ്സ് മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠങ്ങളാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രോഗിയുടെ മനസികാവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടറോ നഴ്സോ ഗുണപരമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെ ‘ബെഡ്സൈഡ് മാനർ’ എന്നാ‌ണു പറയുന്നത്. രോഗിയുമായി നന്നായി പെരുമാറുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും നഴ്സിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഇതു സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗിയും നഴ്സും തമ്മിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ രോഗം മാറുന്നതിനൊപ്പം വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

സൈക്കോളജി ഇല്ലാതെ നഴ്സിങ് ഇല്ല

കരിയറിൽ വിജയിച്ച ഏതു നഴ്സും രോഗിയുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ്. രോഗികളുമായി അവർ മികച്ച ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അതിനു കാരണം മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ ആർജിച്ച അറിവാണ്. മരുന്നുകളോട് രോഗിക്ക് ഇഷ്ടക്കേട് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഏതു പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയരാവാൻ വിസ്സമ്മതം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിലും നഴ്സിന് വലിയ പങ്കു വഹിക്കാനുണ്ട്.

സൈക്കോളജിയിൽ അറിവുള്ള നഴ്സിന് രോഗിയുടെ മനസ്സിലെ ഏതൊക്കെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളുമാണ് ഗുണകരമെന്നും ദോഷകരമെന്നും അറിയാൻ കഴിയും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗിയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുമാകും. മാനസിക സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തും പുറത്തു കാണിക്കാതെ ശാന്തയായി പെരുമാറുന്ന നഴ്സ് രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ശുഭപ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശകളുമാണ്. സൈക്കോളജിയാണ് നഴ്സ് ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ. മനഃശാസ്ത്ര പഠനമില്ലാതെ ഒരു നഴ്സിനും തന്റെ ജോലി ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യാനാവില്ല എന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ഉറപ്പാണ്.

Content Summary : The Importance of Psychology in the Nursing Profession